Monitor de hambruna de EE. UU. fuera de línea debido a congelación de fondos de Trump.

Junto a un modelo dirigido por la ONU, el sistema permite a los funcionarios de ayuda dirigir el suministro de alimentos de emergencia con anticipación, y se le atribuye la mitigación de los efectos de una devastadora sequía en el Cuerno de África en 2016. Ha sido utilizado para tratar de dirigir la ayuda durante la actual hambruna en Sudán mientras la guerra continúa allí. Un servicio de información proporcionado por la red fue detenido como parte de la suspensión de Trump de casi toda la ayuda extranjera, según una fuente familiarizada con las operaciones de Fewsnet. Preguntado sobre el cierre, USAID dijo que estaba “procesando con rapidez solicitudes de excepción” pero no podía “abordar cada pregunta individual relacionada con una excepción”. No estaba claro si una solicitud de excepción para Fewsnet estaba pendiente. La red es “increíblemente importante”, según Dave Harden, quien supervisó su funcionamiento en USAID durante la emergencia de seguridad alimentaria de 2016 en África Oriental. “Porque teníamos Fewsnet, y teníamos equipos de guardias, pudimos posicionar alimentos y suministros [en Etiopía] y plantarlos de una manera que fue notablemente diferente a lo que sucedió en 1984”, dijo a la BBC. El viernes pasado, el Departamento de Estado emitió una orden de “cese de trabajo” en toda la ayuda extranjera de Estados Unidos, por un valor de casi $70 mil millones al año, con la excepción de ayuda alimentaria de emergencia y ayuda militar a Israel y Egipto, pendiente de una revisión de 90 días para asegurar la alineación de los programas con la política exterior de “América Primero” de Trump. Desde entonces, el Secretario de Estado Marco Rubio ha ampliado el alcance de los proyectos elegibles para exenciones a la orden, incluyendo medicamentos salvavidas y refugio, pero sigue habiendo una confusión generalizada en el sector de la ayuda global, partes significativas de las cuales han sido trastornadas por la congelación. Fewsnet es operado por un contratista de USAID, que declinó hacer comentarios, mientras que su sitio web es administrado por otro proveedor que no respondió a las solicitudes de comentarios. Explicando el pensamiento detrás de la amplitud de las órdenes de cese de trabajo, el Sr. Rubio dijo el jueves que “cosas que salvan vidas” estaban siendo exentas, y añadió que otros podían solicitar exenciones para asegurar que sus proyectos no fueran un uso ineficiente del dinero de los contribuyentes estadounidenses y estuvieran alineados con las prioridades de Trump. Los partidarios de la congelación de la ayuda exterior ven las donaciones estadounidenses como abultadas y cargadas con demasiada carga en comparación con otros países occidentales ricos.