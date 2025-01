Mirando hacia atrás 25 años después, incluso Steve estaba equivocado sobre Mac OS X.

“

Hace veinticinco años, Steve Jobs subió al escenario en la Macworld Expo en San Francisco y presentó Mac OS X, marcando el comienzo de una nueva era para la Mac y el mundo de la informática de escritorio en general.

Esto puede sonar como una exageración, pero después de ver la presentación por segunda vez – la primera vez fue desde la primera fila, ¡gracias! – es sorprendente lo monumental que fue este momento para Apple y la Mac.

Es curioso. Lo que resulta sorprendente del momento es lo común y aburrido que parece. Cuando veo el video de nuevo, resulta casi surrealista cómo Steve Jobs sigue haciendo cosas completamente normales y aburridas en Mac OS X mientras que la multitud pierde por completo la cabeza. Visto por alguien sin ningún tipo de contexto histórico, parecería como un culto siendo llevado a un frenesí por su líder.

Pero yo estuve ahí, y puedo decirles que no fue así. Este fue el momento, después de 16 años de Mac OS clásico – y seamos honestos, los últimos cinco de esos fueron bastante difíciles – cuando todas las fallas de la Mac fueron barridas y reemplazadas por algo moderno, listo para el desafío del siglo XXI.

¿Cómo le fue a Apple? La presentación parece tan extraña ahora porque casi todo en ella es simplemente cómo funciona la Mac, incluso 25 años después. Sí, los estilos de interfaz han cambiado con el tiempo, pero ese momento en el escenario en enero de 2000 redefinió la Mac por 25 años y contando.

El meollo del asunto

Permítanme proporcionar un poco de ese contexto histórico. El Mac OS original, lanzado en 1984, fue revolucionario, pero sus bases eran de la época más temprana de las computadoras personales. Su revolucionaria interfaz gráfica era famosamente en blanco y negro, y solo ejecutaba un programa a la vez. Quince años más tarde, estaba claro que los sistemas operativos modernos debían tener memoria protegida, multitarea sólida y funcionalidad gráfica poderosa, pero el clásico Mac OS no había logrado ninguno de esos. Apple había intentado algunos proyectos de actualización de sistemas operativos, pero todos habían fallado.

La última jugada desesperada fue comprar NeXt de Steve Jobs, que estaba luchando, pero poseía un sistema operativo, NeXtStep, que tenía todas las características que la Mac no tenía. Y hey, ¡Steve Jobs volvía a trabajar con Apple! No estaba mal el trato. Valió cada centavo, si me preguntan.

Sin embargo, NeXtStep no era Mac OS. Tenía algunas características que reconocerías hoy como propias de Mac, pero en su mayoría, su interfaz parecía bastante alienígena. Estaba construido para una audiencia muy específica, a diferencia de la amplia audiencia de la Mac que tendría que migrar para que la transición fuera exitosa.

Durante los tres años entre el regreso de Jobs y la presentación de Mac OS X, el esfuerzo de software de Apple se dedicó a conciliar las expectativas de los usuarios de Mac con lo que se podía hacer con NextStep. Al mismo tiempo, hubo un choque cultural, con los antiguos desarrolladores de NeXtStep que no necesariamente entendían cuáles eran esas expectativas.

Los desarrolladores y diseñadores de Apple tuvieron que revisar cada función de ambos sistemas operativos y decidir qué hacer: hacerlo al estilo Mac, hacerlo al estilo NeXt, permitir a los usuarios elegir entre esas dos opciones o elegir un camino completamente nuevo. Cada una de esas decisiones tuvo enormes consecuencias. Si las cosas no eran lo suficientemente familiares para los usuarios de Mac, cambiar a Mac OS X sería tan alienígena como cambiar a Windows – y durante finales de los 90, Apple no podía darse el lujo de darle a ninguno de sus clientes una excusa para unirse al resto del mundo en ceder ante Microsoft. Pero el equipo de desarrollo de Apple no podría llegar a la meta si no reutilizaba grandes porciones de lo que había construido NeXt.

Esas decisiones afectarían el camino de los usuarios de Mac durante el siguiente cuarto de siglo.

Lámelo

Uno de los objetivos de diseño era que al verlo, querrías lamerlo. Y así lo llamamos Aqua. Y esta es la arquitectura para Mac OS 10.-Steve Jobs

Apple logró “presentar” Mac OS X numerosas veces, desde la primera aparición de Steve Jobs en el escenario en la Macworld 1997 hasta el día del lanzamiento de Mac OS X 1.0 en la primavera de 2001. Esto hace difícil celebrar una fecha de aniversario, pero la presentación de Aqua el 5 de enero de 2000, es una bastante buena.

Muchas de las cosas que damos por sentado hoy en día están allí en esa demostración inicial de Steve Jobs, recibiendo aplausos entusiastas. El Dock hizo su debut ese día, completo con el “efecto genio” para minimizar y maximizar ventanas. ¡Por supuesto, ese Dock era un poco confuso – podías arrastrar archivos a él, y ¡desaparecían del Escritorio! Y podías arrastrarlos nuevamente fuera, ¡y reaparecían en el Escritorio. (¡Los archivos realmente vivían en la carpeta Dock en tu carpeta de usuario! Pero ese Dock fue reescrito varias veces antes de que se lanzara.)

El Finder de OS X también fue presentado ese día. Algunos consideran este día como un día que vivirá en la infamia, ¡pero definitivamente es el mismo Finder que usamos ahora! Ofrece las vistas de íconos y lista “clásicas” de Mac, así como una vista de columna importada de NeXt y preferida por Steve Jobs. A Jobs le encantó la nueva característica que te permitía navegar por tu sistema de archivos en una sola ventana, en lugar de que cada doble clic en una carpeta generara una nueva ventana, así como la adición de un botón de retroceso al estilo de un navegador web.

Es un poco desconcertante ver a Jobs explicar cómo las ventanas ahora tienen tres botones en la esquina superior izquierda, coloreados “como un semáforo”, con símbolos que aparecen cuando pasas el puntero del ratón sobre ellos. Esos botones se han convertido en símbolos de la Mac tanto como la barra de menú misma, pero esta fue la primera vez que alguien los vio.

La lista continúa. La aplicación de correo de NeXtStep favorita de Jobs era un cliente de correo electrónico, y eso explica su alegría al presentar Mail, una nueva aplicación gratuita de Apple que se incluiría con Mac OS X. Parece especialmente emocionado por el hecho de que la aplicación conoce a quién le has enviado correos electrónicos y sugerirá nombres a medida que escribes, algo que también hemos dado por sentado en los últimos 25 años.

Y, por supuesto, todo esto estaba respaldado por la base de Unix de código abierto que sigue ejecutando la base de todas las plataformas de Apple. Jobs recibió aplausos por cosas como abrir un menú mientras el video continuaba reproduciéndose y ejecutar una aplicación mal comportada que se bloqueaba sin hacer caer todo el sistema. La audiencia suspira asombrada cuando aparece una alerta de “La aplicación se ha cerrado inesperadamente”, algo que hoy sería una molestia menor en el mejor de los casos. (Además, un increíble dato curioso: la película de QuickTime que Jobs usó para demostrar Mac OS X es el tráiler de “Misión Imposible 2”. ¡ ¿Cómo lo hace Tom Cruise?!)

El Mac OS X original fue un avance innovador de la Mac que todavía se siente hoy en día.

Apple

Vale la pena notar también las nuevas y sorprendentes características que Jobs presentó ese día y que nunca llegaron a ninguna parte. Solía haber un botón en el borde derecho de la barra de título de una ventana que te llevaba al “modo de ventana única”, para simplificar el uso de la Mac. Mientras que las Mac modernas tienen un modo de pantalla completa que realiza esa tarea, colocar ese modo en la barra de título de una ventana era extraño y la función fue eliminada antes de que OS X 1.0 se lanzara en marzo del año siguiente.

Y luego está el extraño caso del logo de Apple. En la demostración de Jobs, y de hecho en la Beta Pública de Mac OS X lanzada más tarde ese año, había un logo de Apple en el centro de la barra de menú. No hacía nada. Pero para cuando llegó Mac OS X 1.0 en 2001, el menú Apple – un estándar del clásico Mac OS – había sido revivido y colocado en el extremo izquierdo de la barra de menú.

Sin embargo, el nuevo menú Apple no era como el original. (En los últimos días de la Mac OS clásica, era básicamente una carpeta con lo que quisieras colocar allí.) El nuevo menú Apple se asemejaba más al antiguo menú Especial en el Finder, que era donde podías apagar o reiniciar tu Mac. Es prácticamente igual hasta el día de hoy.

25 años después, macOS Sequoia todavía tiene elementos de la primera revelación de Aqua, aunque el logo de Apple ya no está en el centro de la barra de menú.

Apple

Bienvenidos al futuro

Es difícil creer que Mac OS X ha estado con nosotros durante un cuarto de siglo, una duración mucho mayor que la del Mac OS original. Desde el diseño de interfaz hasta los cimientos técnicos, la longevidad de OS X y de todos los sistemas operativos que ha generado -macOS, iOS, iPadOS, visionOS, incluso watchOS y tvOS- es un gran respaldo de las decisiones que Apple tomó a finales de los 90 y principios de los 2000.

“Esta es nuestra base para la próxima década de sistemas operativos Macintosh, y estamos emocionados con ella,” dijo Jobs en el escenario hace 25 años. Se quedó un poco corto. Lo que presentó ese día sigue siendo la base de la Mac… y casi todo lo demás que hace Apple. No importa lo que venga después, no importa a dónde vaya Apple y la industria tecnológica a partir de ahora, no hay duda de que Mac OS X ha superado todas las expectativas que teníamos para él en enero 5, 2000.

“