Milwaukee Bucks vs. Boston Celtics: Cómo ver la transmisión en vivo, el canal de televisión, y la hora de inicio de la NBA.

Informe del tercer trimestre

Las fortunas pueden estar cambiando para los Bucks después de perder cuatro seguidos. Tienen un pequeño margen ya que actualmente lideran sobre los Celtics 78-67.

Los Bucks entraron al encuentro con algo de motivación extra después de la derrota que les infligieron la última vez que se enfrentaron estos dos equipos. Veremos si pueden cambiar la historia o si será más de lo mismo.

Quién juega

Boston Celtics @ Milwaukee Bucks

Registros actuales: Boston 62-16, Milwaukee 47-31

Cómo verlo

Qué saber

Los Bucks estarán frente a sus fanáticos locales el martes, pero al ver la cuota se nota que podrían necesitar esa ventaja de local. Enfrentarán a los Boston Celtics a las 7:30 p.m. ET el martes. Los Bucks afrontan un desafío complicado: entran al encuentro con cuatro derrotas, mientras que los Celtics llegan con cinco victorias consecutivas.

La cuota pudo haberse inclinado a favor de los Bucks el domingo pasado, pero el resultado final no lo hizo. Cayern 122-109 ante los Knicks.

Aunque el equipo perdió, aún tuvo actuaciones impresionantes. Una de las mejores fue de Giannis Antetokounmpo, quien logró un doble-doble con 28 puntos y 15 rebotes. Tuvo dificultades para encontrar su ritmo contra los Grizzlies el miércoles, por lo que esto fue un paso en la dirección correcta. Bobby Portis fue otro contribuyente clave, anotando 24 puntos junto con cinco rebotes.

Mientras tanto, es seguro que obtendrás un resultado positivo si superas a tu oponente en todos los cuartos, y así fue exactamente para los Celtics el domingo. Pasaron por encima de los Trail Blazers con puntos de sobra, llevándose el juego 124-107.

La derrota de Milwaukee redujo su récord a 47-31. En cuanto a Boston, elevaron su récord a 62-16 con esa victoria, que fue su 13ª consecutiva en casa.

Aunque solo los Celtics cuidaron de sus fanáticos la última vez que jugaron, ninguno de los dos equipos logró cubrir. De cara al futuro, los Celtics son los favoritos en este enfrentamiento según los expertos, que esperan verlos ganar por dos puntos. Este concurso será su 41º seguido como favoritos (hasta ahora en esta racha están 23-16-1 contra el spread).

Este partido es uno en el que el número de posesiones probablemente sea un factor importante: Los Bucks no han cedido fácilmente el balón esta temporada, promediando solo 12.2 pérdidas por juego. Sin embargo, no es que los Celtics (actualmente en primer lugar) tengan problemas en ese aspecto, ya que han promediado solo 11.3. Dadas estas fortalezas competitivas, será interesante ver cómo se desarrolla su enfrentamiento.

Probabilidades

Boston es ligeramente favorito por 2 puntos contra Milwaukee, según las últimas probabilidades de la NBA.

Los pronosticadores estaban en línea con la comunidad de apuestas en este caso, ya que el juego abrió con un margen de 2 puntos y se mantuvo ahí.

El total de puntos es de 227.5.

Consulta los pronósticos de la NBA para cada juego, incluido este, del modelo computarizado avanzado de SportsLine. Obtén pronósticos ahora.

Historial de la serie

Boston ha ganado 7 de sus últimos 10 juegos contra Milwaukee.

20 de marzo de 2024 – Boston 122 vs. Milwaukee 119

11 de enero de 2024 – Milwaukee 135 vs. Boston 102

22 de noviembre de 2023 – Boston 119 vs. Milwaukee 116

30 de marzo de 2023 – Boston 140 vs. Milwaukee 99

14 de febrero de 2023 – Milwaukee 131 vs. Boston 125

25 de diciembre de 2022 – Boston 139 vs. Milwaukee 118

15 de mayo de 2022 – Boston 109 vs. Milwaukee 81

13 de mayo de 2022 – Boston 108 vs. Milwaukee 95

11 de mayo de 2022 – Milwaukee 110 vs. Boston 107

09 de mayo de 2022 – Boston 116 vs. Milwaukee 108