Moldavos temen escasez inminente de energía mientras Rusia detiene suministros de gas.

CHISINAU, Moldavia (AP) — En una mañana fría en la capital de Moldavia, el trabajador postal de 39 años, Petru Murzin, se prepara para un invierno difícil mientras teme que una inminente escasez de energía podría dejar a muchos moldavos “sin calefacción, sin luz”.

Sus preocupaciones no son infundadas.

El 1 de enero, la empresa estatal rusa de energía Gazprom tiene previsto detener el suministro de gas al país candidato a la Unión Europea debido a una supuesta deuda de $709 millones por suministros pasados, una cifra fuertemente disputada por el gobierno pro-occidental de Moldavia, que ha acusado a Moscú de utilizar la energía como una herramienta política para desestabilizar el país.

“Siento que hemos entrado en una crisis que es bastante difícil de resolver… lo cual me preocupa mucho”, dijo Murzin a The Associated Press en Chisinau. “Los aumentos de precios son una cosa, pero cuando no hay gas en absoluto, eso es algo completamente diferente.”

La suspensión detendrá el flujo de gas a la planta de energía de Kuciurgan, la más grande del país, que se encuentra en la región separatista prorrusa de Transnistria. La planta de gas opera genera electricidad que alimenta una parte significativa de Moldavia propiamente dicha.

“No habrá calefacción, no habrá luz”, agregó Murzin. “Estamos entrando en un año muy difícil.”

Transnistria, que se separó después de una breve guerra en 1992 y no es reconocida por la mayoría de los países, también declaró su propio estado de emergencia a principios de este mes, temiendo que la región no recibirá suministros de gas. La gran mayoría de los 470.000 habitantes de Transnistria hablan ruso como primer idioma y unos 200.000 son ciudadanos rusos.