‘Modi, Kejriwal como hermanos, dos caras de la misma moneda’: Owaisi | Noticias de India.

Asaduddin Owaisi (foto de PTI)

NUEVA YORK: El líder de AIMIM, Asaduddin Owaisi, el jueves guió su ataque contra el supremo de AAP, Arvind Kejriwal y el primer ministro Narendra Modi, afirmando que había poca diferencia entre los dos líderes. “Modi y Kejriwal son como hermanos, dos lados de la misma moneda. Ambos han surgido de la ideología de RSS, uno de su ‘shakha’ y el otro de sus instituciones”, dijo Owaisi mientras hacía campaña para Shifa-ur-Rehman, el candidato de AIMIM en la circunscripción de Okhla. Owaisi llevó a cabo una caminata en Shaheen Bagh, instando a los residentes a apoyar al AIMIM votando por la “cometa”, el símbolo electoral del partido, en las elecciones de Delhi del 5 de febrero. El partido ha presentado dos candidatos, Tahir Hussain de Mustafabad y Shifa-ur-Rehman de Okhla. Ambos candidatos están actualmente en la cárcel con casos de disturbios de Delhi de 2020. Tahir Hussain, ex concejal del Partido Aam Aadmi, se unió al AIMIM el pasado diciembre después de ser encarcelado. Durante su discurso, el líder de AIMIM cuestionó el proceso judicial, alegando parcialidad a favor de los líderes de AAP. “¿Cómo consiguió Arvind Kejriwal la fianza en el caso de la política del alcohol, mientras que Tahir Hussain y Shifa-ur-Rehman siguen encarcelados desde hace cinco años? Todos sus líderes, incluyendo a Manish Sisodia y Sanjay Singh, han obtenido fianza, pero estos dos siguen tras las rejas. ¿Cuál es su culpa?” preguntó Owaisi. Owaisi también atacó a Kejriwal por descuidar la circunscripción de Okhla. “Hay desarrollo en todas las demás circunscripciones, pero ¿por qué no en Okhla? En cambio, Okhla se ha convertido en una montaña de basura bajo el gobierno de AAP”, dijo. Comparando su recepción con la de Kejriwal, Owaisi agregó: “La gente me arroja flores cuando camino por estas calles, pero si Kejriwal pasa, le lanzarán zapatillas”. Además, afirmó que el BJP no ganará en Okhla. “El BJP nunca ha ganado aquí, y esta vez tampoco ganará”, dijo. Los resultados de las elecciones de Delhi se anunciarán el 8 de febrero.

Enlace de origen