Mira en vivo mientras Japón enfrenta ’20 minutos de terror’ en su búsqueda de un aterrizaje preciso en la luna.

Representación artística del SLIM.

Japón elige ir a la Luna, y lo hace con un fuerte énfasis en la precisión. Con SLIM, la agencia espacial de la nación apunta a un aterrizaje autónomo de alta precisión a tan impresionantes 328 pies (100 metros) de su objetivo previsto dentro del cráter Shioli.

Se espera que SLIM realice su aterrizaje suave el viernes 19 de enero a las 10:20 a.m. hora del este (sábado a las 12:20 a.m. hora de Japón). La agencia espacial JAXA transmitirá el evento en vivo, con la transmisión comenzando a las 9 a.m. hora del este. Puedes seguir la acción en el canal de YouTube de JAXA o a través de la transmisión en vivo a continuación.

Esto incluye un sistema avanzado de guía y navegación, equipado con mapas pre-cargados, radar y algoritmos de procesamiento de imagen, para garantizar una precisión de trayectoria precisa. También cuenta con un sistema de propulsión de alto rendimiento que permite ajustes meticulosos a sus vectores de enfoque, asegurando que la dirección y la velocidad de SLIM estén perfectamente ajustadas a medida que se acerca a la superficie lunar.

El proyecto SLIM comenzó en 2013, pero todo se reducirá a un delicado procedimiento de aterrizaje que no debería tomar más de 20 minutos de principio a fin. Durante estos angustiantes 20 minutos, los controladores de la misión en la Tierra estarán en un estado de impotencia, confiando en las funciones autónomas de SLIM para completar con éxito el viaje.

Una ilustración del procedimiento de aterrizaje.

El procedimiento de aterrizaje se iniciará alrededor de las 10 a.m. hora del este, con SLIM comenzando su descenso desde una altitud de 9.3 millas (15 kilómetros) mientras se desplaza a la impresionante velocidad de 3,800 millas por hora (1,700 metros por segundo). La elipse objetivo mide aproximadamente 328 pies por 328 pies, o 100 metros por 100 metros.

Su objetivo, el cráter Shioli, tiene aproximadamente 984 pies (300 metros) de ancho y está ubicado dentro de la extensa extensión de Mare Nectaris, que significa “Mar de Néctar”. Esta región de baja altitud presenta una pendiente relativamente constante de 15 grados o menos, lo que requiere el uso del método de “aterrizaje de dos pasos”, en el que el tren de aterrizaje principal de SLIM tocará primero la superficie y luego girará hacia adelante para una mayor estabilización.

SLIM intentará un método de “aterrizaje de dos pasos”, en el que el tren de aterrizaje principal tocará primero la superficie lunar y luego girará hacia adelante para estabilizarse.

El objetivo principal de la misión es probar la nueva tecnología de aterrizaje de precisión, que, de ser exitosa, podría llevar a aterrizajes precisos en la Luna, pero también en otros lugares, como las dos pequeñas lunas marcianas u otros pequeños objetos del sistema solar. Dicho esto, SLIM no llega con las manos vacías; el aterrizador está equipado con un termómetro, un detector de radiación y un dispositivo para medir pendientes y elevación. También intentará desplegar un par de rovers pequeños, uno de los cuales fue co-diseñado por Tomy, la empresa japonesa responsable de los primeros juguetes de Transformers.

SLIM fue lanzado sobre el cohete H-IIA de Mitsubishi el 6 de septiembre de 2023, desde el Centro Espacial Tanegashima, compartiendo el viaje con el telescopio de rayos X XRISM de Japón, que ahora está operativo.

