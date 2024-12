Moscú hace un llamado a las partes sirias para abstenerse de usar la fuerza.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia emitió una apelación el domingo para que todas las partes involucradas en el derrocamiento del líder sirio Bashar al-Assad se abstengan de usar la fuerza. Al-Assad había abandonado su cargo y dejado Siria, dijo el ministerio, sin proporcionar información sobre la ubicación de su antiguo aliado. Rusia estaba en contacto con grupos en Siria, dijo. Moscú había brindado apoyo militar al régimen de al-Assad desde 2015. El ministerio dijo que Assad había ordenado una transferencia pacífica de poder. “Rusia no ha participado en estas negociaciones. Al mismo tiempo, hacemos un llamamiento a todos los involucrados para que se abstengan de usar la fuerza y resuelvan todas las cuestiones relacionadas con el liderazgo estatal por medios políticos”, dijo. Moscú ya no podía apoyar a Siria en las circunstancias actuales, dijo Konstantin Kosachev, ex diplomático y vicepresidente del Consejo de la Federación, la cámara alta del parlamento ruso. Moscú ofrecería ayuda si el pueblo sirio la solicitara, dijo Kosachev. Agregó que la guerra no había terminado, ya que había muchos grupos opositores, entre ellos organizaciones terroristas. La integridad territorial de Siria debía mantenerse, dijo. Rusia mantiene una base aérea en Siria y una base naval en Tartus, que brinda acceso al mar Mediterráneo. El ministerio dijo que las bases militares rusas no estaban bajo amenaza pero estaban en estado de alerta elevada. Andrey Kartapolov, jefe del comité de defensa del parlamento ruso, dijo que ahora se debía considerar a las fuerzas estacionadas en Siria, basándose en la experiencia de retiradas anteriores.