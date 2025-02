Ministro de ley de Rajasthan utiliza palabra grosera en la asamblea, se disculpa después de la protesta | Noticias de la India

El ministro de asuntos parlamentarios Jogaram Patel

JAIPUR: La asamblea de Rajasthan estalló en caos el lunes cuando el ministro de asuntos parlamentarios Jogaram Patel usó un lenguaje “antiparlamentario” en la Cámara. Patel hizo los comentarios durante la hora de las preguntas, que se convirtió en un hueso de la discordia cuando la casa se reanudó después del almuerzo para el debate sobre la alocución del gobernador.

El asunto se resolvió cuando Patel se disculpó diciendo que no quería usar la palabra.

El incidente ocurrió durante una discusión, cuando el ministro Otaram Dewasi estaba respondiendo a la pregunta planteada por el diputado del Congreso Chetan Patel relacionada con los daños en los cultivos debido a las inundaciones.

El líder de la oposición Tikaram Jully expresó su descontento por la respuesta del ministro y formuló preguntas contrarias, lo que provocó un alboroto.

Y cuando Jully pidió al ministro que diera las cifras de los daños en Sangod de Kota, Patel se levantó y usó una palabra abusiva.

Tan pronto como la Cámara se reanudó después del almuerzo, el presidente del estado del Congreso, Govind Singh Dotasra, dijo: “La Cámara estaba en sesión. Cuando el líder de la oposición estaba hablando, el ministro de asuntos parlamentarios objetó al líder de la oposición. No solo objetó, sino que también insultó. No puede haber nada más desafortunado que esto.”

Añadió: “¿Qué puede ser más vergonzoso que el ministro de asuntos parlamentarios insultando? Venimos aquí por los problemas de la gente común, no venimos aquí para ser insultados.”

Patel respondió diciendo que él y su partido siempre respetaron y honraron a los miembros.

“Presentamos nuestro punto de manera efectiva, no carecemos de esto. No había intención de herir la dignidad de nadie”, dijo.

“Nunca tuve la intención de decir palabras antiparlamentarias en la Cámara ni la tendré en el futuro. Si alguien se emociona al hablar en el flujo, no había tal intención. Por lo tanto, debería ser eliminado y esos sentimientos nunca estarán presentes hacia ningún miembro en el futuro. Siento mucho esto”, agregó.

Dotasra reaccionó diciendo: “Si salió en el registro, entonces se debe hacer una disculpa. Nuestro Dhariwal ji se disculpó, yo me disculpé en su nombre, usted es el ministro de justicia”.

Patel dijo: “No he dicho esto y si lo dije, entonces lo siento. No permanecemos obstinados como ustedes. Respetamos a todos.”

Posteriormente, el presidente Vasudev Devnani instó a los miembros a mantener el decoro de la Cámara.

“Si algo sale mal, debemos tomar medidas de inmediato. Si algo sucede entonces creo que no hay ningún daño en disculparse”, dijo.

La Cámara procedió al debate sobre la alocución del gobernador y se levantó hasta el miércoles.

