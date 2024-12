Mis 10 mejores acciones para comprar en 2024 están superando al mercado en un 48%. ¿Deberías comprarlas para 2025?

¿Te estás perdiendo la primicia matutina? Breakfast News lo entrega todo en un boletín diario rápido, divertido y gratuito. ¡Regístrate gratis!

En enero de 2023, escribí sobre mis 10 mejores acciones para comprar en el nuevo año. Terminé bastante orgulloso de mi lista porque si hubieras invertido $1,000 en cada una de las 10 acciones el día en que se publicó el artículo, habrías terminado el 2023 con $13,301, incluyendo dividendos. Si en cambio hubieras puesto tus $10,000 en un fondo de índice S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC), habrías tenido solo $11,900 al final del año. En otras palabras, el rendimiento total de mis elecciones de acciones superó al mercado en un 74%.

Y en diciembre pasado, actualicé mi lista de las 10 mejores acciones para el 2024, que nuevamente han superado al mercado. Con $10,000 invertidos de manera equitativa en esas 10 acciones al comienzo del año, tendrías $14,281 hasta el cierre del mercado del 5 de diciembre. Una inversión igual en un fondo de índice S&P 500 valdría $12,890. Esa es una diferencia de retorno total del 48%.

Ese es un resultado alentador dado lo fuertes que han sido las acciones este año. Cuando el mercado está a la baja, es mucho más fácil superarlo. Por ejemplo, cuando el S&P 500 perdió un 18% en 2022, el 51% de los administradores de acciones de Estados Unidos underperformed el mercado. Pero en la primera mitad de un 2024 alcista, el 57% de los administradores de acciones de gran capitalización de Estados Unidos estaban underperforming el índice, y el 60% underperformed el año pasado cuando el índice subió un 24%.

Veamos de cerca cómo están funcionando mis elecciones con aproximadamente un mes por delante en el 2024 y consideremos si deberías comprarlas para el próximo año.

Las 10 mejores acciones que elegí para el 2024 fueron Airbnb (NASDAQ: ABNB), Amazon (NASDAQ: AMZN), Costco Wholesale (NASDAQ: COST), Global-e Online (NASDAQ: GLBE), Lemonade (NYSE: LMND), Lululemon Athletica (NASDAQ: LULU), MercadoLibre (NASDAQ: MELI), Nu Holdings (NYSE: NU), SoFi Technologies (NASDAQ: SOFI) y Visa (NYSE: V).

Aquí te muestro cómo les está yendo en comparación con el S&P 500 hasta el 5 de diciembre:

Data by YCharts.

Nueve de mis diez mejores selecciones están en alza este año hasta la fecha. La única excepción, Lululemon, está experimentando algunos desafíos importantes en este momento. Hagamos un rápido repaso de cada una de estas acciones y sus perspectivas para el 2025.

Después de ganar un 59% en el 2023, Airbnb ha estado plano este año. El crecimiento se ha desacelerado, pero la rentabilidad ha aumentado. Se está viendo más como una acción de valor en este momento, y está construyendo sobre su plataforma popular. Las acciones se negocian a solo 22 veces el flujo de efectivo libre de los últimos 12 meses, y los inversores de valor deberían echarle un vistazo.

Amazon ha lanzado potentes capacidades de inteligencia artificial (IA) que están impulsando un tremendo crecimiento en su segmento de computación en la nube, Amazon Web Services (AWS). AWS es el principal proveedor mundial de servicios en la nube, y la IA está atrayendo nuevos clientes. También es la compañía de comercio electrónico más grande de los EE. UU. con una amplia ventaja. Amazon sigue siendo una elección principal para casi cualquier inversor.

Continúa la historia

Costco es una de mis acciones favoritas para cualquier clima, y sigue subiendo a pesar de alcanzar nuevos máximos históricos este año. Es fiable para un rendimiento sólido bajo casi cualquier condición macroeconómica, y el mercado parece no cansarse de ella. Si tienes una mentalidad a largo plazo, puedes añadir algunas acciones incluso ahora, pero es posible que desees adoptar una estrategia de promedio de costos.

Global-e es una potencia del comercio electrónico pequeña pero en crecimiento que proporciona soluciones transfronterizas para minoristas en línea. Ofrece servicios a clientes de primer nivel como Disney, LVMH y Nordstrom, y suma más clientes cada trimestre. Presume de un alto crecimiento, y se acerca a la rentabilidad también. Eso posiciona a la empresa para extender su impulso hacia el 2025.

Lemonade es la acción destacada en esta lista, y se puede ver cómo un gran ganador puede impulsar una cartera. La compañía de seguros ingresó al 2024 más del 90% por debajo de su máximo histórico, ya que los inversores estaban frustrados con su progreso hacia la rentabilidad. Dio grandes pasos este año, y sus algoritmos de IA están haciendo su trabajo. Lemonade todavía tiene una tremenda oportunidad.

Lululemon es un favorito de los consumidores, pero cometió algunos errores este año en sus lanzamientos de productos. Eso no fue ayudado por un mercado suave en general para la ropa de gama alta, y Lululemon no es la única empresa de ropa deportiva que está luchando en este momento. Sin embargo, al precio actual, se negocia a solo 26 veces las ganancias de los últimos 12 meses, un descuento con respecto al promedio del S&P 500. Puede haber más volatilidad en el futuro cercano, pero los inversores a largo plazo deberían ver esto como una oportunidad para comprar una marca líder de ropa de consumo en la baja.

MercadoLibre ha sido un gran rendimiento durante mucho tiempo, pero la acción cayó a principios de este año debido a la inestabilidad económica y a la nueva competencia en algunos de sus mercados clave. Sin embargo, MercadoLibre sigue gestionando un excelente negocio que es altamente rentable y sigue reportando un alto crecimiento, y su oportunidad en toda América Latina es enorme.

Nu es un banco totalmente digital con sede en Brasil, y está creciendo a pasos agigantados. Tiene una estrategia de venta cruzada que está resultando en un alto compromiso y un aumento del ingreso promedio por cliente activo. La empresa tiene 110 millones de clientes globales, y está ingresando a nuevos mercados que deberían impulsar sus ganancias hasta el 2025 y más allá.

SoFi es un banco totalmente digital en los EE. UU., y también está demostrando un impulso al capturar cuota de mercado y volverse sosteniblemente rentable. Ha reportado ingresos netos positivos en los últimos cuatro trimestres, y la dirección espera que esa tendencia continúe. El negocio se está expandiendo con éxito en una aplicación de servicios financieros completa, sumándose a su segmento principal de préstamos, y tiene años de crecimiento por delante.

Visa es una acción para cualquier clima que crece cuando lo hace la economía. Está ligeramente bajo el rendimiento del mercado este año desde que las ganancias del mercado han sido impulsadas por las acciones tecnológicas. Pero Visa ha sido una elección ganadora durante años, y es una excelente elección de valor.

Diez acciones no son suficientes para una cartera diversificada, y esta lista tiende hacia las acciones de crecimiento. Pero si tu investigación te lleva a invertir en algunas de estas empresas y completar tu cartera con acciones adicionales o incluso un fondo cotizado en bolsa para una mayor diversificación, puedes estar bien preparado para diversas condiciones del mercado.

Y es importante recordar que cada año será diferente: algunas elecciones pueden ser fracasos, mientras que otras se disparan. Pero estos vaivenes de un año a otro se vuelven menos importantes cuando te centras en comprar acciones de calidad y mantenerlas a largo plazo. Esta sigue siendo una estrategia ganadora para construir riqueza en el mercado de valores.

John Mackey, ex CEO de Whole Foods Market, una subsidiaria de Amazon, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. Jennifer Saibil tiene posiciones en Airbnb, Global-E Online, Lemonade, MercadoLibre, Nu Holdings, SoFi Technologies y Walt Disney. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Airbnb, Amazon, Costco Wholesale, Global-E Online, Lemonade, Lululemon Athletica, MercadoLibre, Visa y Walt Disney. The Motley Fool recomienda Nu Holdings. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

Mis 10 mejores acciones para comprar en el 2024 están superando al mercado en un 48%. ¿Deberías comprarlas para el 2025? fue publicado originalmente por The Motley Fool