Monet entre pinturas retiradas de museo suizo por temor a saqueo nazi.

Hace 51 minutos

Por Kathryn Armstrong, BBC News

Claude Monet

Jardín de Monet en Giverny por Claude Monet está entre las pinturas que han sido retiradas de la exhibición en la Colección Emil Bührle

Uno de los principales museos de arte de Suiza dice que retirará cinco pinturas de una de sus exposiciones mientras investiga si fueron saqueadas por los nazis.

Las obras, parte de una colección en el museo Kunsthaus Zurich, son de algunos de los artistas más aclamados del mundo, incluidos Claude Monet y Vincent van Gogh.

Desde hace mucho tiempo ha habido sospechas sobre la procedencia de las obras en la Colección Emil Bührle, nombrada así en honor a un traficante de armas de origen alemán que amasó su fortuna durante la Segunda Guerra Mundial fabricando y vendiendo armas a los nazis.

La decisión de retirar las pinturas se produce tras la publicación de nuevas directrices destinadas a abordar el gran número de obras culturales que aún no han sido devueltas a las familias de las que fueron robadas.

Las obras que se están investigando son: Jardín de Monet en Giverny por Claude Monet, Retrato del escultor Louis-Joseph por Gustave Courbet, Georges-Henri Manuel de Henri de Toulouse-Lautrec, La torre antigua por Vincent van Gogh y La ruta montante por Paul Gauguin.

La junta de la Fundación Emil Buhrle dijo en un comunicado que estaba “comprometida a buscar una solución justa y equitativa para estas obras con los sucesores legales de los antiguos propietarios, siguiendo las mejores prácticas.”

Una sexta obra de la colección, La Sultane de Edouard Manet, también está siendo sometida a un mayor escrutinio, pero la fundación dijo que no creía que las nuevas directrices se aplicaran a ella y que la pintura se consideraría por separado.

“Debido a las circunstancias históricas generales relacionadas con la venta, la Fundación está dispuesta a hacer una contribución financiera al patrimonio de Max Silberberg en respeto al destino trágico del antiguo propietario”, dijo.

Silberberg fue un industrial alemán judío cuya extensa colección de arte fue vendida en subastas forzadas por los nazis. Se cree que fue asesinado en el campo de exterminio nazi de Auschwitz durante el Holocausto.

Según el periódico Neue Zürcher Zeitung, ha habido debate sobre si Silberberg fue obligado a vender La Sultane o si lo hizo libremente por razones financieras.

Más de 20 países, incluida Suiza, acordaron a principios de este año seguir las nuevas mejores prácticas del Departamento de Estado de EE. UU. sobre cómo tratar el arte saqueado por los nazis.

Se emitieron para marcar el 25 aniversario de los Principios de la Conferencia de Washington de 1998, que establecieron un conjunto de principios destinados a hacer restitución de artículos que fueron robados o vendidos forzosamente.

Los principios son un recurso importante para las familias que buscan recuperar arte saqueado, ya que, según la ley suiza, no se pueden presentar reclamaciones legales de restitución o compensación hoy en día por obras de la colección Bührle debido a los estatutos de limitación.

Stuart Eizenstat, asesor especial del secretario de Estado de EE. UU. en asuntos del Holocausto, dijo durante el anuncio de las mejores prácticas en marzo que se estimaba que “más de 100,000 de las 600,000 pinturas y muchas más de los millones de libros, manuscritos, rituales religiosos artículos y otros objetos culturales robados nunca han sido devueltos.”

Hasta su muerte en 1956, Bührle acumuló una colección de unas 600 obras de arte. Un gran número de estas son administradas por la Fundación Bührle y han estado en exhibición en el Kunsthaus como parte de un préstamo de 20 años.

El resto se dice que cuelgan en las casas de los familiares sobrevivientes de Bührle.