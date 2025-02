Motivo antisemita en el ataque al Monumento Conmemorativo del Holocausto en Berlín

Según los fiscales alemanes, el sospechoso del ataque del viernes en el Memorial del Holocausto en Berlín estaba motivado por el antisemitismo, dijeron el sábado. “Según lo que sabemos hasta ahora, especialmente basado en las declaraciones hechas por el acusado a la policía, ha estado planeando matar judíos durante varias semanas”, dijo la policía de Berlín. El incidente tenía “conexiones con el conflicto del Medio Oriente”, agregó la fiscalía. El ataque dejó gravemente herido a un turista español de 30 años con un cuchillo. La víctima fue hospitalizada con heridas en la garganta y fue sometida a operaciones de emergencia. Su vida ya no corre peligro. Las autoridades dijeron que el sospechoso, que fue detenido por la policía horas después del incidente, es un refugiado sirio de 19 años que ingresó a Alemania siendo menor en 2023. Se cree que apuntó específicamente al Memorial del Holocausto en la capital alemana, que conmemora aproximadamente a 6 millones de judíos asesinados bajo el régimen nazi. Se dijo que el sospechoso también llevaba un Corán y una alfombra de rezos en su mochila, lo que sugiere un motivo religioso para el ataque. “Si hay una enfermedad mental es objeto de la investigación”, dijo la policía. El acusado no había cometido previamente ningún delito en Berlín y no era conocido por la policía o la justicia. No hay indicios de vínculos con otras personas u organizaciones. Los fiscales confirmaron un informe del tabloide Bild de que el sospechoso sirio vive en un alojamiento de refugiados en la ciudad oriental de Leipzig. Las investigaciones en el centro ya han tenido lugar. El incidente ocurrió justo dos días antes de que Alemania se dirija a las urnas después de una campaña electoral dominada por una serie de ataques atribuidos a extranjeros. La senadora de Interior de Berlín, Iris Spranger, denunció el ataque y dijo que esperaba que la víctima se recuperara. “Un intento de asesinato con presunta motivación antisemita en el Memorial a los Judíos Asesinados de Europa – eso es intolerable”, dijo.