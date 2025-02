Ministro israelí ordena al ejército planificar la salida de los palestinos de Gaza.

“Mientras tanto, el portavoz de la presidencia palestina afirmó que “Palestina, con su tierra, historia y sitios sagrados, no está en venta”. Nabil Abu Rudeineh también dijo que los palestinos “no cederán ni un centímetro de su tierra”, ya sea en Gaza o en Cisjordania ocupada. “El pueblo palestino y su liderazgo no permitirán la repetición de las catástrofes de 1948 y 1967, y frustrarán cualquier plan destinado a liquidar su causa justa a través de proyectos de inversión cuyo lugar no es ni en Palestina ni en su tierra”. La “Nakba” de 1948, que significa “catástrofe” en árabe, vio a cientos de miles de palestinos huir o ser expulsados de sus hogares antes y durante la guerra que siguió a la creación del Estado de Israel. Muchos de esos refugiados terminaron en Gaza, donde ellos y sus descendientes conforman tres cuartas partes de la población. Otros 900.000 refugiados registrados viven en Cisjordania, que Israel ocupó en la guerra del Medio Oriente de 1967 junto con Gaza, mientras que otros 3,4 millones viven en Jordania, Siria y Líbano, según la ONU. Jordania ha expresado su “rechazo a cualquier intento de anexar tierras o desplazar a los palestinos en Gaza y Cisjordania”, mientras que el ministro de Relaciones Exteriores de Egipto destacó la importancia de la reconstrucción “sin que los palestinos abandonen la Franja de Gaza”. Hamas, que está prohibido como organización terrorista por Israel, Estados Unidos, el Reino Unido y otros países, dijo que el plan de Trump era “absurdo” y solo “echaría más leña al fuego” en la región. La oficina de derechos humanos de la ONU advirtió que cualquier traslado forzoso o deportación de personas de territorio ocupado estaba estrictamente prohibido por el derecho internacional. El secretario general de la ONU también dijo que era “esencial evitar cualquier forma de limpieza étnica” y destacó que Gaza sería una parte integral de un futuro estado palestino. Antonio Guterres dijo en una reunión en Nueva York que el mundo había “visto una deshumanización y demonización sistemática y escalofriante de un pueblo entero”.”