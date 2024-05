Morgan Stanley sobre cómo jugar el renacimiento global de la energía nuclear

Si bien las promesas de un renacimiento nuclear no han logrado cumplirse en el pasado, hay señales de que esta vez la publicidad podría ser real, según Morgan Stanley. Los analistas de la firma ven a Curtiss-Wright, una empresa que suministra a las plantas nucleares piezas cruciales, como un potencial ganador en el espacio. El banco de inversiones aumentó el precio objetivo de Curtiss-Wright en $46 a $330, lo que implica más del 17% de alza desde el cierre del viernes. El aumento de precio se debe en parte a un ajuste al valor del mercado después de que Curtiss-Wright subiera un 26% este año y un 17% en los últimos tres meses. Pero la empresa también tiene una historia de crecimiento no apreciada como una forma atractiva de jugar el tema del renacimiento nuclear “pick-and-shovels”, según los analistas de Morgan Stanley liderados por Kristine Liwag, quienes dijeron a los clientes en una nota de investigación el jueves. Curtiss-Wright construye una bomba de refrigerante de reactor crucial para las plantas nucleares de tercera generación AP1000 de Westinghouse y hay un creciente interés en estas construcciones en Europa en particular. “Las futuras ventas de AP1000 siguen siendo una emocionante fuente de posible alza para CW, en nuestra opinión,” dijo Liwag y compañía en la nota. La conversación sobre un renacimiento nuclear hace 15 años se desvaneció debido al énfasis político en las energías renovables y las alternativas con precios competitivos, dijeron los analistas de Morgan Stanley. El desastre nuclear de Fukushima en Japón en 2011 también aumentó la atención sobre la seguridad. Pero hay señales crecientes de un resurgimiento en el horizonte. La demanda de electricidad se prevé que aumente debido en parte al crecimiento de los centros de datos y la inteligencia artificial. La demanda está creciendo al mismo tiempo que los países buscan una energía fiable y libre de carbono para hacer frente al cambio climático.

Después de una serie de cierres de plantas nucleares en la última década, los reactores ahora se están modernizando para extender su vida útil y las comunidades están mostrando interés en nuevas plantas a medida que eliminan el carbón, según los analistas de Morgan Stanley. Curtiss-Wright ve en el horizonte de Europa solo 20 a 25 nuevas construcciones de plantas de energía nuclear de tercera generación en la próxima década a medida que las naciones intentan reforzar su independencia energética tras la invasión a gran escala de Rusia en Ucrania. En el caso base de Morgan Stanley, en el que Westinghouse gana el 50% de esos contratos para construir AP1000, Curtiss-Wright esperaría registrar $1.5 mil millones en ingresos por sus bombas de refrigerante de reactor en un horizonte de cinco años. Cada planta requiere cuatro de esas bombas. En el futuro más inmediato, Curtiss-Wight se beneficiará de la modernización de las plantas actuales para extender su vida útil. La empresa suministra todas las 94 plantas en Estados Unidos y las 19 en Canadá, así como las plantas en Corea del Sur. La modernización de las plantas nucleares actuales en Estados Unidos es una oportunidad de $7 mil millones hasta 2050, según la dirección de Curtiss-Wright. En un escenario alcista, Curtiss-Wright podría obtener $4.9 mil millones en ingresos hasta 2050 en las construcciones de AP1000, estima Morgan Stanley. En este escenario, la valoración de la empresa sube a $488 por acción, lo que implica casi un 74% de alza desde el cierre del viernes.