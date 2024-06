Modo de caracola, mejor gerente de escenario.

Estamos a solo unos días de WWDC 2024, cuando Apple finalmente revelará las próximas versiones de sus sistemas operativos, incluido iPadOS 18. Aunque me considero una persona de Mac, también tengo un iPad Pro y me gusta usarlo para tareas específicas. Sin embargo, hay mucho espacio para mejorar en el software del iPad, por lo que sigue leyendo mientras comparto mi solicitud de funciones para iPadOS 18.

Solicitud de funciones para iPadOS 18: El Gestor de Escenario podría ser mucho mejor

Durante años, el iPad estaba limitado a ejecutar solo una aplicación a la vez. Pero desde la introducción del primer iPad Pro, Apple ha ampliado las capacidades de múltiples tareas del iPad. Con iPadOS 16, la compañía introdujo Stage Manager, una nueva forma de ejecutar múltiples aplicaciones en ventanas, brindando a los usuarios más libertad para organizar sus aplicaciones en la pantalla.

Pero dos años después, Stage Manager aún tiene algunas limitaciones tontas que me molestan cada vez que intento usar mi iPad como una computadora portátil.

Por ejemplo, Stage Manager solo te permite abrir hasta cuatro aplicaciones en la pantalla. Cuando hay cuatro ventanas en tu iPad y intentas abrir una quinta, una de las otras simplemente desaparece. Puedo entender tal comportamiento en un iPad de 11 pulgadas, pero esto también sucede cuando conectas el iPad a un monitor externo, lo cual no tiene sentido.

Los iPads modernos tienen los mismos chips que las Mac, ¿por qué los iPads no pueden ejecutar más de cuatro aplicaciones al mismo tiempo? Realmente espero que iPadOS 18 aborde esto. Otra nueva función que espero ver con la actualización: una opción para redimensionar el Dock en iPadOS. Incluso con mi iPad configurado en “Más espacio”, el Dock sigue siendo innecesariamente grande en la pantalla.

Modo Clamshell

Pero más que un mejor Stage Manager, hay algo que me gustaría ver en iPadOS 18, y eso sería un Modo Clamshell. Para aquellos que no están familiarizados, el Modo Clamshell es una característica presente en muchas computadoras portátiles que te permite usarlas con la tapa cerrada cuando están conectadas a un monitor externo.

Aunque puedes usar tu iPad conectado a un monitor, no puedes simplemente apagar la pantalla incorporada para usar el monitor externo como principal. Esto puede no ser un problema para algunas personas, pero estoy acostumbrado a trabajar con mi MacBook en Modo Clamshell para poder concentrarme en una sola pantalla grande, y no puedo hacer eso con mi iPad Pro.

De hecho, tener más opciones para gestionar monitores externos en el iPad sería genial. Me encantaría ver más opciones de escalado de interfaz, por ejemplo.

Finder en iPadOS 18

Sí, los iPads ya tienen una aplicación de Archivos. Pero seamos honestos, esta aplicación es terrible para la gestión de archivos seria. La aplicación de Archivos es probablemente una de mis mayores frustraciones cuando intento usar mi iPad para trabajar, porque es tan básica que hace todo mucho más complejo.

La aplicación ha ganado muchas nuevas funciones desde que se introdujo en iOS 11 (de hecho, ya existía como aplicación de iCloud Drive desde iOS 9). Sin embargo, me gustaría que la aplicación se pareciera más a Finder de macOS.

Extraño cosas como poder cambiar el nombre de un lote de archivos o abrir un archivo con una aplicación específica y editarlo allí sin crear una copia nueva, porque así es como funciona iOS. Y sorpresa, la aplicación de Archivos aún no puede abrir archivos DMG, que Apple mismo utiliza extensamente.

Forma más fácil de instalar fuentes

Tanto iOS como iPadOS permiten a los usuarios instalar fuentes personalizadas. Sin embargo, hacerlo generalmente requiere el uso de aplicaciones de terceros y un perfil de configuración. No puedes simplemente descargar archivos TTF y OTF y instalarlos en tu iPad, lo cual es una pesadilla para los creadores que trabajan con fuentes personalizadas en sus proyectos.

Por favor, Apple. Lleva Font Book al iPad.

Conclusión

Podría pasar horas escribiendo sobre las funciones faltantes en iPadOS, pero por ahora estas son las que más echo de menos. ¿Y tú? ¿Qué esperas ver en iPadOS 18 la próxima semana? Hazmelo saber en la sección de comentarios a continuación.

