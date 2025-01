Mis oponentes eligen la cárcel y el exilio, dice Lukashenko a la BBC.

He reportado sobre muchas elecciones. He visto a primeros ministros y presidentes llegar a los centros de votación, emitir votos y luego responder algunas preguntas de los reporteros. Pero nunca he visto algo como lo que ocurrió en la Estación de Votación 478 en Minsk. El líder de Bielorrusia durante mucho tiempo, Alexander Lukashenko, una vez apodado “el último dictador de Europa”, llegó para emitir su voto. Luego, mientras los bielorrusos aún estaban votando, el candidato Lukashenko dio una conferencia de prensa de cuatro horas y media en vivo por televisión estatal. Fue una oportunidad para interrogarlo sobre la votación controvertida que sus críticos han denunciado como “una farsa”. “¿Qué pregunta miserable me has preparado?” preguntó. “Como siempre lo haces”. “Buenos días”, respondí. “Buenos días, Steve”. “¿Cómo puedes llamar a esto una elección democrática, cuando tus principales rivales están en la cárcel o en el exilio?” pregunté. “Algunos están en la cárcel y otros en el exilio. ¡Pero tú estás aquí!” respondió Lukashenko. “Todos tienen derecho a elegir. Esa es la democracia. Algunos eligieron la prisión, otros el exilio. Nunca obligamos a nadie a salir del país”. En realidad, fue la brutal represión de las autoridades contra los manifestantes después de las elecciones presidenciales de 2020 la que llevó a los opositores más firmes de Alexander Lukashenko a ser encarcelados o impulsados al exilio político. La elección personal no tuvo nada que ver en ello. “Recientemente dijiste ‘No debemos callar a la gente’,” le recordé. “Pero tus rivales no solo han sido excluidos de la boleta. Algunos de ellos han sido encarcelados. Actualmente hay más de 1,200 prisioneros políticos en Bielorrusia. ¿No es hora de abrir las celdas de la prisión y liberarlos? Personas como Maria Kolesnikova, Sergei Tikhanovsky…” “Sigues hablando de Maria conmigo. ¡Dios mío!” suspiró Lukashenko. “Está bien, responderé tu pregunta… La prisión es para las personas que han abierto demasiado la boca y han quebrantado la ley. ¿No tienen prisiones en Gran Bretaña y Estados Unidos?” “En cualquier país, si rompes la ley, debes enfrentar las consecuencias”, continuó. “La ley es estricta pero es la ley. Yo no la inventé. Debes obedecerla”. “Debes obedecer la ley”, interrumpí. “Pero estas personas están en la cárcel por criticarte”. “El desconocimiento de la ley no te exime de responsabilidad ante ella”. Aunque a figuras prominentes de la oposición no se les permitió postularse, el nombre de Alexander Lukashenko no fue el único en la boleta. Había otros cuatro candidatos. Pero parecían más como obstáculos que como desafiantes serios. “Hablamos con algunos de los otros candidatos”, le dije a Lukashenko. “Uno de ellos, el líder del Partido Comunista, te apoya abiertamente. Otro te alaba. Es una elección extraña, ¿verdad, con oponentes como estos…” “Steve, ¡esta es una experiencia totalmente nueva para ti!” respondió, entre risas y aplausos de los periodistas locales en la sala. “Es cierto”, dije. “Nunca había visto una elección así antes”. “La política de los comunistas basada en la justicia es la misma política que estamos promoviendo”, argumentó Lukashenko. “Entonces, ¿por qué votarían en mi contra?” La jefa de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, ha caracterizado estas elecciones presidenciales en Bielorrusia como un “flagrante desafío a la democracia”. No es que a Alexander Lukashenko parezca importarle. “Te lo juro”, me dijo, “me importa un bledo si reconoces nuestras elecciones o si no lo haces. Lo más importante para mí es que el pueblo bielorruso lo reconozca”.