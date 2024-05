Ministerio de Gaza informa al menos 35 muertos en ataque que alcanzó tiendas civiles en Rafah.

Casi tres docenas de personas fueron asesinadas el domingo por la noche en Rafah, en el sur de Gaza, en un ataque aéreo israelí que golpeó un área donde, según informaron funcionarios de salud palestinos, civiles desplazados internos se refugiaban en tiendas de campaña.

El Ministerio de Salud de Gaza informó que al menos 35 personas murieron, la mayoría de ellas mujeres y niños, en el ataque en el barrio de Tal al-Sultan. La Sociedad de la Media Luna Roja Palestina advirtió que el número de víctimas podría aumentar, ya que muchas personas quedaron atrapadas en llamas que se originaron tras el bombardeo.

“Es importante señalar que este lugar fue designado por la ocupación israelí como una zona humanitaria y los ciudadanos fueron obligados a evacuar hacia aquí”, dijo el grupo humanitario y de ayuda médica.

Médicos Sin Fronteras, conocido como Doctors Without Borders en inglés, dijo que al menos 15 muertos y decenas de personas heridas fueron llevadas a un punto de estabilización de traumatismos que apoya.

“Estamos horrorizados por este evento mortal, que una vez más muestra que en ningún lugar se está a salvo”, dijo la organización. “Seguimos pidiendo un alto el fuego inmediato y sostenido en Gaza”.

Vídeos compartidos en redes sociales y verificados por NBC News mostraron un área de tiendas de campaña envuelta en llamas mientras palestinos gritaban al huir y equipos de defensa civil trabajaban para extinguir el incendio.

Un vídeo mostraba a un hombre aparentemente inconsciente siendo arrastrado por los pies fuera de un área cercada. Dos hombres que lo sacaron luego volvieron a caminar hacia las llamas, aparentemente para encontrar a más personas.

Otros vídeos mostraban imágenes perturbadoras, incluidos cadáveres gravemente quemados y un hombre sosteniendo lo que parecía ser el cuerpo decapitado de un niño pequeño.

Las Fuerzas de Defensa de Israel dijeron que el ataque tenía como objetivo a dos líderes de Hamas que, según afirmaron, eran responsables de organizar ataques terroristas en el área ocupada de Cisjordania. Dijeron que tenían conocimiento de informes de que las tiendas civiles se incendiaron en el ataque y que el incidente estaba “bajo revisión”.

“El ataque se llevó a cabo contra objetivos legítimos bajo el derecho internacional”, dijo la IDF en un comunicado, agregando que usaba “municiones precisas” basadas en “inteligencia precisa que indicaba el uso del área por parte de Hamas”.

En un comunicado, Hamas calificó el ataque de “masacre” horrible. No confirmó la muerte del comandante o el líder senior.

Antes, el ala militar de Hamas, las Brigadas Al-Qassam, anunció un bombardeo de misiles en respuesta a lo que llamó “masacres sionistas contra civiles”. La IDF dijo que se identificaron ocho proyectiles que cruzaron desde el área de Rafah hacia el territorio israelí y que la Defensa Aérea de la IDF interceptó varios proyectiles.

Un periodista de NBC News fue testigo de una de esas intercepciones después de que sonaran las sirenas que advertían a las personas sobre la llegada de disparos en Israel por primera vez en varias semanas. No hubo informes inmediatos de víctimas o daños en la zona.

La Corte Internacional de Justicia, un organismo de las Naciones Unidas, ordenó a Israel que detuviera su asalto militar a Rafah el viernes, citando el “riesgo inmediato” para los palestinos en la ciudad fronteriza. En su fallo, el juez Nawaf Salam, presidente del CIJ, dijo que Israel no había abordado de manera suficiente y despejado las preocupaciones planteadas por su ofensiva.

Antes de que Israel intensificara las operaciones en Rafah este mes, se creía que más de 1 millón de civiles se refugiaban en la ciudad después de que se designara una zona segura más temprano en la guerra. El fallo del CIJ afirmó que al menos 800,000 personas fueron obligadas a huir del área este mes, pero muchas más permanecen.

Un funcionario israelí dijo a NBC News el viernes que el primer ministro Benjamín Netanyahu se estaba reuniendo con asesores legales para revisar el fallo. El fallo, que el CIJ no tiene poder para hacer cumplir, es probable que no detenga las acciones de Israel, ya que el gobierno de Netanyahu ha condenado previamente el caso presentado por Sudáfrica.