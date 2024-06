Ministros amenazan con derrocar al gobierno israelí por el plan de alto al fuego ‘imprudente’ en Gaza.

Desbloquee el boletín de cuenta regresiva de las elecciones de EE. UU. de forma gratuita

Aliados de derecha de Benjamin Netanyahu han rechazado una propuesta de alto el fuego propuesta por Estados Unidos para poner fin a la guerra en Gaza como una “rendición total” a Hamas, amenazando con derrocar al gobierno israelí si se promulga.

El presidente estadounidense Joe Biden presentó los contornos de un acuerdo el viernes en el que se detendrían los enfrentamientos y se liberarían a los rehenes israelíes retenidos en Gaza. El objetivo final, dijo Biden, sería poner fin al conflicto.

Después del fin del sábado por la noche, dos ministros de extrema derecha en la coalición gobernante de Netanyahu advirtieron al premier de larga data contra aceptar el acuerdo “imprudente” y lo instaron a continuar la guerra hasta la “eliminación completa” de Hamas.

La propuesta sería “una victoria para el terrorismo y un peligro para la seguridad del Estado de Israel”, dijo el ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben-Gvir en un comunicado.

“Aceptar un acuerdo así no es una victoria total, sino una derrota total”, agregó, amenazando con “disolver el gobierno”.

Bezalel Smotrich, ministro de Finanzas, dijo que no formaría parte de un gobierno que aceptara “poner fin a la guerra sin destruir a Hamas y devolver a todos los rehenes”. Criticó propuestas para retirar al ejército israelí de Gaza, liberar a prisioneros palestinos detenidos en cárceles israelíes y devolver a los gazatíes desplazados a sus hogares en el norte del enclave devastado.

“Exigimos la continuación de los enfrentamientos hasta la destrucción de Hamas y el retorno de todos los rehenes”, afirmó.

EE. UU., junto con Egipto y Qatar, emitieron una declaración conjunta el sábado instando tanto a Hamas como a Israel a finalizar los términos del acuerdo según lo había delineado Biden. Los tres estados han intentado durante meses negociar un acuerdo que detenga los enfrentamientos en Gaza, pero las conversaciones se han estancado debido a las brechas fundamentales entre las dos partes beligerantes, en particular sobre si algún alto el fuego sería permanente.

En su declaración, los tres países agregaron que la propuesta “brindará alivio inmediato tanto a la sufrida población de Gaza como a los sufridos rehenes y sus familias. Este acuerdo ofrece un camino hacia un alto el fuego permanente y el fin de la crisis”.

Según Biden, el acuerdo de tres fases comenzaría con un “alto el fuego completo y total” durante seis semanas, incluida la retirada de las fuerzas israelíes de las áreas “densamente pobladas” de Gaza, y el regreso de algunos rehenes, incluidos estadounidenses, junto con la liberación de algunos prisioneros palestinos.

Una segunda fase implicaría la liberación de todos los rehenes y una “cesación permanente de hostilidades” combinada con una retirada total de las tropas israelíes de Gaza.

La tercera fase se referiría a la “reconstrucción” de Gaza, diseñada para llevar a una mayor estabilización en el Medio Oriente.

La oficina de Netanyahu emitió dos declaraciones no comprometidas, diciendo que “las condiciones de Israel para poner fin a la guerra no han cambiado: la destrucción de las capacidades militares y de gobierno de Hamas, la liberación de todos los rehenes y asegurar que Gaza ya no represente una amenaza para Israel”.

La oficina de Netanyahu agregó que “insistirá en que se cumplan estas condiciones antes de que se establezca un alto el fuego permanente. La noción de que Israel aceptará un alto el fuego permanente antes de que se cumplan estas condiciones es inaceptable”.

Hamas dijo en un comunicado que “ve positivamente” el discurso de Biden y que estaba listo para tratar “de manera constructiva con cualquier propuesta basada en un alto el fuego permanente y la retirada completa [de las fuerzas israelíes] de la Franja de Gaza, la reconstrucción [de Gaza] y el regreso de las personas desplazadas a sus hogares, junto con la conclusión de un verdadero intercambio de prisioneros”, siempre que Israel “anuncie claramente su compromiso con dicho acuerdo”.

Con la presión aumentando dentro de la propia coalición de Netanyahu y la base de extrema derecha en contra de la propuesta de alto el fuego, el líder de la oposición Yair Lapid ofreció nuevamente el sábado proporcionar una “red de seguridad” a la coalición gobernante en caso de que Ben-Gvir y Smotrich se retiraran de sus partidos.

“El gobierno israelí no puede ignorar el discurso significativo del presidente Biden. Hay un acuerdo sobre la mesa y debe hacerse”, escribió Lapid en X.

Decenas de miles de israelíes se congregaron en el centro de Tel Aviv el sábado por la noche en la manifestación semanal por la liberación de los rehenes israelíes capturados por Hamas durante su ataque del 7 de octubre que desencadenó la guerra. Algunos 125 siguen siendo retenidos, y aproximadamente un tercio son considerados por funcionarios israelíes como fallecidos.

¡Sí al Acuerdo de Netanyahu! ¡Tráiganlos a casa ahora!”, gritaban.