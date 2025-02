Mohammed Rizwan critica a Shaheen Afridi incluso después de un buen lanzamiento contra Nueva Zelanda, recibe una respuesta afilada. Vídeo

Los ánimos se caldearon durante el partido inaugural de la Copa de Campeones de Pakistán vs Nueva Zelanda en Karachi el miércoles, con los lanzadores locales bajo presión por parte de los bateadores de este último. Tom Latham (118*) y Will Young (107) marcaron siglos impresionantes mientras Nueva Zelanda anotaba 320/5 en 50 overs. La famosa alineación de lanzadores de Pakistán se vio bajo presión con Shaheen Afridi, Haris Rauf y Naseem Shah concediendo más de seis carreras por over. El capitán de Pakistán, Mohammad Rizwan, perdió la compostura con frecuencia. Pero el incidente más destacado ocurrió en el over 47.

Sucedió cuando Latham tuvo problemas con un lanzamiento de Shaheen, pero el borde exterior resultante llevó la pelota hacia la valla. No parecía haber nada mal en el lanzamiento, pero Rizwan claramente perdió la compostura. Fue bastante agresivo al hacer gestos hacia Shaheen. Sin embargo, el ex capitán de Pakistán no se quedó callado y respondió de manera contundente. El antiguo lanzador de Nueva Zelanda Simon Doull, que estaba comentando, fue claro en su evaluación: “Lo siento, pero no puedes estar discutiendo con el lanzador allí. Fue un lanzamiento genuinamente bueno”.

Nueva Zelanda tuvo un buen comienzo en su campaña en la Copa de Campeones, anotando un formidable 320/5 contra los anfitriones Pakistán en su enfrentamiento del Grupo A en Karachi. La entrada fue anclada por siglos brillantes de Will Young y Tom Latham, que guiaron a los Kiwis hacia un total desafiante después de los contratiempos iniciales.

Después de ganar el volado, Pakistán optó por lanzar primero. Su decisión parecía rendir frutos inicialmente, ya que el lanzador Abrar Ahmed atacó primero, despidiendo a Devon Conway por 10 con el marcador en 39. Solo un over después, Naseem Shah eliminó a Kane Williamson por una sola carrera, reduciendo a Nueva Zelanda a 40/2 en 8.1 overs. Los Kiwis llegaron a 48/2 al final del primer powerplay.

Daryl Mitchell fue el siguiente en caer, logrando apenas 10 carreras antes de ser enviado de vuelta por Haris Rauf. Con 73/3 en 16.2 overs, Nueva Zelanda estaba en una posición complicada. Sin embargo, el abridor Will Young y el bateador de palos Tom Latham estabilizaron la entrada, forjando una crucial asociación de 118 carreras.

Young lideró la recuperación con un siglo bien elaborado, anotando 107 de 113 bolas, incluyendo 12 cuadrangulares y un seis. Su entrada terminó cuando Naseem Shah golpeó de nuevo, despidiéndolo cuando Nueva Zelanda estaba en 191/4 en 37.2 overs. Poco después, Latham logró un siglo, completándolo en solo 95 bolas. Permaneció invicto en 118 de 104 entregas, golpeando 10 límites y tres seis.

Glenn Phillips dio el toque final con un rápido 61 de 39 bolas, golpeando tres cuadrangulares y cuatro seis para llevar a Nueva Zelanda más allá de la marca de las 300 carreras. Los Kiwis hicieron 113 carreras en sus últimos diez overs.

Entre los lanzadores de Pakistán, Naseem Shah fue el mejor, terminando con cifras de 2/63 en sus 10 overs. Haris Rauf también recogió dos wickets pero fue costoso ya que terminó con 2/83, mientras que Abrar Ahmed reclamó uno. Shaheen Shah Afridi tuvo un día difícil, quedándose sin wickets en sus 10 overs y concediendo 68 carreras.

