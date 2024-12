Morgan Stanley recomienda comprar esta acción de salud digital lista para subir más del 50%

El crecimiento en Hims & Hers Health no muestra signos de detenerse, según Morgan Stanley. El analista Craig Hettenbach inició la empresa de telemedicina con una calificación de sobrepeso y un objetivo de precio de $42. Eso sugiere un potencial al alza del 53.6% para la acción, que ya ha subido un impresionante 251% este año debido al entusiasmo continuo por sus tratamientos de salud mental, pérdida de peso y dermatología. “HIMS está bien posicionado para capitalizar la creciente demanda en múltiples segmentos de medicación personalizada”, dijo el analista en una nota a los clientes el martes. “La valoración también es atractiva, especialmente en términos ajustados al crecimiento”. Hettenbach calificó a la acción como una “máquina de acumulación” que consistentemente puede expandir los márgenes, estimando una tasa de crecimiento anual compuesta de ingresos del 30% entre 2024 y 2026. Aumentos modestos en suscripciones GLP-1 hasta 2027 también deberían extender la trayectoria de crecimiento de la empresa, pronosticó Hettenbach. Las acciones de Hims & Hers se dispararon a principios de este año cuando la empresa anunció que está introduciendo acceso a inyecciones de pérdida de peso GLP-1 compuestas en un esfuerzo por proporcionar a los clientes un suministro constante de medicamentos. La tesis de Hettenbach también se basa en las ventajas presentadas por la experimentada junta directiva de Hims & Hers Health. Señaló que los ejecutivos de la empresa y los miembros de la junta han ocupado cargos de alta dirección en plataformas digitales exitosas como Uber, Netflix y DoorDash, así como en importantes empresas farmacéuticas como Novo Nordisk y Pfizer. La estrategia de crecimiento de la gerencia debería ayudar a aumentar las suscripciones a los servicios escalables de la empresa, piensa el analista. Los suscriptores aumentaron un 175% interanual en el tercer trimestre en comparación con el 44% para todo el negocio, señaló. “La empresa se ha establecido como una de las que tiene un historial más sólido en los ámbitos de la salud digital y DTC y esperamos que la gerencia construya sobre este éxito… Bajo la guía de operadores experimentados, creemos que la empresa está en un punto de inflexión en la personalización”, dijo Hettenbach. El sentimiento del analista es mixto respecto a la acción. De los 14 que cubren la empresa, siete la califican como mantener, mientras que otros seis tienen una calificación de compra, según datos de LSEG. Otro analista tiene una calificación de bajo rendimiento.