Moody’s podría rebajar seis bancos estadounidenses por su exposición al sector inmobiliario comercial.

(Bloomberg) — Moody’s Ratings dijo que al menos seis bancos regionales de Estados Unidos con una exposición sustancial a préstamos inmobiliarios comerciales corren el riesgo de que se les rebajen sus calificaciones de deuda.

Las calificaciones a largo plazo de First Merchants Corp., F.N.B. Corp., Fulton Financial Corp., Old National Bancorp, Peapack-Gladstone Financial Corp. y WaFd fueron colocadas en revisión para una posible rebaja por parte del proveedor de calificaciones.

Los bancos regionales con una concentración sustancial en préstamos inmobiliarios comerciales enfrentan presiones continuas en la calidad de activos y rentabilidad a medida que las tasas de interés más altas durante más tiempo aumentan los riesgos existentes, especialmente durante los ciclos de contracción, dijo Moody’s en declaraciones separadas.

Durante el entorno de tasas de interés bajas que prevaleció antes del inicio del ciclo de alzas de tasas de la Reserva Federal, muchos bancos regionales optaron por construir y mantener concentraciones significativas en inmuebles comerciales, que es una clase de activos “volátil”, según Moody’s. En Fulton, por ejemplo, la clase de activos representa el 267% del capital común tangible al 31 de marzo, dijo Moody’s.

