Ministros de relaciones exteriores del G20 en Sudáfrica, pero Estados Unidos se niega a asistir a la reunión.

La relación de Sudáfrica con los EE. UU. se ha vuelto cada vez más tensa. El presidente sudafricano Cyril Ramaphosa ha dicho a los ministros de relaciones exteriores del G20 que un compromiso con el multilateralismo y el derecho internacional es vital para resolver las crisis globales. Sus comentarios siguen a la creciente preocupación sobre la política de “América Primero” de la administración Trump, con el Secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, boicoteando la reunión y el Secretario del Tesoro, Scott Bessent, diciendo que no asistirá a la próxima reunión de ministros de finanzas del G20 la semana próxima. Rubio dijo que no “mimaría el anti-americanismo”, mientras que Bessent dijo que tenía otros compromisos en Washington.

Sudáfrica es el primer estado africano en liderar el G20, con la esperanza de avanzar los intereses de las naciones en desarrollo en las conversaciones con los estados más ricos del mundo. El G20 está compuesto por 19 países, junto con la Unión Africana (UA) y la Unión Europea (UE), y representa más del 80% de la economía global y dos tercios de la población mundial.

Los ministros de relaciones exteriores de China, Rusia, Francia y el Reino Unido se encuentran entre los que asisten a la reunión en Johannesburgo, mientras que EE. UU. está representado por el jefe adjunto de la misión en su embajada sudafricana. En su discurso de apertura, Ramaphosa dijo que una “coexistencia global ya frágil” estaba amenazada por la creciente intolerancia, conflictos y cambio climático. “Sin embargo, falta consenso entre las principales potencias, incluido en el G20, sobre cómo responder a estos problemas de importancia global”, dijo el presidente sudafricano. “Es crítico que los principios de la Carta de las Naciones Unidas, el multilateralismo y el derecho internacional continúen siendo el centro de todos nuestros esfuerzos”, añadió.

Sudáfrica ostenta la presidencia del G20 hasta noviembre de 2025, cuando se espera que la ceda a los EE. UU. Las relaciones entre los dos países se han vuelto cada vez más tensas desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo en enero, lo que plantea preguntas sobre cuánto puede lograr Sudáfrica durante su presidencia. Trump ha reducido la ayuda al país, acusándolo de prácticas “injustas e inmorales” contra la minoría blanca afrikáner y presentando un caso por genocidio contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en diciembre de 2023.

Su decisión fue seguida por Rubio diciendo que no asistiría a la reunión de ministros de relaciones exteriores porque Sudáfrica estaba “haciendo cosas muy malas”, utilizando el G20 “para promover ‘solidaridad, igualdad y sostenibilidad’. En otras palabras: DEI [diversidad, equidad e inclusión] y cambio climático”. En una publicación en X, añadió: “Mi trabajo es promover los intereses nacionales de Estados Unidos, no malgastar el dinero de los contribuyentes o mimar el anti-americanismo”.