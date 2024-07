Monedas: Se espera que una moneda rara de 1p se venda por £200,000 en una subasta

Coleccionar monedas es un pasatiempo enormemente popular, y si tienes la suerte de adquirir una moneda muy buscada, podrías estar sentado sobre una pequeña fortuna.

Ese es el caso del propietario de una moneda de 1 penique de 1952, que se espera que alcance las £200,000 en una subasta.

La cuenta de TikTok @CoinCollectingWizard explicó que el penique de prueba era “intrigante” y “único”.

Dijo: “Guau, este penique está listo para venderse en subasta por £200,000, ¿tienes uno? Este es un penique del Reino Unido de 1952, es una moneda de prueba intrigante que es la más rara de todos los peniques de prueba de la serie completa de peniques de cobre y bronce.

“La existencia de este penique de prueba único de 1952 no fue conocida públicamente hasta su aparición oficial en subasta en octubre de 1997, unos 45 años después de ser acuñado.

“La gente se sorprendió al ver aparecer esta moneda y en calidad de prueba ya que no se sabía que existía. El penique de prueba de 1952 sigue siendo un enigma como la única acuñación única de un penique predecimal del siglo XX.

“Es quizás comprensible que el penique de prueba de George VI de 1952 siga siendo una pieza única, ya que el rey murió muy al principio de ese año, falleciendo el 6 de febrero.

“Se pondrá a subasta y se estima que alcanzará las £200,000, si no más.”

Moneda de la Royal Mint de 50 peniques se vende por £490



La alerta viene después de que una rara moneda de 50 peniques se vendiera por casi 1,000 veces su valor facial en una subasta esta semana.

La moneda, una moneda conmemorativa del 250 aniversario de Kew Gardens, se vendió por £490 en eBay.

Es una de las monedas más raras y valiosas de la Royal Mint, con solo 210,000 ejemplares entrando en circulación cuando se lanzó en 2009.

Como resultado, es una de las monedas más buscadas por coleccionistas en el Reino Unido.

La moneda presenta la Pagoda China en los Jardines Botánicos Reales en el reverso y un retrato de la Reina.

Después de ser listada en el sitio de subastas en línea eBay, la moneda de 50 peniques atrajo 4 ofertas antes de venderse por £490.

¿Las monedas de 50 peniques más raras en circulación en el Reino Unido?

La más rara es la moneda de Kew Gardens de 50 peniques, que fue diseñada para conmemorar el 250 aniversario de los jardines en 2009. Solo se acuñaron 210,000 monedas con este diseño.

La moneda de Kew Gardens de 50 peniques se vende por £156.25 en promedio, pero un vendedor recibió más de £700 por una cuando la vendió en eBay.

Las otras monedas más raras provienen predominantemente de los Juegos Olímpicos de 2011, con las monedas de lucha, fútbol y judo entre las más valiosas. Solo se produjeron 1.1 millones de cada una de estas monedas.

Los diseños de Flopsy bunny y Peter Rabbit que se produjeron en 2018 también son muy valiosos.

Estas monedas, de las cuales se acuñaron 1.4 millones, representan a los personajes de las novelas de Beatrix Potter y celebran la vida de la escritora inglesa y se venden por alrededor de £5.

En 2019, se produjeron 500 millones de monedas, con tres nuevos diseños de 50 peniques.

Estos incluían uno de Sherlock Holmes de Arthur Conan Doyle, Paddington Bear en la Catedral de San Pablo y la Torre de Londres.