Mis hijos no reciben regalos — en su lugar, invierto para ellos. Enseñarles educación financiera es más importante.

Nicole Chan Loeb es una fotógrafa de 38 años, videógrafa y madre de dos hijos.

Ella y su esposo priorizan las experiencias sobre los regalos, por lo que invierten para sus hijos en lugar de juguetes.

Quieren enseñar a sus hijos educación financiera y prepararlos para un futuro financiero seguro.

Este ensayo, según lo contado por Nicole Chan Loeb, una fotógrafa y videógrafa de Boston, ha sido editado por cuestiones de extensión y claridad.

Mis hijos tienen 1.5 y 4 años, y nunca les he comprado regalos físicos para cumpleaños y fiestas.

Para sus cumpleaños, hago un pastel, y en lugar de comprar juguetes y ropa, invierto dinero para prepararlos para un futuro financiero más seguro. Los juguetes de plástico y baratijas son diversión temporal, pero causan desorden y desperdicio en vertederos.

Cuando crecía, mi mamá solía hablarme de las acciones o fondos en los que invertía para mí. Cada semana, tomábamos las cifras del periódico, las graficábamos en papel cuadriculado y las pegábamos en el refrigerador. Mayormente invertíamos en fondos mutuos. Eso era divertido, y especialmente disfrutaba mucho del tiempo especial que pasaba con mi mamá. De manera similar, quiero enseñar a mis hijos responsabilidad financiera y educación financiera.

Mi esposo y yo nos conocimos en la universidad en 2004. Ambos trabajamos en la industria financiera y de contabilidad; yo estaba en consultoría de gestión y él en auditorías internas, antes de decidir que no era lo nuestro. Renuncié en 2010, y él poco después, y ambos nos convertimos en emprendedores. Soy fotógrafa y videógrafa, y él es dueño de una empresa de salas de escape.

Fue un riesgo considerable y estaba absolutamente aterrorizada. Pero como mis padres me enseñaron educación financiera, aprendí a ahorrar para estar cómoda pase lo que pase. Además, la flexibilidad y satisfacción que este estilo de vida proporciona valen mucho la pena.

Mi esposo y yo no intercambiamos regalos en general. Si queremos algo, simplemente nos lo compramos nosotros mismos, después de todo, nuestro dinero está en conjunto, por lo que me resulta difícil regalar. En cambio, compartimos y disfrutamos cenas, experiencias, espectáculos y vacaciones. Nos damos tarjetas entre nosotros, se trata más del sentimiento.

Este año, mi esposo y yo maximizamos las cuentas Roth IRA de custodia de nuestros hijos y depositamos $7,000 cada uno. Mis hijos han sido modelos para líneas de ropa para niños, compañías de juguetes y campañas de hospitalidad en mi trabajo como fotógrafa comercial y publicitaria, por lo que el dinero se considera su ingreso obtenido.

Decidimos comenzar a invertir para los niños el año pasado porque, a través de conversaciones con amigos, nos dimos cuenta de que todos deseábamos que se enseñaran temas como impuestos, ahorro para la jubilación e inversión inteligente en la escuela secundaria o antes. Decidimos no esperar y acordamos empezar a enseñar estos conceptos tan pronto como nuestros hijos pudieran entender lo básico.

Además, tanto mi esposo como yo tuvimos la suerte de salir de la escuela sin una gran cantidad de deudas gracias a nuestros padres. Estas inversiones permitirán que nuestros hijos se gradúen de la universidad sin una cantidad abrumadora de deuda.

Por ahora estamos enfocados en las cuentas Roth IRA, pero planeamos abrir cuentas de inversión para ellos en el próximo año. Si no tienen ingresos obtenidos en años futuros, estableceremos una cuenta corriente de custodia y les invertiremos de esa manera. Dado que ambos somos dueños de nuestros negocios, nuestros salarios e ingresos fluctúan, así que revisamos nuestras finanzas cada año y decidimos cuánto invertir.

Mis hijos son pequeños, por lo que el concepto de esperar regalos aún no se ha solidificado. Y realmente no necesitan nada. Tenemos la suerte de vivir en un gran vecindario donde los padres pasan juguetes cuando sus hijos han crecido. Rara vez compro juguetes o regalos grandes, pero no me detengo en compras improvisadas de crayones, marcadores, juegos de cartas para niños y juegos de mesa.

Nuestros hijos son más felices cuando pasamos tiempo juntos, haciendo cosas como citas para almorzar, jugar juegos de mesa y hornear. La felicidad proviene de experiencias y relaciones, y tener menos cosas materiales fomenta la creatividad.

Pasán mucho tiempo afuera inventando sus propios juegos, y a menudo jugamos con cosas como palos, piedras, agua, bellotas y piñas. Queremos niños equilibrados y contentos que no estén abrumados con cosas y juguetes persiguiendo el siguiente objeto nuevo y llamativo.

Mi esposo y yo encontramos mucho interés y alegría en las inversiones, y esperamos que nuestros hijos también lo hagan. Mi hijo de cuatro años es muy brillante, y en el próximo año aproximadamente, comprenderá que se puede poner dinero en vehículos específicos para crecer, aprendiendo el concepto de gratificación postergada.

Tengo esperanzas de que nuestros hijos comiencen a generar sus propios ingresos secundarios en la escuela secundaria y empiecen a aprender a invertir por sí mismos como adolescentes, tal como lo hice mientras crecía.

Si tienes una forma única de enseñar educación financiera a tus hijos y te gustaría compartir tu historia, envía un correo electrónico a Jane Zhang a [email protected].

