Mirando hacia la segunda ronda del Campeonato de la PGA de 2024.

Mark Schlabach

Cerrar

Mark Schlabach

Escritor Senior de ESPN

Escritor senior de fútbol americano universitario

Autor de siete libros sobre fútbol americano universitario

Graduado de la Universidad de Georgia

Paolo Uggetti

16 de mayo de 2024, 08:45 PM ET

LOUISVILLE, Ky. — La ronda inaugural del Campeonato de la PGA 2024 presentó un récord de campo roto, condiciones climáticas ideales (por ahora), algunos ganadores de grandes torneos luchando y 64 jugadores bajo par.

Hay mucho golf por delante antes de que se corone otro ganador de un grande, pero después de solo 18 hoyos hay muchas historias que seguir en el Día 2. Aquí hay siete cosas en las que estamos atentos.

Los ganadores de principio a fin son cada vez más raros en el golf en estos días, y mucho menos en un campeonato importante. Eso no es bueno para Schauffele quien, a pesar de haber registrado la ronda más baja en la historia de los grandes torneos el jueves nuevamente, se ha hecho un nombre como un jugador que consistentemente se pone en posición de ganar, pero no logra cerrar los domingos de los grandes.

Schauffele ahora tiene un puntaje acumulado de 40 bajo par en las rondas iniciales de los campeonatos importantes, lo cual es impresionante y, al mismo tiempo, revelador de cuántas oportunidades ha desperdiciado.

Como si las posibilidades de Schauffele esta semana no necesitaran más escepticismo, desde 2000, de los cuatro jugadores que han tenido una ventaja de varios golpes después de la 1a ronda del Campeonato de la PGA, ninguno terminó en el top 10, y los últimos 8 jugadores con una ventaja de varios golpes después de la ronda inaugural tampoco lograron ganar.

Xander Schauffele terminó la primera ronda del Campeonato de la PGA 2024 en el Club de Golf Valhalla con un puntaje de 9 bajo par. (Foto de Patrick Smith/Getty Images)

Ahora, desde el punto de vista opuesto: Fuera de Rory McIlroy o Scottie Scheffler, nadie juega un golf mejor en este momento que Schauffele, quien ya ha tenido ocho top 10 esta temporada. Ha agregado longitud desde el tee, está pegando sus hierros con precisión y, como lo demostró con su rendimiento el jueves, también parece haber descubierto algo con su putter.

“Siento que hay momentos en los que sientes que puedes controlar la pelota realmente bien; estás viendo los greens muy bien; estás chipeando muy bien”, dijo Schauffele sobre el estado de su juego. “Pero durante un período prolongado, es difícil mantener un alto rendimiento”.

¿Qué tal si son tres días más? Schauffele está en la cima en este momento, pero el grupo de jugadores que lo persiguen es tan bueno como se puede esperar.

McIlroy está cuatro golpes detrás después de jugar una ronda de golf autodenominada “luchada” donde lanzó dos bolas al agua y aún así logró un 66. El campeón defensor Brooks Koepka también está al acecho después de un 67 en la primera ronda, mientras que Scottie Scheffler se presentó después de una pausa de tres semanas y embocó un eagle en el primer hoyo en camino a un 4 bajo par 67.

Los 21 jugadores dentro de seis golpes de Schauffele tienen un total de 17 campeonatos importantes entre ellos. Schauffele, por supuesto, no tiene ninguno. Muy pocas cosas en su historial sugieren que podrá mantenerse en la cima. Sin embargo, esta semana es tan buena como cualquier otra para cambiar esa narrativa.

El año pasado, el mundo del golf no tuvo más remedio que considerar a Hovland como uno de los mejores jugadores del mundo. Había ganado solo cuatro veces en una temporada, incluidas dos victorias consecutivas en el Campeonato BMW y el Tour Championship, y parecía preparado para un gran año en los grandes torneos en 2024.

En lugar de un avance en 2024, Hovland dejó de trabajar con Joe Mayo, el entrenador que lo había ayudado a mejorar su juego corto y su swing, e intentó cambiar su swing una vez más. Los resultados sufrieron.

Viktor Hovland lució mucho mejor el jueves, ganando más de tres golpes al campo y golpeando la pelota mejor de lo que lo había hecho esta temporada. (Foto de Andrew Redington/Getty Images)

En lugar de un avance en 2024, Hovland dejó de…

Ahora por la vista opuesta: Fuera de Rory McIlroy…

Campeonato de la PGA en ESPN+ | DE Mayo 16-19

¡Es hora del Campeonato de la PGA! Mira las transmisiones en vivo los cuatro días de los grupos destacados, además de los hoyos 13, 14 y 18 en ESPN+.

¡Regístrate hoy! | Mira aquí

• Clasificación de los Campeones de la PGA | Más noticias de golf

Es solo una ronda…

Hovland…

“Si estás pegándole mal, no vas a solucionar las cosas haciendo lo mismo. Tienes que cambiar algunas cosas”, dijo Hovland. “Estaba tratando de volver a lo que es más natural para mí hacer en lugar de meterme en otros problemas”.

Hovland puede que no gane esta semana, pero si puede mantener este nivel de juego, puede ser un buen augurio para el resto de su temporada de grandes y quizás tengamos el año de avance que todos previmos, después de todo.

La mala suerte de Theegala

Sahith Theegala…

Theegala ni siquiera estaba seguro de poder jugar las dos últimas semanas. Se dislocó una costilla al subir a un carrito de golf, pero logró recuperarse a tiempo para jugar en el Wells Fargo Championship de la semana pasada en Charlotte, Carolina del Norte, empatando en el puesto 52.

“Inmediatamente llamé a mi quiropráctico y recibí tres ajustes realmente dolorosos para volver a ponerla en su lugar y realmente no pude respirar ni moverme el sábado y el domingo”, dijo Theegala. “Pero viajé el lunes, sabiendo que ya lo había hecho antes, y se había curado en una semana o dos. Así que pensé que con algo de rehabilitación agresiva, iba a curarse rápidamente”.

No fue la primera vez que se lesionó la costilla.

“Toco madera, nunca he tenido problemas en la parte baja de la espalda”, dijo Theegala. “Nunca he tenido realmente problemas de espalda. Es solo una de esas cosas raras. Y ahora que ha ocurrido dos veces en los últimos años, debo concentrarme en fortalecer un poco los músculos de la espalda para que esa cosa no vuelva a salir”.

Aquí viene la lluvia

El Club de Golf Valhalla ya estaba húmedo por la lluvia a principios de esta semana, lo que llevó a la puntuación baja del jueves, y hay una buena posibilidad de más precipitaciones, según el Canal del Tiempo.

Los pronósticos indican un 60% de posibilidad de lluvia el viernes con la posibilidad de tormentas eléctricas. Hay un 46% de probabilidad de lluvia el sábado, seguido de condiciones mayormente soleadas con altas temperaturas alrededor de los 88 grados el domingo.

“Los fairways están bien y en excelentes condiciones, pero los greens están aguantando mucho”, dijo el capitán del equipo europeo de la Ryder Cup Luke Donald, que registró un 70 de 1 bajo par. “Incluso yo pegando algunos hierros más largos —de 4, 5, 3 hierros— a los greens, están aguantando.

“Los hoyos están escondidos en algunos de los greenes, pero aún puedes llegar a ellos. Xander probablemente esté pegando menos palos en los hoyos que yo. Pero cuando la pelota cae en el green y simplemente se detiene allí y puedes controlarlo, entonces puedes hacer algunos birdies. No hay mucho viento. Son condiciones realmente agradables. No me sorprende ver a alguien haciendo un puntaje bastante bajo”.

Hace tres años, Valhalla reemplazó sus fairways de bentgrass con zoysia, que se suponía que sería más firme y rápido. Eso podría no ser el caso esta semana, sin embargo.

“Los greens podrían ponerse un poco más firmes, lo que podría complicar las cosas un poco”, dijo McIlroy. “Pero incluso si los fairways se secan, con el zoysia, la pelota realmente no va a ninguna parte cuando cae. Podría verlo volviéndose un poco más firme, pero sigo pensando que habrá muchos puntajes bajos”.

Golfistas que tienen trabajo por hacer

Había 64 golfistas con puntajes por debajo del par el jueves, la mayor cantidad en una ronda inaugural en la historia del Campeonato de la PGA. El total más alto previo fue de 60 en el Medinah Country Club de Illinois en 2006, según el Bureau de Estadísticas Elías.

Los 70 mejores puntajes y empates harán el corte de 36 hoyos. Había 84 jugadores en par o mejor después de 18 hoyos

Hay algunos nombres importantes que deben trabajar el viernes para llegar al fin de semana, incluidos Ludvig Åberg (1 sobre par), Adam Scott (1 sobre par), Tiger Woods (1 sobre par), Tommy Fleetwood (1 sobre par), Rickie Fowler (1 sobre par), Brian Harman (1 sobre par), Sam Burns (1 sobre par), Dustin Johnson (2 sobre par), Joaquín Niemann (2 sobre par) y Phil Mickelson (3 sobre par), quien tuvo problemas en el hoyo 18 por un doble bogey.

“Bueno, no puedes ganar un torneo a menos que pases el corte”, dijo Woods, quien ganó su segundo de cuatro Campeonatos de la PGA en Valhalla en 2000. “Esa es la idea. Llegar al fin de semana para que puedas participar y tener la oportunidad de ganar. He estado en el límite del corte y he ganado torneos, o he estado adelante y liderando torneos y los he ganado. Pero debes llegar al fin de semana para ganar un torneo de golf”.

El estado del juego de Jon Rahm, más algunas reflexiones LIV

Rahm tuvo una ronda inicial animada el jueves al hacer el par, pero comenzó el día con cuatro bogeys en sus primeros seis hoyos. El español, que ha jugado aproximadamente la mitad de las rondas competitivas este año en el tour LIV Golf, estaba luchando y mostró sus emociones después de malos tiros en varias ocasiones.

Fue una ronda que incluyó risas y lanzamientos de palos. En otras palabras, una ronda quintaesencial de Rahm.

Jon Rahm actualmente está empatado en el lugar 44 en Valhalla y ocho golpes detrás de Schauffele después de una ronda. (Foto de David Cannon/Getty Images)

Es justo preguntarse cuánto ha afectado a Rahm el jugar en LIV, y jugar menos golf, en sus actuaciones hasta ahora. En Augusta, su defensa del título nunca tuvo realmente una oportunidad ya que terminó empatado en el puesto 45. Rahm actualmente está empatado en el 44 en Valhalla y ocho golpes detrás de Schauffele. Si obtendremos la versión en los primeros nueve hoyos (4 sobre par) de Rahm o la versión en los nueve últimos hoyos (4 bajo par) de él el viernes determinará si puede mantenerse para el fin de semana.

…

…

…

…

No habrá fiesta de Block esta vez

A menos que el profesional de club de California Michael Block logre un gran puntaje el viernes, no se clasificará este año. Block fue la sensación del Campeonato de la PGA 2023 en el Oak Hill Country Club en Rochester, Nueva York, empatando en el puesto 15 y haciendo un as en el hoyo par 3 del 15 en la ronda final.

Michael Block tuvo un comienzo…

…

…

…

…

…