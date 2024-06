Ministros de extrema derecha de Israel amenazan con renunciar por propuesta de alto el fuego en Gaza

Dos ministros israelíes de extrema derecha han amenazado con renunciar y hacer colapsar la coalición de gobierno si el primer ministro Benjamin Netanyahu acepta una propuesta de alto el fuego en Gaza presentada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el viernes.

El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, y el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, dijeron que se oponían a llegar a cualquier acuerdo antes de que Hamas fuera destruido.

Pero el líder de la oposición, Yair Lapid, prometió apoyar al gobierno si el Sr. Netanyahu respaldaba el plan.

El propio primer ministro insistió en que no habría un alto al fuego permanente hasta que las capacidades militares y de gobierno de Hamas fueran destruidas y se liberaran todos los rehenes.

La propuesta de tres partes de Biden comenzaría con un alto al fuego de seis semanas en el que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) se retirarían de las áreas pobladas de Gaza. El acuerdo eventualmente llevaría a la liberación de todos los rehenes, a una “cesación permanente de hostilidades” y a un importante plan de reconstrucción para Gaza.

Pero en una publicación en redes sociales el sábado, Smotrich dijo que le dijo a Netanyahu que “no sería parte de un gobierno que aceptara el esquema propuesto y pusiera fin a la guerra sin destruir a Hamas y traer de vuelta a todos los rehenes”.

Haciendo eco de sus palabras, Ben-Gvir dijo que “el acuerdo… significa el fin de la guerra y el abandono del objetivo de destruir a Hamas. Este es un acuerdo imprudente, que constituye una victoria para el terrorismo y una amenaza de seguridad para el Estado de Israel”.

Prometió “disolver el gobierno” en lugar de aceptar la propuesta.

La coalición de derecha de Netanyahu tiene una mayoría mínima en el parlamento, dependiendo de una serie de facciones, incluida el partido Otzma Yehudit (Poder Judío) de Ben-Gvir, que tiene seis escaños, y el partido Siónismo Religioso de Smotrich, que tiene siete escaños, para mantener el poder.

Pero Yair Lapid, uno de los políticos de oposición más influyentes de Israel, fue rápido en ofrecer su respaldo al acosado primer ministro. Su partido Yesh Atid (Hay un futuro) tiene 24 escaños.

Dijo que Netanyahu “tiene nuestra red de seguridad para un acuerdo de rehenes si Ben-Gvir y Smotrich abandonan el gobierno”.

La disputa se produjo mientras decenas de miles de personas se manifestaban en Tel Aviv, pidiendo al gobierno israelí que aceptara el plan propuesto por Biden. También exigieron la renuncia de Netanyahu. Se produjeron enfrentamientos entre manifestantes y la policía, y algunos manifestantes fueron detenidos.

En una declaración conjunta el sábado, mediadores de Egipto, Qatar y Estados Unidos instaron tanto a Israel como a Hamas a “finalizar” el acuerdo propuesto por Biden.

Los funcionarios dijeron que, “como mediadores en las discusiones en curso para asegurar un alto el fuego en Gaza y la liberación de rehenes y detenidos”, “instan tanto a Hamas como a Israel a finalizar el acuerdo que encarna los principios delineados por el presidente Joe Biden”.

El primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, también respaldó el plan, diciendo a los periodistas que su gobierno podría “inundar a Gaza con mucha más ayuda” si Hamas acepta el plan de alto el fuego.

Anteriormente, un político de alto rango de Hamas dijo a la BBC que “aceptaría este acuerdo” si Israel lo hace.

Pero en una declaración el sábado, la oficina de Netanyahu dijo que las “condiciones de Israel para poner fin a la guerra no han cambiado”.

Enumeró estas condiciones como “la destrucción de las capacidades militares y de gobierno de Hamas, la liberación de todos los rehenes y asegurar que Gaza ya no represente una amenaza para Israel”.

La declaración agregó que Israel “seguirá insistiendo en que se cumplan estas condiciones” antes de acordar un alto el fuego permanente.

