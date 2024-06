MSI ya está planeando tres nuevos dispositivos portátiles de juegos Claw

MSI acaba de presentar un nuevo modelo de la consola portátil Claw con la Claw 8 AI Plus, y la empresa ya ha confirmado que está en fase de planificación para la Claw 2. La Claw 8 AI Plus de MSI fue presentada esta semana en Computex, y cuenta con algunas mejoras destacadas que sin duda la convertirán en el modelo a adquirir. Mientras que el modelo MSI Claw A1M que se lanzó a principios de este año tenía muchas expectativas, recibió críticas no muy favorables.

La Claw 8 AI Plus, sin embargo, parece más prometedora debido a su pantalla más grande de 8 pulgadas, un procesador más potente y una mayor capacidad de batería. MSI también mejoró la ergonomía general de la unidad y mejoró ligeramente los joysticks de efecto hall. En general, seguramente será una gran mejora con respecto a la Claw A1M. Lo interesante es lo cerca que se anunciaron los dos modelos. MSI anunció el original a principios de este año y lo lanzó dos meses después. Y dos meses después de eso, anunció la Claw 8 AI Plus. Ahora, está confirmando planes para tres consolas portátiles más.

Mostrando que la empresa está apostando fuertemente en el mercado de las consolas de juegos portátiles y que está decidida a ofrecer un favorito de los fans.

MSI ya está planeando el desarrollo de la Claw 2 y sus sucesoras

MSI no solo está emocionada por las consolas de juegos portátiles, sino que está totalmente comprometida con la categoría de productos. Según informó The Verge, MSI habló con PC World en Computex para hablar sobre la Claw A1M y la Claw 8 AI Plus. En esa entrevista, el Director de Gestión de Productos de MSI, Cliff Chun, mencionó brevemente los planes de MSI para las próximas consolas portátiles. Chun dice que MSI ya está planeando lanzar una Claw 2, Claw 3 y una Claw 4.

Además, MSI ya ha trazado un plan de lanzamiento de esos dispositivos. El plan abarca los próximos dos años. Por lo que puede pasar un tiempo antes de que veamos una Claw 2 en el mercado. Chun no proporciona detalles sobre cuándo podrían lanzarlas, sin embargo.

MSI podría no optar por AMD para las próximas consolas portátiles

Actualmente, MSI es la única consola de juegos portátil que utiliza chips de Intel. Mientras que las demás opciones de consolas portátiles parecen estar utilizando algo de AMD. La primera consola portátil de MSI optó por los procesadores Meteor Lake de Intel, mientras que la nueva Claw 8 AI Plus se actualizó a Lunar Lake. También tiene planes de actualizar el modelo de 7 pulgadas de la Claw con Lunar Lake también.

Chun no menciona qué procesadores o GPUs se utilizarán en las próximas consolas portátiles de la Claw. Sin embargo, sí menciona que la empresa no descarta a AMD. “Continuaremos impulsando nuevos factores de forma, nuevas ideas, tal vez incluso nuevas CPUs”, dijo Chun. Continuó diciendo: “Todavía no estamos apuntando a AMD, pero, ¿quién sabe, tal vez en Claw 3, Claw 4?” Eso significa que existe la posibilidad de que dentro de un par de años, cuando salga la Claw 3 o Claw 4, pueda funcionar con silicio de AMD. Además, Chun dice que es probable que los futuros dispositivos de la Claw mantengan pantallas del mismo tamaño.