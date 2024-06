Monitores continuos de glucosa en aumento tras aprobación de la FDA.

Hace 26 minutos

Por Holly Honderich, BBC News

Los monitores continuos de glucosa se han convertido en herramientas poderosas para aquellos que viven con diabetes. Los dispositivos de monitoreo de azúcar en la sangre podrían pronto estar en los brazos de millones de estadounidenses después de que los reguladores autorizaran dos nuevos dispositivos para su uso sin receta. ¿Es una forma de mejorar nuestra salud? ¿O es solo otra distracción de datos?

En medio de la noche de junio pasado, Cindy Bekkedam se despertó al sonido de una alarma desconocida. Era fuerte, como una alerta de emergencia, y provenía de su teléfono. Más específicamente, provenía de una nueva aplicación instalada vinculada a un sensor de glucosa incrustado en su brazo.

Según esta aplicación, su nivel de azúcar en sangre había disminuido a un nivel preocupante mientras dormía, lo que había activado la alarma.

“Así que me levanté en medio de la noche y comí una barra de granola”, dijo.

Los monitores continuos de glucosa (CGM), que monitorean los niveles de glucosa en tiempo real, han sido utilizados por millones de diabéticos durante años. Como dietista en Ontario, Canadá, la Sra. Bekkedam había instalado el suyo para entender mejor la tecnología para sus pacientes con diabetes.

Pero su prueba de dos semanas se convirtió en una especie de advertencia.

“Estaba muy asustada”, dijo. “De hecho, me preguntaba, ¡oh Dios mío, ¿tengo diabetes?”

No lo hizo. Y, después de hacer algunas investigaciones adicionales, descubrió que sus niveles de glucosa eran totalmente normales. Pero recibir constantemente actualizaciones sobre sus niveles altos y bajos de azúcar en la sangre, sin tener una afección médica que lo requiriera, incitó algo de miedo innecesario.

“Ahí es donde creo que la gente podría caer en un agujero sin fondo”, dijo.

Pero estos dispositivos pueden estar en las manos, o en los brazos, de muchas más personas muy pronto, gracias a dos recientes aprobaciones de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) para un uso más extendido. Esta semana, Abbott Laboratories anunció que había recibido autorización federal para dos CGM de venta libre, incluido uno para aquellos sin diabetes.

El uso de los CGM ya está en aumento, con los parches característicos en los brazos que son fácilmente visibles durante las horas pico de la mañana en las principales ciudades estadounidenses. Pero los expertos dicen que incluso si no hay daño demostrado, hay poca evidencia que justifique gastar las altas tarifas, hasta $300 (£240) al mes, si no eres diabético.

El Lingo de Abbott, que es un CGM para personas sin diabetes, está destinado a consumidores que “desean comprender y mejorar su salud y bienestar”. Fue uno de los dos dispositivos autorizados por la FDA para su venta, y ya está disponible en el Reino Unido. El proceso regulatorio 510(k) de la FDA evalúa los dispositivos médicos en términos de seguridad y eficacia, pero las afirmaciones de marketing no forman parte de la revisión.

“Comprender la glucosa de tu cuerpo es clave para manejar tu metabolismo para que puedas vivir de manera más saludable y mejor”, dijo un portavoz de Abbott a la BBC.

Muchos expertos dicen que la evidencia escasea cuando se trata de demostrar los beneficios de los CGM para aquellos sin diabetes.

Abbott dijo que aplanar las curvas de glucosa podría ayudar a mejorar la energía, el estado de ánimo y el sueño y señaló estudios que muestran el impacto de los picos de glucosa en la salud general, y el papel de los CGM en su monitoreo.

Hay escepticismo sobre tales afirmaciones en la comunidad médica, pero una cosa en lo que los expertos coinciden es que los CGM han mejorado significativamente el cuidado de algunas personas que viven con diabetes.

La diabetes tipo 1 es cuando el páncreas de un individuo deja de producir insulina, por lo que se necesitan inyecciones regulares. La diabetes tipo 2 es más común y ocurre cuando las células del cuerpo se vuelven resistentes a la insulina y se necesita más para mantener los niveles de glucosa en sangre dentro de un rango normal. Por lo general, se puede controlar con medicamentos, dieta, ejercicio y monitoreo cercano, aunque algunos toman insulina. Tradicionalmente, los diabéticos monitoreaban su azúcar en sangre con pruebas de punción en el dedo, pero los CGM pueden alertar a las personas con diabetes cuando sus niveles de azúcar en la sangre están peligrosamente altos y bajos, y si se necesita inyectar insulina.

Pero muchos expertos dicen que la evidencia de que los CGM mejoren la salud de los no diabéticos es prácticamente inexistente. Insisten en que los dispositivos son, en el mejor de los casos, una distracción y en el peor de los casos podrían llevar a fijaciones peligrosas.

Una tendencia creciente

Los CGM son un gran negocio. Se estima que las ventas alcanzarán los $20 mil millones a nivel mundial en los próximos cuatro años.

A principios de este año, la FDA autorizó la venta de un CGM de venta libre fabricado por Dexcom, destinado a diabéticos tipo 2 que no usan insulina pero quieren evitar las pruebas regulares de punción en el dedo. Y algunas nuevas empresas de CGM, como Signos, Nutrisense y Levels Health, ahora comercializan dispositivos con receta como herramientas para la energía, el estado de ánimo y el metabolismo.

Los dispositivos se están volviendo populares entre algunos en las industrias de la salud, el bienestar y el deporte.

El maratonista holandés Abdi Nageeye, que competirá en los Juegos Olímpicos de París, dijo a Reuters a principios de esta semana que está usando un CGM para rastrear mejor la energía de su cuerpo disponible.

Otros, incluidos algunos en la comunidad científica, también han expresado interés en los efectos de la glucosa en la salud metabólica.

Nick Norwitz, de 28 años, quien se graduó de la Universidad de Oxford con un doctorado en nutrición y actualmente está en su cuarto año de medicina en Harvard, dijo que cree que los CGM pueden ser herramientas poderosas porque la glucosa es “un indicador de lo que está sucediendo hormonalmente en tu cuerpo”.

Ha estudiado su uso mientras estaba en Harvard, y dijo que espera más investigación en el campo.

El Sr. Norwitz dijo que creía que a largo plazo, los cambios hormonales asociados con los picos de glucosa frecuentes podrían causar efectos negativos, incluido el aumento de grasa.

Pero, agregó, la glucosa es solo una métrica, y no debería dictar todas las decisiones de salud.

“Para ser claro, no creo que esto signifique que si comes un mango y tu azúcar en sangre sube sea ‘peor’ para ti que si te comes un plato de tocino”, dijo.

El interés en cómo los CGM pueden ayudarte a cambiar tu dieta ha florecido en algunos rincones de Internet también. Dependiendo de tu algoritmo, una búsqueda de monitores de glucosa en TikTok o Instagram podría llevarte a decenas de testimonios de influenciadores de la salud y el bienestar que elogian los beneficios de la tecnología.

Una de esas influenciadoras, Brittney Bouchard, quien promocionó un inicio de CGM en particular en su TikTok y ofreció a sus seguidores un código de descuento, dijo que usar un CGM la ayudó a ajustar su dieta para reducir los picos de glucosa. Ella recibió una comisión de afiliación cuando las personas compraron el dispositivo a través de su enlace.

“Mientras más busca una solución a un problema”

Pero si bien algunos investigadores y empresas afirman que los CGM pueden tener grandes beneficios para la persona promedio, muchos en la comunidad científica son escépticos, señalando la falta de evidencia.

Los picos de glucosa son un síntoma, no una causa, de la diabetes, dijo la investigadora de Oxford y dietista, Dra. Nicola Guess. Dijo que no hay “ningún beneficio” para los CGM en aquellos que no son diabéticos.

“Normalmente identificarías un problema y inventarías una solución para solucionarlo”, dijo a la BBC. “Esto es al revés. Es como si tuviéramos esta tecnología, ahora solo tenemos que encontrar grupos de personas a las que podamos convencer de que necesitan esta tecnología”.

Un problema clave al que los expertos señalan es que es sorprendentemente difícil encontrar muchos datos sobre cómo se ven los patrones de azúcar en sangre en personas sin diabetes. Esto dificulta interpretar los resultados de manera significativa.

Y la mayoría de las personas verán un aumento en sus azúcares con la fruta, un grupo alimenticio rico en vitaminas y nutrientes, pero eso no es motivo para dejar de comerla.

El Dr. Ethan Weiss, cardiólogo clínico de la Universidad de California, San Francisco, estuvo de acuerdo en que hay escasa evidencia de que el seguimiento de los niveles de glucosa en personas sin diabetes pueda mejorar mediblemente su salud.

“Soy consciente de estudios que muestran que puedes cambiar tu dieta y puedes disminuir los picos de glucosa. No soy consciente de ningún estudio que muestre que [seguir la glucosa] realmente esté haciendo algo beneficioso, de manera significativa, como reducir tu riesgo de enfermedad”, dijo. “Creo que principalmente son los devotos quienes lo creen”.

Pero, el Dr. Weiss agregó, tampoco estaba al tanto de estudios que mostraran que los CGM causaran daño.

Otros, incluida la Dra. Guess, dijeron que el potencial de daño era muy real. En lugar de enfocarse en los fundamentos de la salud, como el ejercicio regular y una dieta rica en nutrientes, los rastreadores como los CGM nos incitan a centrarnos en las complejidades de métricas imperfectas. Y, en los escenarios más graves, pueden fomentar nuevos problemas, como trastornos alimentarios.

“Me preocupa que en lugar de hacer cosas simples para mejorar nuestra salud, estemos convirtiendo las comidas en experimentos científicos”, dijo.

“Simplemente siento que, de alguna manera, la gente ha olvidado el propósito de vivir.”