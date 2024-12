Mondee Anuncia Recepción de Aviso de Decisión de Deslistado de Nasdaq Por Investing.com

La compañía Mondee Holdings, Inc. (Nasdaq: MOND), una empresa líder en el mercado de viajes y tecnología de inteligencia artificial (IA), anunció hoy que recibió una carta del Departamento de Calificaciones de Listado (el Personal) de The Nasdaq Stock Market LLC (Nasdaq) emitiendo una determinación del Personal el 27 de noviembre de 2024 después de que la Compañía informara al Personal que no impugnaría una eliminación de su Acción Común.

La Determinación del Personal señaló que, basado en la revisión del Personal y en el Formulario 8-K presentado el 26 de noviembre de 2024 (el Formulario 8-K), han determinado eliminar los valores de la Compañía del mercado de valores de The Nasdaq. El Formulario 8-K declaró que, el 25 de noviembre de 2024, el Consejo de Administración de la Compañía determinó que la Compañía no planea presentar un plan para volver a cumplir con las reglas de NASDAQ y no planea apelar la eliminación posterior de las Acciones Comunes de NASDAQ. El Formulario 8-K de la Compañía fue en respuesta al aviso original de Nasdaq de que la Compañía no cumplió con los requisitos de presentación de NASDAQ para la inclusión continua establecidos en la Regla de Listado 5250(c)(1) porque aún no había presentado su Formulario 10-Q para el período que terminó el 30 de septiembre de 2024.

En consecuencia, los valores de la Compañía se eliminarán del mercado de valores de The Nasdaq. La negociación de las acciones comunes de la Compañía se suspenderá a partir del inicio de las operaciones el 6 de diciembre de 2024 y se presentará un Formulario 25-NSE ante la Comisión de Valores y Bolsa (SEC), el cual eliminará los valores de la Compañía del listado y registro en el mercado de valores de The Nasdaq.

Este anuncio se realiza en cumplimiento de la Regla de Listado 5810(b) de Nasdaq, que requiere la divulgación rápida de la recepción de una notificación de incumplimiento.

La eliminación del listado no afecta las operaciones comerciales de la Compañía. La Compañía continúa brindando apoyo a sus clientes, socios y proveedores.

Acerca de Mondee Holdings, Inc. y Subsidiarias

Establecida en 2011, Mondee es una empresa líder en el mercado de viajes y tecnología de inteligencia artificial (IA) con sede en Austin, Texas. La Compañía opera 21 oficinas a nivel mundial en los Estados Unidos y Canadá, Brasil, México, India y Grecia. Mondee está impulsando el cambio en los sectores de viajes de ocio y corporativos a través de su amplia gama de soluciones innovadoras. Disponible tanto como aplicación como a través de la web, la plataforma de la Compañía procesa más de 50 millones de búsquedas diarias y genera un volumen transaccional sustancial anualmente. Mondee Marketplace incluye acceso a Abhi, uno de los asistentes de planificación de viajes con IA más potentes y totalmente integrados en el mercado. La red y el mercado de Mondee incluyen aproximadamente 65,000 expertos en viajes, más de 500 aerolíneas y más de un millón de hoteles y alquileres vacacionales, 30,000 ubicaciones de recogida de autos de alquiler y más de 50 líneas de cruceros. La Compañía también ofrece soluciones empaquetadas y ofertas complementarias que atienden a su distribución global. El 19 de julio de 2022, Mondee se hizo pública en el Nasdaq Global Market con el símbolo MOND. Para obtener más información, visite: www.mondee.com.

Declaraciones Prospectivas:

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de 1995, según enmendada. Las declaraciones prospectivas pueden ser identificadas por palabras como: creer, podría, puede, esperar, pretender, potencial, plan, y referencias similares a períodos futuros. Ejemplos de declaraciones prospectivas incluyen, entre otros, afirmaciones que hacemos sobre el crecimiento futuro de la Compañía, su rendimiento, perspectivas y oportunidades comerciales, estrategias, expectativas, planes e intenciones futuras u otros eventos futuros. Dichas declaraciones prospectivas están sujetas a riesgos, incertidumbres y otros factores que podrían hacer que los resultados reales difieran materialmente de los expresados o implícitos en dichas declaraciones prospectivas.

La administración considera que estas declaraciones prospectivas son razonables en el momento en que se hacen. Sin embargo, la Compañía le advierte que estas declaraciones prospectivas están sujetas a riesgos e incertidumbres, la mayoría de los cuales son difíciles de predecir y muchos de los cuales están más allá del control de la Compañía. Los factores que pueden hacer que los resultados reales difieran materialmente de las expectativas actuales incluyen, entre otros, la capacidad de implementar planes de negocios y pronósticos, el resultado de cualquier procedimiento legal que pueda iniciarse contra la Compañía u otros y cualquier acuerdo definitivo con respecto a los mismos, la capacidad de la Compañía para crecer y gestionar el crecimiento de manera rentable, retener la administración y empleados clave, y mantener relaciones con nuestra red de distribución y proveedores, la capacidad de la Compañía para cumplir con los estándares de listado de Nasdaq, los cambios esperados de la estructura de capital de la Compañía, y otros riesgos e incertidumbres establecidos en las secciones tituladas Factores de Riesgo y Advertencia sobre Declaraciones a Futuro en el Informe Anual de la Compañía en el Formulario 10-K para el año que finalizó el 31 de diciembre de 2023 y en el Informe Trimestral en el Formulario 10-Q para los tres meses que finalizaron el 30 de junio de 2024 presentado ante la Comisión de Valores y Bolsa (SEC) de EE. UU., y en las presentaciones posteriores de la Compañía ante la SEC. Puede haber riesgos adicionales que la Compañía no conozca actualmente o que la Compañía considera actualmente inmateriales que también podrían hacer que los resultados reales difieran de los contenidos en las declaraciones prospectivas.

Nada en este comunicado de prensa debe ser considerado como una representación de que las declaraciones prospectivas aquí establecidas se lograrán o que alguno de los resultados contemplados en dichas declaraciones prospectivas se lograrán. A la luz de las importantes incertidumbres en estas declaraciones prospectivas, no debe confiar en las declaraciones prospectivas como predicciones de eventos futuros. Salvo que la ley exija lo contrario, Mondee no tiene la obligación de actualizar públicamente ninguna declaración prospectiva por cualquier motivo.

