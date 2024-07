Modelos de MacBook M5 usarán un nuevo módulo de cámara compacta en 2025.

Apple en 2025 se enfrentará a un nuevo proveedor de módulos de cámara compacta (CCM) para los futuros modelos de MacBook alimentados por su próximo chip M5, según el analista de Apple Ming-Chi Kuo.

Escribiendo en su última nota para inversores en Medium, Kuo dijo que Apple recurrirá a Sunny Optical para el CCM en sus MacBook M5. La empresa china de lentes ópticas producirá en masa los CCM en Vietnam y proporcionará un sistema de imagen completo integrado en un formato compacto para las nuevas computadoras portátiles.

Los proveedores principales de módulos de cámara para MacBooks son actualmente LG InnoTek y Sharp. En la cadena de suministro de componentes ópticos de Apple, solo Sunny Optical puede suministrar simultáneamente CCM y lentes en un solo paquete, lo que le da a la empresa la ventaja de la integración vertical. Si los envíos de los MacBooks van bien, Kuo predice que Sunny Optical también podría convertirse en el nuevo proveedor de CCM para futuros modelos de iPhone e iPad.

Apple planea actualizar el MacBook Pro de 14 pulgadas con un chip M4 tan pronto como a finales de 2024, y quizás podamos ver una renovación antes de que termine el año. Se espera que los modelos de gama alta de 14 y 16 pulgadas del MacBook Pro también reciban una renovación a finales de 2024 con los chips M4 Pro y M4 Max.

Apple está trabajando en una versión más delgada del MacBook Pro, según Mark Gurman de Bloomberg. El iPad Pro ultradelgado de 2024 sirve como modelo para la próxima filosofía de diseño de Apple, con la empresa planeando ofrecer “los productos más delgados y ligeros” en cada categoría de la industria tecnológica.

No está claro cuándo podría salir un MacBook Pro más delgado, ya que no se rumorean cambios de diseño para la renovación de 2024, pero es posible que 2025 sea el año en que Apple lance laptops rediseñados basados en su chip M5. También se rumorea que Apple está trabajando en Face ID para Mac, y es probable que el MacBook Pro sea uno de los primeros Mac en recibir Face ID, pero no hay detalles concretos sobre cuándo podría ocurrir eso.

