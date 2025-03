Minerales de Groenlandia: La cruda realidad detrás de la promesa brillante.

Hace más de una década, los mineros canadienses que buscaban diamantes en el oeste de Groenlandia vieron en el horizonte una enorme protuberancia blanca. Lo llamaron Montaña Blanca y pronto descubrieron que era un depósito de anortosita, un mineral de color sal y pimienta utilizado en pinturas, fibras de vidrio, retardantes de llama y otras industrias. El mismo mineral crea un resplandor fantasmal en la superficie de la luna.

El depósito de Montaña Blanca resultó ser de varios kilómetros de largo y varios kilómetros de ancho, y “solo Dios sabe cuán profundo llega”, dijo Bent Olsvig Jensen, director general de Lumina Sustainable Materials, la empresa minera de la zona.

Lumina cuenta con el respaldo de inversores europeos y canadienses, pero el Sr. Jensen dijo que no fue fácil convertir el depósito en una montaña de dinero.

“No puedes hacer exploración todo el año; estás en el Ártico”, explicó.

Contó sobre los fuertes vientos que derribaban helicópteros y cortaban las comunicaciones, el hielo flotante que bloqueaba los barcos y las temperaturas que bajaban a niveles tan bajos y horribles, a veces -40 grados Fahrenheit, que el fluido hidráulico que alimenta las máquinas excavadoras de la empresa “se vuelve como mantequilla”.

Sentado en las humildes oficinas de Lumina en Nuuk, la capital de Groenlandia, con copos de nieve húmeda cayendo afuera de las ventanas, el Sr. Jensen aportó una dosis de sobriedad a toda la charla sobre Groenlandia como la tierra de riquezas minerales incalculables. Señaló que aunque la isla tiene docenas de proyectos de exploración, solo hay dos minas activas: la suya y una pequeña operación de oro.

El gigantesco territorio semiautónomo en el Ártico ha llamado la atención del mundo después de que el presidente Trump insistiera en enero en que Estados Unidos se apoderara de él. Parte de la atracción son sus minerales de tierras raras que son vitales para las industrias de alta tecnología y una fuente de competencia en todo el mundo.

China domina en los minerales críticos del mundo y ha restringido severamente la exportación de ciertos minerales a Estados Unidos. La administración Trump, decidida a asegurar activos minerales en el extranjero, ha recurrido a tácticas de alta presión. El acuerdo de recursos naturales que Ucrania estaba a punto de firmar con la administración hasta que las conversaciones estallaron espectacularmente el viernes se centraba en minerales críticos.

La Unión Europea está igualmente obsesionada. Recientemente firmó un acuerdo estratégico de minerales con Ruanda, que se sospecha que está fomentando la inestabilidad en la vecina Congo, rica en minerales.

No debería sorprender, entonces, que el señor Trump y sus aliados estén emocionados con la escena mineral de Groenlandia. El vicepresidente JD Vance ha hablado de las “increíbles riquezas naturales” de Groenlandia, y los senadores republicanos recientemente celebraron una audiencia sobre la “Importancia Geoestratégica de Groenlandia”, destacando sus tierras raras.

Gigantes tecnológicos como Bill Gates y Jeff Bezos, junto con algunos de los aliados del señor Trump, incluido Howard Lutnick, su secretario de Comercio, han invertido en empresas que exploran aquí. Según un estudio danés reciente, 31 de 34 materiales definidos como críticos por la Unión Europea, como el litio y el titanio, se encuentran en la isla.

Pero por cada casilla de la tabla periódica que Groenlandia puede completar, hay una lista aún más larga de desafíos.

Además del clima extremo, la isla tiene menos de 100 millas de carreteras, solo 56,000 residentes (lo que significa una mano de obra minúscula) y unos pocos puertos pequeños.

Igual de desafiante para los mineros es el lobby ambientalista de Groenlandia. Muchos groenlandeses dicen que necesitan más minería para volverse económicamente y políticamente independientes de Dinamarca, que mantiene a flote la isla con cientos de millones de dólares en subsidios anuales.

Pero los groenlandeses también han expresado precaución sobre cualquier nueva industria pesada. Son protectores de su medio ambiente, que está siendo sacudido por el cambio climático: el Ártico se está calentando casi cuatro veces más rápido que el resto del mundo, lo que probablemente hará que los recursos minerales sean más accesibles.

El partido político gobernante de la isla llegó al poder hace cuatro años con una plataforma ambientalista y cerró uno de los proyectos mineros más prometedores. Las próximas elecciones son el 11 de marzo, y, junto con la independencia de Dinamarca y una relación más estrecha con Estados Unidos, la protección del medio ambiente está en la parte superior de la agenda.

Para muchos groenlandeses, la naturaleza es parte de su identidad y algo con lo que se conectan a través de la pesca, la caza, el senderismo y pasar tiempo al aire libre.

“Hemos vivido con la naturaleza desde que estamos aquí, de formas sostenibles”, dijo Ellen Kristensen, una ambientalista en el sur de Groenlandia.

No muy lejos de su comunidad está la pequeña mina de oro. Amaroq Minerals, respaldada por inversores islandeses, canadienses y de otros países occidentales, extrajo su primer oro en noviembre. Su director ejecutivo, Eldur Olafsson, dice que la lejanía de su mina significa que la empresa debe ser autosuficiente en energía, suministros y transporte, prácticamente en todo.

“Operar en Groenlandia es diferente a cualquier otra cosa”, dijo.

Los daneses, que han controlado Groenlandia durante más de 300 años, han tenido éxito mixto. Los ingenieros daneses descubrieron un enorme suministro de criolita a finales del siglo XVIII. La criolita solía ser un componente de la producción de aluminio, y los operadores daneses la extrajeron hasta la década de 1980, cuando las alternativas sintéticas se hicieron ampliamente disponibles.

Los daneses ganaron miles de millones, y muchos groenlandeses dicen que fueron explotados. Las mismas quejas se han presentado contra una gran mina de carbón que Dinamarca desarrolló el siglo pasado, aunque cerró en la década de 1970.

Groenlandia está plagada de proyectos abandonados y sitios desiertos. Una mina de rubíes cerca de la costa este cerró en 2022 debido a deudas crecientes. Alrededor del mismo tiempo, el gobierno de Groenlandia abandonó formalmente sus aspiraciones petroleras, citando la falta de viabilidad comercial y los riesgos ambientales inaceptables.

Incluso la búsqueda de diamantes aún no ha llevado a una mina comercialmente viable.

Hoy en día, gran parte del interés se centra en las tierras raras, pero una gran mina de tierras raras en el sur de Groenlandia sigue siendo una historia aleccionadora.

Energy Transition Minerals, una empresa minera australiana con una importante inversión de una empresa china, afirma que su sitio en Groenlandia tiene uno de los mayores depósitos de óxidos de tierras raras del mundo. La empresa gastó más de $100 millones en su desarrollo, solo para que el partido gobernante de Groenlandia, Inuit Ataqatigiit, que había hecho campaña para acabar con el proyecto, hiciera exactamente eso.

La oposición fue más fuerte en Narsaq, la ciudad más cercana al sitio, donde los residentes temían la contaminación radioactiva. El uranio se encuentra a menudo en depósitos de minerales de tierras raras, y la preocupación era que la mina pudiera enviar polvo tóxico flotando sobre la comunidad.

Entre los residentes que lideraron las protestas estaba la Sra. Kristensen, cuyo esposo es ganadero de ovejas. “Nadie quiere comprar carne de ovejas que pastan al lado de una mina de uranio”, dijo.

Al igual que muchos otros, ella marchó por las nevadas calles de Narsaq llevando carteles amarillos brillantes que decían en idioma groenlandés: “Urani? Naamik”, que significa: “¿Uranio? No”.

La empresa minera dice que sus operaciones son seguras y que ha completado numerosos estudios ambientales que lo demuestran. Está peleando la decisión, y el conflicto está enzarzado en arbitrajes y procedimientos judiciales.

China ha invertido en otras empresas conjuntas en Groenlandia, pero ninguna ha dado resultado, ya sea debido a la producción estancada o a las pesadas cargas financieras. Aun así, el líder chino, Xi Jinping, ha presionado para expandir la cooperación con Dinamarca en el Ártico, promocionando a su país como una potencia polar.

China ha construido estaciones de investigación y rompehielos para marcar su presencia en cada extremo de la tierra, y ha propuesto una “Ruta de la Seda en el Hielo” – una red de rutas marítimas e inversiones que insertarían a China en el Ártico.

Parte de la razón por la que el Sr. Trump codicia tanto a Groenlandia es porque quiere bloquear a China. Dijo que China tiene “barcos por todas partes”.

Un groenlandés que trabaja para ayudar al Sr. Trump es Jørgen Boassen, un albañil que dice que ha seguido la política estadounidense desde que era adolescente y se sintió instantáneamente atraído por el Sr. Trump. El Sr. Boassen hizo campaña puerta a puerta por él en las últimas elecciones en Estados Unidos y fue invitado a actividades de inauguración.

El Sr. Trump, dice el Sr. Boassen, es “un hombre digno de apostar”.

En enero, el Sr. Boassen ayudó a organizar una visita de Donald Trump Jr. a Nuuk. El hijo menor de Trump insistió en que era un viaje privado, y parece que no hizo mucho más que hacer turismo durante unas horas y organizar una cena para los partidarios de Trump y algunas personas de la calle.

Unas semanas más tarde, el Sr. Boassen guió a Tom Dans, asesor en asuntos árticos del Sr. Trump durante su primer mandato. El Sr. Dans dijo que había venido a explorar oportunidades de inversión y conectarse con empresarios.

El Sr. Dans dijo que la escena mineral de Groenlandia era “muy emocionante”. Pero advirtió: “No hay dinero rápido”.