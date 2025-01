Mina Stilfontein de Sudáfrica: Se recuperan seis cuerpos mientras continúa el rescate.

Este historia contiene un video que algunas personas pueden encontrar perturbador. El año pasado, argumentando que los mineros habían entrado a la mina en Stilfontein deliberadamente y sin permiso, las autoridades tomaron una postura dura, bloqueando el suministro de alimentos y agua. En noviembre, un ministro del gobierno dijo: “Vamos a sacarlos a la fuerza”. Más de 100 de los mineros ilegales, conocidos localmente como “zama zamas”, han muerto reportadamente bajo tierra desde que comenzó la represión en la mina, ubicada a unos 145 km al suroeste de Johannesburgo. Sin embargo, las autoridades no han confirmado esta cifra, ya que aún no ha sido “verificada por una fuente oficial”, según un portavoz le dijo a la BBC. El lunes surgieron videos perturbadores que muestran la situación grave en la mina de oro abandonada. En uno de los videos, que la BBC no ha verificado de forma independiente, se pueden ver cadáveres envueltos en bolsas improvisadas. Otro muestra las figuras demacradas de algunos mineros que aún están vivos. Se cree que cientos aún están en la mina, mientras que más de 1,000 han salido a la superficie en los últimos meses. En uno de los videos publicado por un sindicato, el Sindicato de Trabajadores de Industrias Generales de Sudáfrica (Giwusa), se pueden ver decenas de hombres sin camisa sentados en el suelo sucio. Sus caras han sido difuminadas. Se puede escuchar una voz masculina fuera de cámara diciendo que los hombres tienen hambre y necesitan ayuda.