Ministro keniano Justin Muturi acusa a la agencia de inteligencia de estar detrás del secuestro de su hijo.

No se han pronunciado aún el Sr. Ruto y la agencia de inteligencia sobre sus acusaciones. Al menos 80 personas, incluido el hijo del ministro, han sido secuestrados en los últimos seis meses, según un grupo de derechos financiado por el estado. La ola de secuestros comenzó después de las protestas contra los aumentos de impuestos el pasado junio, y ha continuado desde entonces. Algunos de los secuestrados han sido liberados tras la presión pública. A principios de esta semana, el ministro dijo a los periodistas que no había recibido respuestas sobre la desaparición de su hijo, a pesar de haber contactado con altos cargos de seguridad. Muturi dijo que la Dirección de Investigaciones Criminales (DCI) posteriormente le instó a presentar una declaración con ellos, diciéndole que el asunto aún estaba bajo investigación. En su declaración a la DCI, Muturi recordó haber llamado al inspector general de la policía, al ministro del interior, al jefe de la DCI, al jefe de la agencia de inteligencia y a otros altos funcionarios mientras buscaba desesperadamente a su hijo, pero añadió que ninguno pudo ayudarle. Dijo que también envió un mensaje a Ruto, pero luego decidió visitar su residencia oficial para plantear el asunto directamente con él. “Luego relaté la odisea [al presidente] incluyendo mis interacciones con varios altos funcionarios del gobierno que no habían podido ayudar. Expresé mi creencia de que el NIS estaba reteniendo a mi hijo”, dijo Muturi en la declaración. Dijo que el presidente bromeó sobre el tema y luego llamó al jefe de la agencia de inteligencia, quien prometió liberar a su hijo en una hora. “Oí al presidente preguntarle a [el director del NIS] Noordin Haji si estaba reteniendo a mi hijo. [Él] confirmó que efectivamente estaba reteniendo a mi hijo y el presidente le instruyó liberar a Leslie inmediatamente”, añadió Muturi. Muturi ha recibido llamados de algunos políticos aliados del gobierno para que renuncie por criticar públicamente al gobierno en el que sirve. También se han secuestrado extranjeros, incluyendo a la prominente activista tanzana María Sarungi Tsehai, quien el lunes narró cómo fue secuestrada por hombres armados y liberada varias horas después. El año pasado, el líder de la oposición ugandesa Kizza Besigye fue secuestrado en la capital de Kenia, Nairobi, presuntamente por funcionarios de seguridad ugandeses, y llevado al otro lado de la frontera para ser juzgado por un tribunal militar. La mención pública de Muturi del nombre de Ruto en relación con los secuestros es un desafío desafiante al presidente, y se ve como en contra del principio de responsabilidad colectiva en el gobierno. También ha alimentado especulaciones sobre una ruptura en el gobierno, con otros ministros y funcionarios a menudo negando que los secuestros sean llevados a cabo por el estado. En medio de la indignación pública, el presidente dijo hacia finales del año pasado que “vamos a detener los secuestros”, al tiempo que aconsejaba a los padres inculcar buenos valores en sus hijos. También ha advertido a los jóvenes que no utilicen las redes sociales para faltar el respeto a los líderes, en medio de la continua crítica generalizada en línea al gobierno.