Mina Anwar vuelve como Shirley Valentine en el Bolton Octagon.

Y así, Mina Anwar está de vuelta en la cocina trayendo las esperanzas, sueños y miedos de Shirley Valentine a las audiencias de todo el noroeste comenzando en el Octagon de Bolton y luego dirigiéndose a Lancaster y Blackpool.

Mina Anwar (Imagen: Natasha Merchant)Marca un regreso al papel de Mina después de interpretar a Shirley en 2020 en una producción del Octagon realizada en la biblioteca de Bolton mientras el teatro estaba siendo sometido a una transformación importante.

“Es un privilegio,” dijo “aunque es una maratón. Poder hacer esta obra dos veces es bastante extraordinario. Estoy nerviosa y emocionada.”

Esta versión de Shirley Valentine traslada a nuestra heroína de Liverpool a Accrington, la ciudad natal de Mina.

“Willy Russell confió en mí para reajustar la obra,” dijo Mina. “Nunca permitiría que nadie cambiara el acento de Shirley; siempre estaba ambientado en Liverpool. El hecho de que me confiara para reescribir secciones y mirar la naturaleza coloquial de las mujeres en Lancashire y le encantara fue extraordinario.

“Recuerdo que en ese momento me estaba ayudando, hablando sobre escritura y ritmo y tuve que ir a leerle lo que había hecho en su oficina. Fue muy desafiante pero un gran privilegio. Después de escuchar, solo dijo ‘estarás bien con eso’.

“Que me pidieran volver a hacerlo, no puedes decir que no a eso.”

Con su taza de Accrington Stanley y la pared de su cocina como compañía, Shirley Valentine de Mina capturó la imaginación de las audiencias afortunadas de ver la producción la primera vez.

Y ha descubierto que Shirley se ha quedado con ella mientras se preparaba para su segunda actuación.

“Cuando lo has interiorizado tanto como yo, se queda en tu memoria muscular,” dijo. “Tienes que meterte en cada detalle desde cocinar huevo y papas fritas desde cero hasta honrar la escritura. El ritmo de la obra es muy importante. Es una alegría y un privilegio tener una escritura así con la que trabajar, es un regalo.”

Aunque la obra se está presentando en lugares más grandes esta vez, Mina no está buscando cambiar las cosas.

“He hecho espectáculos como Todos hablan de Jamie y La vida de Pi que comenzaron en un teatro regional y luego volvieron a un escenario más grande en el West End y más personas.

“Pero con esto no tendremos muchos bailarines ni traeremos más titiriteros; solo soy yo y el texto. Sin embargo, quieres hacerlo fresco: los pensamientos tienen que ser nuevos y frescos para no intentar solo hacer un rerun; intentas hacer que siempre sea como la primera vez que has dicho esas palabras.”

Muchas personas estarán familiarizadas con Shirley Valentine por la película protagonizada por Pauline Collins.

“Estoy segura de que habrá personas que la vieron la primera vez,” dijo Mina. “Habrá personas que nunca la han visto, algunas personas nunca han visto la película o solo han visto la película y se preguntan dónde han ido todos los otros personajes. Quizás no se dan cuenta de que todas estas historias salen de Shirley.”

Mina Anwar en los ensayos de Shirley Valentine (Imagen: Fraser Scott)Frustrada por su existencia monótona y un marido que realmente no se preocupa por ella, Shirley comienza a cuestionar su vida y decide rebelarse, yendo de vacaciones a Grecia sola. A lo largo de la obra confiesa sus sentimientos a su pared de la cocina y al público.

“Hay algo maravilloso acerca de escritores como Willy Russell y Victoria Wood – son observadores de la vida; aman los detalles, los pequeños detalles de cómo funciona la mente de alguien o cómo interactúan con las personas. Si tienes una gran escritura así, realmente solo tienes que no interponerte como actor. Dejas que los personajes fluyan a través de ti.”

Al trasladar a Shirley a Accrington, Mina está poniendo al personaje en un mundo muy familiar.

“Como dice Shirley ‘a la gente con la que creciste, los conoces’,” dijo Mina. “Todavía están charlando contigo en las tiendas sobre nada en particular. Sabes que la gente está pensando en sus vidas y tal vez teniendo esperanzas y sueños y miedos que no comparten y de eso se trata Shirley Valentine. Es un homenaje a todos ellos.”

Mina Anwar en los ensayos de Shirley Valentine (Imagen: Fraser Scott)Mina es una defensora apasionada del teatro y cree que Shirley Valentine es la producción perfecta para involucrar a una audiencia.

“No hay nada como el teatro en vivo,” dijo. “No hay nada más mágico que ver algo ser creado frente a ti. Para cada persona en esa audiencia, esa actuación es solo para ellos, es única. La siguiente actuación siempre será diferente.”

Mina está encantada de llevar a Shirley a una mini gira por Lancashire.

“Obviamente conozco el Octagon aunque la única otra vez que he estado en el escenario allí fue en Sprint and Port Wine en 2023,” dijo. “Luego está Lancaster y otro teatro en el que nunca he actuado.

“Luego está Blackpool Grand. Acabamos de mudarnos a Cleveleys, así que ese es mi teatro local. Normalmente allí no tienen producciones de teatro regional así que estoy muy contenta de que nos den la oportunidad.”

Después de que Shirley Valentine termine, ¿qué planes tiene Mina?

“Me voy de vacaciones,” se rió. “Hice teatro de pantomima en Derby antes de esto así que solo tuve tres semanas libres antes de empezar a trabajar en Shirley Valentine así que creo que me merezco un descanso. Estoy deseando un tiempo en la playa.”

Shirley Valentine está en el Octagon de Bolton hasta el sábado 8 de marzo, detalles en www.octagonbolton.co.uk. Luego estará en el Dukes Theatre, Lancaster, del miércoles 12 de marzo al sábado 22 de marzo (www.dukeslancaster.org) y en el Blackpool Grand del martes 1 de abril al sábado 5 de abril (www.blackpoolgrand.co.uk)