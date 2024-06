Mordisco de Seguridad: Clasificando mis nuevas funciones de privacidad favoritas en iOS 18

Cuando Apple presentó iOS 18 a principios de este mes, me sentí un poco decepcionado por la falta de nuevas funciones significativas de seguridad y privacidad. Todavía siento algo así. Sin embargo, después de probar la beta de iOS 18 durante más de dos semanas, quiero destacar algunas de mis funciones favoritas y dignas de mención. Así que aquí está mi clasificación en orden ascendente.

Tomando otra nota de la aplicación Photos, que permite a los usuarios seleccionar fotos individuales para compartir sobre una biblioteca entera, Apple ha añadido la capacidad de elegir qué contactos compartir con una aplicación. Antes de iOS 18, los usuarios solo tenían dos opciones: dar a una aplicación acceso completo a todos sus contactos o ningún acceso.

Quiénes tienen en sus Contactos pueden revelar más sobre ellos de lo que se sienten cómodos. Por ejemplo, el contacto de un médico podría indicar una condición médica sensible; una dirección de iglesia, templo o mezquita puede señalar afiliación religiosa.

4. Bloquear y ocultar aplicaciones

En iOS 18, Apple tomó una nota de la aplicación Fotos y ahora permite a los usuarios bloquear u ocultar cualquier aplicación en la pantalla de inicio. La aplicación permanecerá oculta en todas partes excepto en un área en Configuración y en una carpeta de aplicaciones ocultas, que requieren tanto Face ID, Touch ID o un código de acceso para abrir.

Apple afirma que esto permite a los usuarios proteger contenido sensible de exposición accidental cuando comparten sus dispositivos o muestran sus pantallas a otros.

“Entregamos implacablemente nuestro compromiso de brindar a los usuarios las protecciones de privacidad más fuertes e innovadoras”, dice Erik Neuenschwander, director de Privacidad del Usuario de Apple, en un comunicado de prensa hoy. “Este año no es una excepción, y la capacidad de bloquear y ocultar aplicaciones es solo un ejemplo de cómo Apple ayuda a los usuarios a seguir teniendo el control de su información, incluso cuando están compartiendo sus dispositivos con otros.”

Así es como funciona:

Presiona y mantén presionada cualquier aplicación

Selecciona Requerir Face ID

Luego elige entre Requerir Face ID u Ocultar y Requerir Face ID

La segunda opción eliminará la aplicación de tu pantalla de inicio por completo y la colocará en una carpeta de aplicaciones ocultas en la parte inferior de tu última página de aplicaciones

3. Soporte RCS, enorme

Con el lanzamiento de la beta 2 de iOS 18 la semana pasada, Apple agregó soporte RCS, permitiendo a los usuarios de iPhone finalmente enviar mensajes ricos con audio y archivos multimedia más grandes a usuarios de Android. A diferencia de los mensajes SMS, RCS ofrece características familiares como recibos de lectura y la clásica animación de indicación de escritura, pero también tiene una privacidad y seguridad vastamente mejoradas.

Hasta la semana pasada, si enviabas mensajes SMS/MMS a usuarios que no eran de iPhone, no estaban cifrados y, de hecho, se enviaban en texto plano, legibles para un tercero potencialmente malicioso. Una de las principales ventajas de RCS es el cifrado de extremo a extremo completo, que asegura que solo el remitente y el destinatario puedan leer los mensajes. Además, RCS ofrece un sistema de verificación de mensajes que asegura que solo las empresas verificadas puedan enviar textos a los usuarios, reduciendo la cantidad de spam e intentos de phishing que un usuario puede recibir.

2. Nueva aplicación de Contraseñas de Apple

En versiones anteriores de iOS, Apple proporcionaba su herramienta de gestión de contraseñas integrada en el Gestor de Contraseñas, oculta dentro de la aplicación Configuración. Permitía la generación automática y el almacenamiento de contraseñas en la sección de Contraseñas, pero a menudo puede resultar engorroso cuando un usuario necesita gestionar accesos particulares.

Ahora, en iOS 18, las contraseñas tienen una aplicación dedicada llamada Contraseñas. Apple espera que este cambio haga que la gestión de contraseñas sea más conveniente para sus usuarios. Como 1Password, las contraseñas almacenadas pueden ser accedidas desde cualquier dispositivo Apple conectado. Incluso puedes acceder a tus contraseñas almacenadas en Windows a través de la aplicación iCloud para Windows. Las Contraseñas también vendrán con algunas características bastante competitivas.

“Construyendo sobre la base de Keychain, que Apple introdujo por primera vez hace más de 25 años, la nueva aplicación de Contraseñas facilita a los usuarios acceder a contraseñas de cuenta, contraseñas de red, contraseñas Wi-Fi y códigos de autenticación de dos factores almacenados de forma segura en Keychain. La aplicación también incluye alertas para los usuarios sobre debilidades comunes, como contraseñas que pueden ser adivinadas fácilmente, que han sido usadas múltiples veces, o que han aparecido en filtraciones de datos conocidas”, según Apple.

Estoy emocionado de ver a Apple seguir construyendo sobre esto.

1. Private Cloud Compute

Private Cloud Compute (PCC) es una de esas cosas presentadas en WWDC24 que no está recibiendo suficiente atención. PCC fue creado utilizando chips de silicio de Apple para procesar solicitudes de Inteligencia de Apple con cifrado de extremo a extremo. Apple afirma que no tiene acceso a estos datos, destacando un nuevo nivel de privacidad en el campo de la Inteligencia Artificial.

Incluso hoy, el iPhone, iPad y Mac no son lo suficientemente potentes como para soportar todos los modelos de IA que los usuarios necesitan localmente. Entonces, Apple Intelligence hace algo bastante inteligente. Cada vez que uses una característica como Siri en iOS 18, utilizará una combinación de modelos de IA generativos en el dispositivo y basados en servidores para manejar solicitudes. Cualquier cosa fuera del conocimiento de Siri es recogida y gestionada de forma segura en la nube.

Esta es la magia de Private Cloud Compute.

“Cuando un usuario hace una solicitud, Apple Intelligence analiza si puede procesarse en el dispositivo. Si necesita una mayor capacidad computacional, puede recurrir a Private Cloud Compute, que enviará solo los datos relevantes para la tarea a procesar en los servidores Apple con chips de silicio. Cuando las solicitudes se dirigen a Private Cloud Compute, los datos no se almacenan ni se ponen a disposición de Apple, y solo se utilizan para cumplir con las solicitudes del usuario”, según Apple.

Más detalles a nivel inferior sobre cómo funciona PCC aquí.

