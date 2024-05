Millones de árboles más no es la solución climática que Nueva Zelanda pensaba.

De todas las soluciones para un mundo que se calienta, “plantar más árboles” parece bastante obvio. Pero en Nueva Zelanda, que probó esa premisa al vincular incentivos para el desarrollo forestal con su esquema de comercio de emisiones, los resultados han sido más controvertidos y menos efectivos de lo que los defensores del clima esperaban. Ahora, después de cuatro años de plantación frenética, un prominente órgano de control del gobierno se ha unido a agencias internacionales, grupos industriales y defensores del medio ambiente para pedir una revisión radical, que amenaza con revertir la fortuna de los inversores en el reciente auge forestal. “La producción de pinos y los bosques permanentes son usos legítimos de la tierra”, escribió Simon Upton, Comisionado Parlamentario para el Medio Ambiente, en un informe sobre el cambio en el uso del suelo, publicado el miércoles en Wellington. “Pero la forestación no debería ser incentivada tratándola como una forma barata de compensar las emisiones de combustibles fósiles.” Es un desafío agresivo a una de las campañas de forestación más prominentes del mundo. Ingka Group, el mayor franquiciado global de Ikea y un importante inversor en la forestación de Nueva Zelanda, dijo en un correo electrónico que el consejo de Upton es “significativo, y estamos revisando de cerca los posibles impactos”, agregando que sus compromisos a largo plazo en el país no han cambiado. Otros inversores forestales dicen que los debates en curso están socavando la confianza en el mercado. “Mientras persista la incertidumbre, Nueva Zelanda está perdiendo una oportunidad significativa para aumentar su patrimonio forestal”, dijo Phil Taylor, director gerente de Port Blakely Nueva Zelanda, que posee 35.000 hectáreas de plantaciones de especies mixtas. “Se necesita resolver este problema.” Desde 2019, el país ha sumado unas 175.000 hectáreas (432.000 acres) de bosques, casi todos de rápido crecimiento, de Pinus radiata, ayudando a Nueva Zelanda a avanzar hacia su objetivo de cero neto para 2050. Pero el nuevo crecimiento ha absorbido las tierras de cultivo de la nación, dice el lobby de la carne de res y oveja, socavando la industria cárnica y láctea. El incremento de los desechos forestales, como los troncos, hojas y ramas conocidos como “trozos”, duplicó más que el daño de las inundaciones causadas por el ciclón Gabriel del año pasado. Aunque esos podrían ser intercambios valiosos por reducciones significativas a largo plazo en el CO2 que calienta el clima, los expertos dicen que el sistema actual tampoco logra realmente eso. Los bosques absorben mucho dióxido de carbono, pero su eficiencia disminuye con el tiempo. Para lograr el mismo efecto ambiental durante décadas, “tendrás que seguir plantando más y más bosques”, dijo John Saunders, investigador senior de la unidad de investigación de agroindustria y economía de la Universidad de Lincoln. “Eso no está resolviendo el problema en realidad.” Cambio de política Las semillas del reciente auge forestal de Nueva Zelanda se sembraron en 2019, cuando el esquema de comercio de emisiones del país requirió a las empresas utilizar solo medidas domésticas para compensar el CO2. En la práctica, prohibía a las empresas comprar compensaciones de carbono desarrolladas en el extranjero para reducir su huella de carbono. Al mismo tiempo, la nueva regla amplificó una característica existente y poco común de la política. Las empresas que hacen negocios en Nueva Zelanda pueden compensar el 100% de sus emisiones con créditos generados por proyectos forestales nacionales. La mayoría de los países limitan el uso de compensaciones para impulsar recortes más fundamentales de las emisiones de CO2. La combinación convirtió la forestación en una actividad más lucrativa casi de la noche a la mañana: no solo los árboles podían ser talados para madera, también podían generar los créditos de carbono que son valiosos para las empresas locales. Inversionistas, incluyendo a la alemana Munich Re y a la japonesa Sumitomo Corp., compraron tierras. Ingka Group ha adquirido 23 terrenos separados para forestación, aunque señala que no genera ni vende créditos de carbono. La adquisición de tierras creó oportunidades para los granjeros de Nueva Zelanda, lo que elevó el precio de la tierra. El valor presente neto a 30 años de las tierras con forestación productiva y créditos de carbono es de NZ$21.300 por hectárea, un 144% más que los rendimientos esperados de carne de res y oveja, dijo Julian Ashby, director de información de Beef + Lamb Nueva Zelanda, un grupo de la industria. “Los enormes ingresos adicionales por carbono significan que los silvicultores han podido ofrecer significativamente más por la tierra”, comentó Ashby. Desde principios de 2021, el regulador de inversión extranjera del país ha aprobado cerca de 150 solicitudes para comprar más de 102.000 hectáreas de tierras para forestación, aproximadamente dos tercios de las cuales solían ser tierras de cultivo. El lobby agrario ha sido durante mucho tiempo un crítico vocal de la política agresiva de forestación, que considera una amenaza para la carne de res, lácteos, lana y carne de ovino que constituyen aproximadamente el 46% de las exportaciones anuales de la nación. “El gobierno quería más árboles. El precio de la tierra subió tanto que los granjeros no podían competir”, dijo Murray Hellewell, quien cría ovejas y reses en una granja de 640 hectáreas en la Isla Sur. Uno a uno, sus vecinos han vendido a empresas forestales, casi rodeando la granja de Hellewell con pinos. Los propietarios de bosques, por su parte, dicen que las críticas de los granjeros son de corto alcance y que los cambios de política adversos podrían afectar los NZ$5 mil millones en exportaciones forestales anuales, también un importante contribuyente al PIB del país. Los inversores necesitan confianza en el esquema de comercio de emisiones, dijo Elizabeth Heeg, jefa de la Asociación de Propietarios de Bosques de Nueva Zelanda, y disminuir el papel de las compensaciones forestales no sería bueno para los objetivos climáticos del país. “No tiene sentido que el informe sugiera que reducir la forestación productiva es una buena estrategia a seguir”, dijo en un comunicado. El nuevo gobierno ha dicho que está considerando revisiones al esquema de comercio de emisiones para restringir la conversión de tierras de cultivo productivas en forestación, aunque el ministro de Cambio Climático, Simon Watts, dijo en un correo electrónico que limitar los créditos forestales no está sobre la mesa. “Reconocemos las preocupaciones sobre la escala y velocidad del cambio en el uso de la tierra rural y la necesidad de equilibrar los usos de tierras productivas”, dijo. El informe de Upton ofreció una solución que podría satisfacer las necesidades de al menos algunos granjeros y ambientalistas por igual. Uno de los problemas con los créditos forestales actuales es que se utilizan para compensar las emisiones de CO2, típicamente de combustibles fósiles, que perduran en la atmósfera en perpetuidad, lo que significa que el bosque también debe vivir para siempre, en contra de las probabilidades de enfermedades, incendios, tormentas o conductas humanas. Pero el metano biogénico, el gas de efecto invernadero emitido por el ganado, tiene un efecto de calentamiento mayor pero por un período de tiempo más corto. A partir de 2030, los granjeros tendrán que pagar por esas emisiones o encontrar una forma de compensarlas. La forestación, dice Upton, podría ser una solución. “Para gases de vida corta como el metano, el objetivo es reducir las emisiones a un flujo aceptable en lugar de eliminarlas por completo”, escribió. Usar los bosques para compensar las emisiones de metano “es una estrategia más justificable que usarla para compensar el dióxido de carbono fósil.” ©2024 Bloomberg L.P.