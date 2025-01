Mina de Stilfontein en Sudáfrica: El pozo bloqueado donde murieron docenas

De los 87 fallecidos, solo dos han sido identificados, dijo la policía el jueves, explicando que el hecho de que muchos fueran migrantes indocumentados hizo que el proceso fuera más difícil. “Sostenemos la opinión de que el gobierno tiene sangre en sus manos”, dijo Magnificent Mndebele del grupo Mining Affected Communities United in Action (Macua) a la BBC. Argumentó que a los mineros no se les dio ninguna advertencia sobre lo que iba a suceder antes de que comenzara la operación policial. En los últimos dos meses, Macua ha estado a la vanguardia de las diversas batallas judiciales iniciadas para obligar al gobierno a permitir primero suministros y luego emprender una operación de rescate. Su acusación al gobierno refleja declaraciones anteriores de familias que habían dicho que las autoridades habían matado a sus seres queridos. Habían adoptado una postura dura desde que la operación se intensificó. En noviembre, un ministro, Khumbudzo Ntshavheni, hizo la declaración ahora infame durante una conferencia de prensa de que los iban a “ahumar”. El estado se negó a permitir que se enviaran alimentos o que alguien ayudara a rescatar a los mineros, cediendo solo después de varias aplicaciones judiciales exitosas. En noviembre, pequeñas porciones de maíz instantáneo y agua lograron llegar al pozo, pero en una declaración judicial, uno de los mineros dijo que no era suficiente para los cientos de hombres abajo, muchos de los cuales estaban demasiado débiles para siquiera masticar y tragarlos. Se entregaron más alimentos en diciembre, pero nuevamente no pudieron sostener a los hombres. Dado que la operación para sacar a los hombres y los cuerpos duró solo tres días, lo que es difícil de entender para el Sr. Mndebele es por qué esto no se pudo haber hecho antes, cuando estaba claro que había un problema. “Estamos decepcionados por nuestro gobierno, francamente hablando, porque esta ayuda ha llegado demasiado tarde”. Aunque el gobierno aún no ha respondido formalmente a estas acusaciones, la policía ha prometido continuar con las operaciones más amplias para despejar las minas abandonadas del país hasta mayo de este año. Hablando con periodistas en Stilfontein el martes, el ministro de Minería, Gwede Mantashe, no se disculpó. Dijo que el gobierno intensificaría la lucha contra la minería ilegal, a la que calificó de delito y de “ataque a la economía”. El jueves, el ministro de Policía, Senzo Mchunu, fue un poco más conciliador. “Entiendo y acepto que este es un asunto emocional. Todos quieren juzgar… pero nos ayudaría a todos los sudafricanos esperar hasta que los patólogos hayan hecho y completado su trabajo”, dijo. La policía defendió sus acciones, diciendo que proporcionar alimentos a los mineros “habría permitido que la criminalidad prosperara”. Se ha acusado a los mineros ilegales de fomentar la criminalidad en las comunidades donde operan. Se han publicado varios relatos en los medios locales que vinculan a los zama zamas con diversos casos de violaciones y asesinatos. Pero para Mkwayi, quien puso en peligro su propia seguridad para ayudar a los mineros, los hombres en la mina de Stilfontein solo estaban tratando de ganarse la vida. “La gente descendió 2km con una cuerda y arriesgó sus vidas para poner comida en la mesa de sus familias.” Dijo que quiere que el gobierno otorgue licencias a los mineros artesanales que se ven obligados a entrar en minas abandonadas debido a la alta tasa de desempleo en Sudáfrica. “Si tus hijos tienen hambre, no lo pensarás dos veces antes de bajar allí porque tienes que alimentarlos. Arriesgarás tu vida para poner comida en la mesa”.