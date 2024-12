Morgan Stanley mejora a AT&T en medio de la competencia de banda ancha; degrada a Comcast

Los analistas de Morgan Stanley son optimistas sobre AT&T Inc (NYSE:T) y T-Mobile US Inc (NASDAQ:TMUS), calificando ambas acciones como “sobreponderadas”, debido al potencial de crecimiento en servicios de fibra y servicios inalámbricos, respectivamente.

“Consideramos que la estructura actual de la industria inalámbrica en Estados Unidos favorece el crecimiento, mientras que la competencia en banda ancha probablemente se intensifica”, escribió el analista.

AT&T, anteriormente clasificado como “igual a peso”, fue nombrado como una de las principales opciones en el sector de las telecomunicaciones y el cable. Morgan Stanley (NYSE:MS) también elevó su precio objetivo en la acción a $28 desde $19.

Mientras que el banco rebajó la calificación de Comcast Corp (NASDAQ:CMCSA) a “igual a peso” debido a los desafíos en la competencia de banda ancha y la presión esperada en el crecimiento del EBITDA en 2025.

La correduría dijo que las acciones de T-Mobile han tenido un desempeño superior durante años, pero los vientos favorables de la marca, el servicio al cliente y el liderazgo en red, combinados con la falta de obstáculos de flujos de ingresos heredados, respaldan un crecimiento líder en la industria en el futuro.

Morgan Stanley expresó cautela sobre el segmento de cable en general, manteniendo calificaciones “igual a peso” en Charter y Liberty Broadband (NASDAQ:LBRDA), y una calificación “inferior al peso” en Sirius XM (NASDAQ:SIRI).

La nota también destacó una perspectiva crediticia cautelosa, recomendando bonos selectos en Charter y EchoStar.

