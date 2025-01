Motor de TikTok planeó su cierre para ser salvado. Pero la solución de Trump puede quedarse corta.

“

Cuando TikTok retiró sus servicios temprano el domingo, añadió un aviso políticamente sensible para los usuarios decepcionados: “Somos afortunados de que el Presidente Trump haya indicado que trabajará con nosotros en una solución para reinstalar TikTok una vez que asuma el cargo”.

TikTok puede tener más de 170 millones de seguidores en los Estados Unidos, pero para estos propósitos estaba hablando solo con uno de ellos. El mensaje de halago al hombre que una vez declaró famosamente: “Solo Yo Puedo Arreglarlo”, era claro. Y raramente una apelación política corporativa, especialmente una tan descarada como esta, produce resultados tan instantáneos.

Para la media mañana del domingo, el Sr. Trump declaró que de hecho lo arreglaría: “Voy a emitir una orden ejecutiva el lunes para extender el período de tiempo antes de que las prohibiciones de la ley entren en vigor, para que podamos hacer un trato para proteger nuestra seguridad nacional”.

El Sr. Trump continuó describiendo, en los términos más vagos, su nueva idea: Reconstituir TikTok como una “empresa conjunta” 50-50 entre el propietario chino actual, ByteDance, y alguna entidad americana. Tiene un atractivo superficial, aunque no está claro si satisfaría el mandato de la ley que el Congreso aprobó y el Presidente Biden firmó, que prohíbe la aplicación a menos que la empresa y el algoritmo estén bajo control americano.

Tampoco está claro si abordaría el problema de seguridad nacional inherente a tener los algoritmos de TikTok, que monitorean las selecciones de los usuarios y eligen lo siguiente que se les muestra, escritos en China.

Pero fue una política impresionante en todos los lados. Al cerrar la aplicación por un rato el sábado por la noche y el domingo por la mañana, TikTok hizo vivido a sus usuarios leales cómo sería el mundo sin la aplicación. (Eso no debería ser difícil de imaginar: entró por primera vez en los teléfonos de los americanos en 2016, solo dos meses antes de que Mr. Trump fuera elegido por primera vez.) Y creó, por apenas unas horas, un punto muerto que el Sr. Trump luego pudo resolver, al menos temporalmente, en su camino hacia la concentración de sus partidarios en Washington el domingo por la tarde.

No es de extrañar que el director ejecutivo de TikTok, Shou Chew, planea asistir a la inauguración y, al menos antes de que la ceremonia se trasladara al Capitolio debido al frío, tenía un asiento en la plataforma. Él no estará solo entre los ejecutivos tecnológicos; Jeff Bezos, Mark Zuckerberg y Elon Musk también estarán allí.

Para TikTok, la reversión del Sr. Trump en los últimos meses —del hombre que estaba decidido a prohibir la aplicación al hombre que está decidido a salvarla— fue nada menos que un milagro. El domingo por la mañana, justo cuando el Sr. Trump estaba emitiendo su suspensión de ejecución para la aplicación, su asesor de seguridad nacional entrante, Michael Waltz, dijo que a pesar de todas las preocupaciones de seguridad nacional, “es una aplicación fantástica. Es algo que disfrutan 170 millones de americanos, y estamos seguros de que podemos salvar a TikTok, pero también proteger los datos de los americanos y protegerlos de la influencia, ya sea una venta directa” o cortafuegos “para asegurarnos de que los datos estén protegidos aquí en suelo estadounidense”.

Parecía estar anticipando la estrategia del Sr. Trump: llegar a una solución que satisfaría el mandato de la ley que hace ilegal, a partir del domingo, “distribuir, mantener o actualizar” una “aplicación controlada por un adversario extranjero”. Existe una excepción si el presidente determina que la aplicación “ya no está siendo controlada por un adversario extranjero”, especialmente en lo que respecta al diseño de los algoritmos que hacen funcionar a TikTok.

¿Cumpliría la empresa conjunta 50/50 del Sr. Trump con esa definición? Depende. Si ByteDance sigue siendo el propietario y desarrollador del algoritmo, y ese algoritmo está compuesto en China por ingenieros chinos, entonces no resuelve mucho.

La preocupación de seguridad nacional que motivó la aprobación de la ley surgió de la preocupación de que el algoritmo pueda ser controlado por el gobierno chino, o que los funcionarios chinos puedan acceder a los datos de los usuarios o a su geolocalización. Y, por supuesto, existe la preocupación subyacente de que el algoritmo pueda ser diseñado de manera sigilosa para influir en lo que los americanos ven en sus teléfonos.

Aún no se sabe cómo sería una empresa conjunta; el Sr. Trump fue impreciso en su lenguaje, por lo que no estaba claro si el socio americano sería una empresa privada o el gobierno mismo. Pero claramente, el presidente electo está encantado de que su primer encuentro con China implique un acuerdo, y para cuando llegó al centro de Capital One el domingo por la tarde, para una concentración previa a la inauguración, presumió de que tiene todas las cartas.

Después de señalar que la aplicación lo ayudó a obtener un rendimiento notablemente bueno en las elecciones entre los votantes jóvenes —al menos para un Republicano— declaró: “¡Así que me gusta TikTok! ¿No tuve una experiencia ligeramente buena, dirías?”

Cuando los aplausos cesaron, sugirió que Estados Unidos no tenía la intención de pagar por su participación del 50 por ciento en la empresa; ByteDance cedería la mitad de la empresa a cambio de la aprobación presidencial que le permitirá operar. “Te guste TikTok o no, vamos a ganar mucho dinero”, dijo, sin mencionar las preocupaciones de seguridad nacional.

Si todo saliera así, sería, como mínimo, un acuerdo comercial inusual, más parecido a la forma en que el gobierno vende arrendamientos para perforar petróleo y gas o vende espacio en el espectro electromagnético a compañías de telecomunicaciones.

Pero esos son todos detalles, propensos a cambiar. Por ahora, el Sr. Trump podría simplemente disfrutar del mensaje que apareció en la aplicación de TikTok cuando el servicio se restauró por la tarde, justo antes de llegar a la concentración. En un día en el que nada había realmente cambiado —todavía no se había firmado ninguna orden ejecutiva, no se había encontrado ninguna solución al problema de seguridad nacional, solo una idea flotante— TikTok le dio todo el crédito al presidente electo.

“Gracias por su paciencia y apoyo”, rezaba el aviso. “¡Gracias a los esfuerzos del Presidente Trump, TikTok ha vuelto a los Estados Unidos!”

