Mitch McConnell anuncia que no se postulará para la reelección

El senador de EE. UU. Mitch McConnell ha anunciado que no buscará la reelección en 2026 después de una carrera de 40 años en el Congreso. McConnell, de 83 años, fue el líder de partido con más tiempo de servicio en la historia del Senado, pero renunció al liderazgo republicano mientras enfrentaba problemas de salud. A pesar de apoyar gran parte de la agenda de Donald Trump durante su primer mandato, McConnell se ha convertido en un crítico más vocal del presidente a medida que se acerca su jubilación al final de su mandato. “Tengo algunos asuntos pendientes que atender”, dijo en un discurso en el Senado que anunció que su “mandato actual en el Senado será el último”. En su discurso, McConnell alentó a sus colegas senadores a utilizar sus poderes constitucionales en un momento en que Trump ha buscado ampliar en gran medida el alcance de la presidencia. McConnell ha votado en contra de las nominaciones de Trump más que todos los republicanos del Senado al oponerse a Pete Hegseth para secretario de Defensa, a Tulsi Gabbard como directora de Inteligencia Nacional y a Robert F. Kennedy Jr para secretario de Salud. Hizo hincapié en que el Congreso es una rama coigual al presidente, y era una responsabilidad fundamental confirmar a los funcionarios federales que “poseen auténtica devoción por el estado de derecho por encima de todo lo demás”. “El peso de nuestro poder de asesorar y consentir nunca se me ha escapado”, dijo McConnell, quien había frustrado muchas veces la agenda de un presidente demócrata en la rama legislativa. Al final de su discurso, los senadores y el personal aplaudieron y le dieron una ovación de pie. El político de Kentucky desarrolló una reputación como un táctico astuto y una espina perpetua en el costado de los demócratas. Incluso cuando su partido estaba en minoría, McConnell utilizaba procedimientos arcanos y fuerza política directa para lograr a veces resultados sísmicos. En uno de sus movimientos más impactantes, detuvo la nominación del presidente Barack Obama para la Corte Suprema de los EE. UU. al final de su segundo mandato. El bloqueo permitió al presidente entrante Trump nombrar a un juez conservador en su lugar, allanando el camino para una transformación radical de la corte más alta de la nación. Eso, a su vez, ha llevado a la revocación de los derechos nacionales al aborto y una amplia expansión de la inmunidad y el poder presidencial. McConnell también supervisó la transformación de la judicatura federal de Trump, ayudando al presidente a nombrar un nuevo grupo de jueces conservadores en todo EE. UU. Pero McConnell se enfrió significativamente con el ex presidente después del motín del Capitolio de EE. UU. del 6 de enero de 2021, donde McConnell y otros legisladores fueron arrastrados a esconderse de una turba violenta. “No hay duda, ninguna, de que el presidente Trump es prácticamente y moralmente responsable de provocar los eventos del día”, dijo McConnell en un discurso tras el ataque. Sin embargo, no votó para condenar a Trump por los cargos de juicio político que surgieron del motín. Durante la administración de Biden, McConnell adoptó una postura beligerante sobre Ucrania, convirtiéndose en un defensor destacado del apoyo de EE. UU. incluso cuando Trump y su base de Maga pedían una respuesta aislacionista. Aunque fue fuertemente criticado por torcer y cambiar muchas de las normas del Senado para impulsar su agenda conservadora, el republicano de toda la vida hizo hincapié en la importancia de respetar el cuerpo legislativo. “Le aseguro a mis colegas que me iré con la gran esperanza del endurecimiento – el endurecimiento – del Senado como institución”, dijo McConnell.