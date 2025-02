Moldeando Saskatchewan: Rand Teed | Globalnews.ca

Durante más de 50 años, Teed, un especialista en prevención internacionalmente certificado y un consejero en adicciones certificado en Canadá, ha estado trabajando con personas, principalmente adolescentes, para ayudarles a reconocer el impacto que puede tener el uso de drogas y alcohol.

Sin embargo, la historia de Teed comenzó con sus propias experiencias relacionadas con el uso de sustancias.

“Estoy en recuperación a largo plazo. He estado libre de drogas y alcohol desde 1972, y lo que me di cuenta es que mi uso de drogas y alcohol me robó mi poder, me robó mi pasión por la vida. Se convirtió en lo único que me importaba”, compartió Teed.

“Y una vez que dejé de hacerlo, me di cuenta de que tenía mucho trabajo por hacer para sentirme bien con quién era y cómo era sin drogas y alcohol porque había sido mi solución para todo durante mucho tiempo”.

Teed, que vivió en Craven, Sask., durante años, pero ahora llama hogar al área de Moosomin, Sask., dice que es un maestro de corazón y por naturaleza. Una de sus pasiones viene de ver a las personas mejorar y recuperar el control de sus vidas.

“La mayor parte del trabajo que hago es ayudar a las personas a entender que pueden recuperar su poder cambiando sus relaciones con las sustancias, pero, lo que es más importante, cambiando su relación con su pensamiento”.

A lo largo de los años, el trabajo de Teed ha sido reconocido con elogios y premios, incluida la Medalla del Jubileo de Platino de la Reina Isabel II por sus contribuciones a la atención de la salud.

Aunque Teed agradece el reconocimiento, es ver el progreso que las personas hacen en su camino hacia la recuperación y hacia una vida satisfactoria lo que lo motiva.

“No dependo de eso (premios) para sentirme bien. Pero, sabes, me alegra que me los den y aprecio la retroalimentación de ellos. Y al mismo tiempo, sé que probablemente hay otras 10 personas que obtuvieron algún beneficio pero no dijeron nada”, agregó Teed.

“Me gusta lo que hago. Me gusta ver a las personas mejorar. Me gusta ver a las personas recuperar el control de sus vidas. Es satisfactorio”.