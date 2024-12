Ministro del Reino Unido defiende conversaciones con Beijing a pesar de acusaciones de espionaje chino.

“

La secretaria de interior del Reino Unido, Yvette Cooper, ha defendido los intentos de su gobierno de fortalecer los lazos económicos con China, a pesar de nuevas afirmaciones de un presunto espía chino infiltrado en el establecimiento británico.

Cooper dijo que Gran Bretaña continuaba tomando un enfoque firme ante cualquier desafío “a nuestra seguridad nacional, nuestra seguridad económica, por parte de China u otros países de todo el mundo”.

Pero le dijo a la periodista de la BBC Laura Kuenssberg: “Con China, también debemos asegurarnos de tener esa interacción económica y cooperación en su lugar. Es un acuerdo complejo”.

Los comentarios de Cooper se produjeron después de que se supiera que un presunto espía chino se había convertido en confidente del Duque de York. El príncipe Andrew dijo que cortó los contactos con él después de ser advertido sobre sus actividades.

El primer ministro Sir Keir Starmer está tratando de construir lazos con Beijing en un esfuerzo por impulsar el crecimiento económico y mantuvo conversaciones con Xi Jingping, presidente de China, en la cumbre del G20 en Río de Janeiro el mes pasado.

Rachel Reeves, la canciller, viajará a Beijing para un “diálogo económico y financiero” el próximo mes, siguiendo a una visita a la capital china por parte del secretario de exteriores David Lammy en octubre.

Sir Iain Duncan Smith, ex líder conservador, dijo al Financial Times que Starmer estaba tratando de llevar a Gran Bretaña 10 años atrás a la “ridícula ‘era dorada'” de George Osborne, ex canciller tory, haciendo referencia al cortejo del ex canciller tory hacia China.

Duncan Smith, que fue sancionado por China en 2021, dijo: “No sé qué hace falta para que los pomposos primeros ministros se den cuenta de que a China no le importamos. Quieren que compremos sus productos e intentan infiltrarse en nuestras instituciones”.

Afirmó que Beijing veía a Gran Bretaña como el “punto débil” de la red de seguridad occidental conocida como “the five eyes”, compuesta por EE.UU., Canadá, Australia, Nueva Zelanda y el Reino Unido.

El presunto agente chino que tenía vínculos con el príncipe Andrew ha sido excluido de Gran Bretaña. Una audiencia del tribunal de inmigración el jueves confirmó una decisión previa del Ministerio del Interior de prohibir al nacional chino de 50 años.

El MI5 había alegado que era miembro del Partido Comunista Chino que trabajaba para el Departamento de Trabajo de la Frente Unida, que recopila información en nombre del Estado chino, según escuchó el tribunal.

Los datos descargados por el Servicio de Seguridad del Reino Unido del teléfono del hombre en noviembre de 2021, después de que fuera detenido en la frontera, revelaron sus estrechas relaciones con el difunto segundo hijo de la Reina Isabel, según documentos del tribunal.

Había establecido “un grado inusual de confianza” con el duque y había sido autorizado para actuar en su nombre “en compromisos con posibles socios e inversores en China”, según los documentos.

El nacional chino también había sido miembro honorario del Club 48 Group, que se fundó en la década de 1940 para promover los lazos comerciales entre China y el Reino Unido y cuyos miembros incluyen a altos políticos británicos, funcionarios civiles, ejecutivos empresariales y diplomáticos.

En el proceso había desarrollado una red de alto nivel de figuras empresariales, políticas y reales en el establecimiento británico, que el tribunal escuchó “podría ser aprovechada con fines de interferencia política por parte del PCCh (incluido el Departamento de Trabajo de la Frente Unida) o el Estado chino”.

Entre los antiguos clientes empresariales con los que trabajó como consultor en China estaban GSK y el fabricante de autos de alta gama McLaren.

También asesoró al China Minsheng Investment Group, una empresa china de capital privado, para entrar en el mercado del Reino Unido. El abogado que lo representó durante su apelación contra la exclusión enfatizó el valor para el Reino Unido de algunas de estas actividades.

