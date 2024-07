Moderado Pezeshkian gana elección presidencial en Irán, insta a la gente a quedarse con él según Reuters.

“

Parisa Hafezi

DUBÁI (Reuters) – El relativamente moderado Masoud Pezeshkian instó a la gente el sábado a seguir con él en “el difícil camino por delante” después de vencer a un rival radical para ganar las elecciones presidenciales de Irán.

La votación de desempate del viernes fue entre Pezeshkian, el único moderado en el campo original de cuatro candidatos, y el ex negociador nuclear radical Saeed Jalili.

Pezeshkian, un cirujano cardíaco de 69 años, se ha comprometido a promover una política exterior pragmática, aliviar las tensiones sobre las negociaciones actualmente estancadas con las grandes potencias para revivir un pacto nuclear de 2015 y mejorar las perspectivas de liberalización social y pluralismo político.

Sin embargo, muchos iraníes son escépticos sobre su capacidad para cumplir sus promesas de campaña, ya que el líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, y no el presidente, es la máxima autoridad en la República Islámica.

“Querido pueblo de Irán, la elección ha terminado, y este es solo el comienzo de nuestro trabajo conjunto. Hay un camino difícil por delante. Solo puede ser fácil con su cooperación, empatía y confianza”, dijo Pezeshkian en un mensaje en la plataforma de redes sociales X.

“Extiendo mi mano hacia ustedes y juro por mi honor que no los abandonaré en este camino. No me abandonen”.

La participación fue de casi el 50% en la votación del viernes, siguiendo una participación históricamente baja en la votación de la primera ronda el 28 de junio, cuando más del 60% de los votantes iraníes se abstuvieron. La elección se convocó después de que el presidente Ebrahim Raisi falleciera en un accidente de helicóptero en mayo.

Elogiando la alta participación, Khamenei felicitó a Pezeshkian por su victoria y le aconsejó que continuara con las políticas de Raisi.

Pezeshkian logró ganar con una base electoral, cuyo núcleo se creía que era principalmente la clase media urbana y los jóvenes, que habían estado ampliamente desilusionados por años de represión de seguridad que sofocó cualquier disidencia pública de la ortodoxia islamista.

Videos en las redes sociales mostraron a sus seguidores bailando en las calles de muchas ciudades y pueblos de todo el país y automovilistas tocando la bocina para celebrar su victoria.

POLÍTICA EXTERIOR

La victoria de Pezeshkian elevó las esperanzas de un deshielo en las relaciones de Irán con Occidente que podrían crear oportunidades para desactivar su disputa nuclear con las potencias mundiales.

La elección coincidió con la escalada de la tensión regional debido a los conflictos entre Israel y los aliados iraníes de Hamas en Gaza y Hezbolá en Líbano, así como a la creciente presión occidental sobre Irán por su programa nuclear rápido.

Bajo el sistema dual de gobierno del clero y la república de Irán, el presidente no puede implementar ningún cambio de política importante en el programa nuclear de Irán o el apoyo a grupos milicianos en todo Oriente Medio, ya que Khamenei toma todas las decisiones en los temas estatales principales.

Sin embargo, el presidente puede influir en el tono de la política de Irán y estará estrechamente involucrado en la selección del sucesor de Khamenei, ahora con 85 años.

Respaldado por el ala reformista de Irán liderada por el ex presidente Mohammad Khatami, Pezeshkian es fiel al gobierno teocrático de Irán y no tiene la intención de enfrentarse a los poderosos halcones de seguridad y a los líderes religiosos.

Líderes extranjeros enviaron mensajes de felicitación a Pezeshkian, entre ellos el presidente ruso Vladimir Putin y el rey Salman y el príncipe heredero Mohammed bin Salman de Arabia Saudita.

“