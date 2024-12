Moradabad: Pareja musulmana obligada a vender casa tras protestas de vecinos hindúes.

Las protestas han tenido su efecto previsto. El viernes, el Dr. Bajaj le dijo a la BBC que se había alcanzado una resolución, mediada por el representante electo de la ciudad, y que los nuevos propietarios musulmanes volverían a vender la casa a una familia hindú que ya vive en la sociedad de vivienda. Dr. Bajaj, quien dirige un hospital de ojos en la ciudad y había vivido en la sociedad durante más de seis años, dijo que le había vendido la casa a la pareja musulmana, ambos médicos y cuyas familias se conocen desde hace 40 años. La pareja musulmana, dijo, ya no se sentía cómoda mudándose a la casa. Añadió que la polémica sobre la venta fue “innecesaria” y que no esperaba que se convirtiera en noticia nacional. La protesta comenzó después de que presentara a la pareja musulmana a sus vecinos como un gesto de buena voluntad. La reacción a la venta de la casa, dijo, “ha surgido de la nada”, ya que hay otras familias musulmanas viviendo en la colonia y que “siempre habíamos tenido una buena relación con nuestros vecinos”. “La controversia está cambiando la estructura de la ciudad. Nuestra intención no era crear ningún tipo de malestar con esta transacción”, dijo, agregando que “no hay ley” contra esta transacción. También dijo que la colonia no tenía una asociación de residentes que necesitara aprobar la venta. “Ahora se han despertado para hacerlo”. No es la primera vez que los residentes musulmanes enfrentan reacciones violentas en Moradabad por comprar casas en un área de mayoría hindú. En 2021, los residentes y las organizaciones extremistas hindúes protestaron después de que dos familias musulmanas compraran casas a hindúes. La vida segregada ha existido en la India rural durante mucho tiempo, donde diferentes castas y religiones vivían separadas. Los centros urbanos deberían ser los puntos de fusión donde la gente pudiera vivir junta, independientemente de sus diferencias. Sin embargo, en realidad, muchos áreas urbanas continúan experimentando segregación.