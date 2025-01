Ministro de Defensa Israelí advierte que el alto el fuego de Hezbollah está en peligro.

El Ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ha advertido que el alto el fuego con la milicia libanesa de Hezbollah está en peligro, según un informe del Times of Israel.

Israel “será obligado a actuar” si los combatientes de Hezbollah no se retiran del sur de Líbano como se indica en el acuerdo de alto el fuego, dijo Katz al periódico el domingo.

Katz enfatizó que Israel está interesado en mantener el alto el fuego.

Pero, dijo, esto depende de que los militantes de Hezbollah se retiren detrás del río Litani, a unos 30 kilómetros al norte de la frontera entre Israel y Líbano, y de que el Ejército libanés desmantele todas las armas y la infraestructura terrorista en la zona fronteriza.

Esto aún no ha ocurrido, advirtió Katz.

El alto el fuego está en efecto desde finales de noviembre y está previsto que inicialmente dure unos dos meses, hasta finales de enero.

Durante este tiempo, además de la retirada de Hezbollah, se supone que el Ejército israelí abandonará Líbano y el Ejército libanés fortalecerá su presencia en la zona fronteriza.