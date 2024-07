MingZhu gana un importante contrato de transporte de vehículos según Investing.com

“

SHENZHEN, China – MingZhu Logistics Holdings Limited (NASDAQ: YGMZ), un destacado proveedor de servicios de logística y transporte, ha asegurado un contrato significativo de un año a través de su subsidiaria Shanghai Feipeng Supply Chain Management Co., Ltd. (“Feipeng”) para proporcionar servicios de transporte de vehículos a Sinotrans Logistics Northwest Co., Ltd. Este desarrollo fue anunciado hoy, marcando una colaboración notable en la industria de la logística.

El contrato, efectivo hasta junio de 2025, confía a Feipeng la responsabilidad de transportar vehículos comerciales de energía nueva fabricados por Zhejiang Geely Holding Group Co., Ltd. a varios destinos en toda China. Se espera que Feipeng utilice una flota de 100 camiones para satisfacer las necesidades de transporte bajo este acuerdo.

El Sr. Jinlong Yang, presidente y CEO de MingZhu, expresó confianza en la capacidad de la compañía para brindar un servicio excepcional a clientes de alto perfil, destacando el impacto financiero positivo y la trayectoria de crecimiento que este contrato significa para la empresa y sus inversores.

Feipeng Logistics, establecido en 2014 y operando desde la estratégicamente vital Región Autónoma de Xinjiang, ofrece soluciones logísticas integradas con el objetivo de mejorar la eficiencia y reducir costos en la cadena de suministro.

Sinotrans Logistics, una destacada empresa de logística de contratos en China, forma parte del Grupo China Merchants y es reconocida por sus completas plataformas de negocios, que incluyen cadena de suministro internacional, transporte de automóviles y almacenamiento inteligente. La compañía ha recibido elogios por su extensa colaboración con empresas Fortune 500 y agencias gubernamentales.

MingZhu Logistics Holdings Limited, fundada en 2002 y con sede en Shenzhen, ha establecido una reputación como proveedor de servicios de camiones profesional con calificación 4A. Con una red que aprovecha tanto flotas propias como subcontratadas, MingZhu ofrece soluciones logísticas personalizadas en toda China.

Este anuncio se basa en un comunicado de prensa de MingZhu Logistics Holdings Limited. Es importante tener en cuenta que el comunicado de prensa también contiene declaraciones prospectivas, y los resultados reales pueden diferir de los proyectados debido a varios factores, como la demanda del mercado, la competencia y las condiciones económicas.

En otras noticias recientes, MingZhu Logistics ha anunciado varios movimientos estratégicos para diversificar sus operaciones y acelerar su crecimiento. MingZhu ha declarado su intención de adquirir Oxylus Global Inc., una empresa tecnológica especializada en servicios basados en IA y satélite. Se espera que esta adquisición en acciones se cierre a fines de 2024, sujeta a aprobaciones regulatorias y condiciones de cierre habituales.

Además, la empresa se ha asociado con Carbonomi Trust para desarrollar una red logística inteligente basada en satélites, con el objetivo de integrar IA y monitorear dispositivos IoT. Esta asociación responde a la creciente demanda de cobertura confiable de la cadena de suministro.

Además, MingZhu tiene previsto adquirir Xiamen Mingfu Liquor Industry Co., Ltd., distribuidor de Baijiu, el licor nacional de China. Este movimiento marca la continuación de la expansión de MingZhu en el mercado de licores premium, tras su compra de Guizhou Alliance Liquor Management Co., Ltd. en 2023. Estos desarrollos recientes reflejan el compromiso de MingZhu con la diversificación y el crecimiento, aprovechando nuevas tecnologías y explorando oportunidades estratégicas.

No obstante, la compañía ha advertido que estas declaraciones prospectivas están sujetas a riesgos e incertidumbres, y se aconseja a los inversores que no confíen en exceso en ellas.

Información de InvestingPro

En vista del reciente anuncio de MingZhu Logistics Holdings Limited (NASDAQ: YGMZ) de asegurar un contrato significativo, un análisis más detallado de la salud financiera de la empresa y el rendimiento de sus acciones puede ofrecer un contexto valioso para los inversores. Según InvestingPro, varios indicadores y consejos destacan el estado actual de las acciones de MingZhu.

Los datos de InvestingPro muestran que MingZhu tiene una capitalización de mercado de $6.63 millones, lo que sugiere que es un actor más pequeño en la industria de la logística y el transporte. El ratio Precio / Valor en Libros de los últimos doce meses que finalizó en el cuarto trimestre de 2023 es de tan solo 0.15, lo que podría indicar que la acción está potencialmente subvaluada en relación con sus activos. Esto coincide con un consejo de InvestingPro que destaca que la acción se está negociando a un múltiplo bajo de Precio / Valor en Libros, lo que posiblemente presente una oportunidad para los inversores de valor.

Otro aspecto crítico a considerar es el crecimiento de los ingresos de la empresa, que ha sido robusto, con un aumento del 40.13% en los últimos doce meses hasta el cuarto trimestre de 2023. A pesar de este crecimiento, el margen bruto de beneficio de MingZhu sigue siendo relativamente débil, con un 3.45%, un área que los inversores pueden querer monitorear de cerca.

El rendimiento reciente de las acciones ha mostrado una alta volatilidad, con un rendimiento total de precios de -49.15% en un mes y un rendimiento total de precios de -80.18% en un año, lo que refleja una presión significativa a la baja. Esto coincide con el consejo de InvestingPro de que la acción generalmente se negocia con una alta volatilidad de precios. Para los inversores que buscan un análisis más exhaustivo, hay consejos adicionales de InvestingPro disponibles, que se pueden acceder visitando InvestingPro y utilizando el código de cupón PRONEWS24 para obtener hasta un 10% de descuento en una suscripción Pro anual y Pro+ anual o bianual.

A medida que MingZhu Logistics continúa expandiendo sus operaciones, estos indicadores financieros y de rendimiento de las acciones serán críticos para que los inversores los sigan, especialmente en el sector logístico dinámico y competitivo.

Este artículo fue generado con el apoyo de la inteligencia artificial y revisado por un editor. Para obtener más información, consulte nuestros Términos y Condiciones.

