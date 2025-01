Molly-Mae Hague celebra documental con proyección.

Molly-Mae: Behind It All ofrecerá una mirada de mosca en la pared a la vida de la joven de 25 años, incluyendo su ruptura con su ex prometido y boxeador Tommy Fury, también de 25 años, a quien conoció en Love Island en 2019.

En el evento en Leicester Square de Londres, Hague llevaba un conjunto completamente blanco mientras que Higgins, quien también apareció en Love Island, llevaba un vestido negro corto.

La madre de Hague, Debbie Gordon, estuvo presente junto con su pareja Jon Rayner, el padre de Molly-Mae, Stephen Hague y su hermana Zoe Rae.

Esto viene después de que la estrella negara que su ruptura y el documental posterior fueran un “truco publicitario”.

Hablando sobre las acusaciones en un evento de lanzamiento para el programa, dijo: “Creo que para mí, por encima de todo, ha sido la parte más frustrante, porque realmente digo en el documental, ‘Ojalá fuera un truco publicitario’, porque sería mucho más fácil”.

“Porque pasar por todo esto con la turbulencia de una ruptura ha sido increíblemente difícil, tener esos comentarios, y veo todos ellos.

La gente dice, ‘oh, esto obviamente solo se ha hecho por una marca a largo plazo o un truco publicitario’, eso es muy doloroso, porque es la vida real.

“Tommy y yo tenemos un bebé juntos, y es muy, muy real, y es algo realmente difícil por lo que ambos hemos pasado en los últimos seis meses.

“Ojalá no lo fuera, porque habría sido mucho más fácil, pero no lo es.

“Creo que este documental aclarará cualquier impresión de eso, ves el lado real, es como si fueras una mosca en la pared.

“Y como digo, creo que la gente va a estar bastante, no impactada, pero creo que se sorprenderán de lo honestos que hemos sido”.

Cómo ver el documental de Molly-Mae Hague



Los episodios del uno al tres de Molly-Mae: Behind It All se lanzarán exclusivamente en Prime Video el viernes 17 de enero.

Los últimos tres episodios se están filmando ahora y estarán disponibles para ver en la primavera de 2025. Una fecha exacta aún no ha sido confirmada.