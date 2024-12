Mitt Romney: Los demócratas arruinaron y estropearon 2024.

El senador retirado de Utah, Mitt Romney, dijo que estaba asombrado de lo mal que los demócratas leyeron a los electores en las elecciones de 2024.

Hablando en una entrevista de amplio alcance que se emitió el domingo en “State of the Union” de CNN, Romney dijo: “Miro estas últimas elecciones. Eh, sacudo la cabeza al ver a nuestros amigos demócratas. ¿Cómo pudieron leer tan mal el estado de ánimo público?”

Romney, quien en 2012 fue el último nominado presidencial republicano que no era Donald Trump, citó la inflación – “¿No ven lo que ven las personas cuando van al supermercado?” – como algo que los demócratas no reconocieron como un gran problema para los estadounidenses. También mencionó la inmigración y los problemas de género como otras áreas donde pensaba que el presidente Joe Biden y el Partido Demócrata no evaluaron con precisión la percepción y los sentimientos del público.

“Los demócratas han leído mal la dirección del país y la actitud del país”, dijo. “Y el presidente Trump se aprovechó de eso, como debería hacerlo.”

Vio problemas por delante para el Partido Demócrata.

“Mira, el Partido Republicano se ha convertido en el partido del trabajador, del votante de clase media, y tienes que darle crédito a Donald Trump por haberlo hecho”, le dijo al presentador Jake Tapper. “Quitando eso a los demócratas.”

El hombre de 77 años optó por no postularse para otro mandato en el Senado; el representante republicano John Curtis ganó el escaño abierto. Romney pronunció un discurso de despedida en el Senado el miércoles. El líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, elogió su “larga y honorable carrera en el escenario político nacional”.

Romney ha sido uno de los republicanos más críticos con Trump en la última década. Al hablar con Tapper, Romney se negó a decir a quién votó este año para presidente.

“Hay una cosa maravillosa que tenemos en este país”, dijo a Tapper, “que es el voto secreto. Así que no te diré a quién voté en 2024″.

