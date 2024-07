Ministro tory dice que no debe haber ‘espacio’ para Nigel Farage en su partido – y da indicios de postularse para liderazgo | Noticias de Política

Un ministro del gobierno ha dicho que no debería haber “ningún espacio” para Nigel Farage en el Partido Conservador, ya que insinuó que podría postularse para el cargo de Rishi Sunak después de las elecciones. Steve Baker, el ministro para Irlanda del Norte, reconoció los problemas que enfrenta actualmente la campaña conservadora y que no quería adelantarse a la renuncia de Rishi Sunak después de las elecciones. Pero hablando con Politics Hub con Sophy Ridge, el Sr. Baker dijo que aunque a su partido le “encantaría ganar”, la gente “se reiría si miraran las encuestas y luego me vieran venir aquí y decir que pensaba que íbamos a ganar”. Al preguntarle si albergaba sus propias ambiciones de liderazgo, el Sr. Baker dijo que le gustaría “estar en los escaños del gobierno con Rishi como primer ministro”. Preguntado si descartaría una candidatura al liderazgo, añadió: “No lo descartaría. La realidad es que mis colegas me han llamado antes del referéndum, después del referéndum, durante COVID y sobre la neutralidad de emisiones. En las cuatro ocasiones, he llevado a los diputados a un gran éxito – y no me importaría tener la oportunidad de hacerlo nuevamente”.

El Sr. Baker es uno de varios conservadores que probablemente se postularán para reemplazar a Mr. Sunak en caso de que las encuestas se cumplan y él pierda las llaves de Downing Street. Un nuevo debate que surge en el Partido Conservador es si debería acoger al líder de Reform UK, Nigel Farage, en el seno del partido Tory -una idea que el Sr. Baker rechazó pero que otros aspirantes al liderazgo, incluida la ex ministra del Interior Suella Braverman, han acogido con agrado. Algunas encuestas recientes han situado a Reform por delante de los Tories, pero en la última semana el partido de Mr. Farage se ha visto envuelto en sus propios escándalos – con dos de sus candidatos acusados de publicaciones antisemitas en redes sociales y otro atrapado haciendo comentarios racistas sobre el Sr. Sunak.

El Sr. Baker dijo que el Partido Conservador siempre debe ser “moderado y templado”. Dijo que no debería haber “ningún espacio para Nigel Farage en el Partido Conservador”, argumentando: “Una persona que se ha propuesto deliberadamente destruir el Partido Conservador no puede ser posteriormente bienvenida en él”. “Desafortunadamente, sus partidos atraen a varias personas a las que absolutamente no permitiría en el Partido Conservador. Me temo que, ya sabes, Nigel no puede tenerlo todo. Si quiere ser conservador, debería cerrar su partido y unirse a nosotros.”