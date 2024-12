Mondelez Explorando la Adquisición del Fabricante de Chocolate Hershey en Estados Unidos

Mondelez International Inc., la compañía de snacks y dulces, está explorando la adquisición de la emblemática empresa chocolatera estadounidense Hershey Co., en una posible operación que crearía un gigante de alimentos con ventas combinadas de casi $50 mil millones, según personas familiarizadas con el asunto.

Mondelez, con sede en Chicago, ha realizado un acercamiento preliminar sobre una posible combinación, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque las discusiones son privadas.

Las acciones de Hershey Co. subieron hasta un 19% el lunes, registrando su mayor ganancia intradiaria en más de ocho años después del reporte de Bloomberg News. La acción estaba operando al alza cerca del 14% a las 12:49 p.m. en Nueva York, dando a la empresa una capitalización de mercado de $40 mil millones. Mondelez cayó un 2%, lo que le dio una capitalización de mercado de aproximadamente $82 mil millones.

No es la primera vez que Mondelez ha buscado un acuerdo con Hershey Co. En 2016, abandonó las discusiones sobre una posible adquisición después de que Hershey rechazara una oferta de $23 mil millones hecha por la empresa de chocolates.

Hershey Co. tiene un valor de aproximadamente $45 mil millones incluida la deuda, según datos compilados por Bloomberg. Eso significa que una adquisición de la empresa con sede en Hershey, Pennsylvania, superaría el valor del mayor acuerdo del año: la compra de la empresa de snacks Kellanova por parte de Mars Inc. por casi $36 mil millones incluida la deuda en agosto.

Cualquier acuerdo requeriría el respaldo de Hershey Trust Co., que posee casi todas las acciones de clase B de Hershey Co., dándole aproximadamente el 80% del poder de voto en la empresa. La fiducia ha estado vendiendo lentamente algunas de sus acciones de Hershey Co. en un esfuerzo por diversificar sus activos. Si Hershey Trust apoyara una adquisición, Hershey Co. podría atraer el interés de otros oferentes, dijeron las personas.

Las deliberaciones están en una etapa inicial y no hay certeza de que las discusiones conduzcan a un acuerdo, dijeron las personas. Un representante de Mondelez declinó hacer comentarios. Un representante de Hershey Co. dijo que la empresa no comenta rumores de mercado. No se pudo contactar de inmediato a un portavoz de Hershey Trust para hacer comentarios.

La industria de alimentos envasados ha estado lidiando con volúmenes en declive, un crecimiento más lento y un consumidor global debilitado. Las empresas están buscando innovación y nuevos mercados para impulsar las ventas a medida que los compradores comienzan a resistirse a los aumentos de precios y se vuelven más conscientes de la salud, una tendencia que podría llevar a la consolidación.

Grandes empresas de snacks globales como Nestle SA, que es propietaria de KitKat y Smarties, podrían estar entre los posibles compradores de Hershey Co., según Arun Sundaram, analista de CFRA Research.

Mondelez fabrica galletas Ritz y galletas Oreo, así como barras de chocolate Toblerone. La empresa está “dispuesta a realizar adquisiciones” y tiene capacidad de endeudamiento para fusiones y adquisiciones mientras busca expandir sus divisiones de chocolate, galletas y bocadillos horneados, escribieron analistas de Bloomberg Intelligence en septiembre. La compañía en octubre reportó ganancias del tercer trimestre que superaron las estimaciones.

Fundada a finales del siglo XIX, Hershey Co. es conocida por sus marcas de chocolates y golosinas como Hershey’s Kisses, Reese’s Peanut Butter Cups y PayDay. Amplió su portafolio de dulces en noviembre con la adquisición de Sour Strips.

La empresa, liderada por la directora ejecutiva Michele Buck, ha sido afectada por los precios récord del cacao, que han bajado desde sus picos pero siguen significativamente elevados en comparación con años anteriores. Los costos de azúcar también están altos. El mes pasado, Hershey Co. redujo sus proyecciones de crecimiento de ventas netas y ganancias, a medida que los consumidores con inflación en mente controlan sus presupuestos. El director financiero Steve Voskuil ha dicho que el cacao sería la “pieza más importante” de la inflación de costos de la empresa en 2025.

Los futuros del cacao de Nueva York habían caído durante algún tiempo después de alcanzar un pico en abril cerca de $12,000 por tonelada, pero están volviendo a subir, aumentando los riesgos para los chocolateros que necesitan reconstruir coberturas y reservas. El contrato más activo subió hasta un 6.1% el lunes a $10,454 por tonelada, el nivel intradiario más alto desde finales de abril.

“El acuerdo potenciaría el poder de compra de Mondelez en el mercado del cacao, ayudándole a gestionar las crecientes presiones de precios de manera más efectiva”, dijo Randal Kenworthy, líder de la práctica de productos de consumo e industriales en la firma de consultoría West Monroe. “También fortalecería el acceso de Mondelez al mercado estadounidense, aprovechando la sólida presencia de la marca Hershey en América del Norte, al tiempo que crearía vías de expansión en Europa.”

