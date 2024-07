Miles se reúnen para el mitin de Trump en Michigan, sin desanimarse por el tiroteo de la semana pasada.

Hace 1 hora

Por Madeline Halpert, reportando desde Grand Rapids

BBC

La hija de Wendy y Steve Upcott no quería que asistieran al primer mitin de Trump desde un intento de asesinato.

Miles esperaron durante horas en un caluroso día de verano en Grand Rapids para mostrar su apoyo a Donald Trump en su primer mitin desde que un pistolero le disparó en la oreja la semana pasada en un intento de asesinato.

Muchos de los votantes de Trump en el evento del sábado en el estado clave de Michigan no permitirían que ese tiroteo, que hirió la oreja de Trump y mató a un miembro del público, los disuadiera, según informó la BBC.

Trump está programado para dirigirse a la multitud alrededor de las 17:00 EST (22:00 BST), pero la gente comenzó a acampar en una cola desde la noche anterior.

A las 13:00 EST, una línea se extendía alrededor de tres millas (4.8 km) fuera del Van Del Arena, con capacidad para 12,000 personas.

A diferencia del mitin de la semana pasada en Butler, Pennsylvania, el evento de Grand Rapids se llevó a cabo en interiores, lo que permitió a los oficiales de seguridad monitorear cuidadosamente quién ingresaba y cortar las amenazas desde afuera del mitin.

Las medidas de seguridad aumentadas fueron suficientes para tranquilizar a los seguidores de Trump que conducían desde todo el estado para verlo, incluidos Wendy y Steve Upcott de Clarkston, Michigan.

La pareja dijo que su hija de 26 años les rogó que no asistieran al mitin a dos horas de casa, temiendo por su seguridad tras el intento de asesinato. Pero se sintieron obligados a asistir después del tiroteo del fin de semana pasado.

“Las posibilidades de que vuelva a suceder justo una semana después son escasas”, dijo la Sra. Upcott.

Los Upcotts y muchos otros en Grand Rapids llevaban gorras rojas de Make America Great Again, junto con sombreros de vaquero, camisas y trajes completos que se parecían a la bandera estadounidense. Se vendían camisetas con la foto de Trump.

Laura Schultz dijo que pensaba en su seguridad el sábado por la mañana antes de decidir venir al evento con una amiga.

“No puedes dejar que el miedo te detenga”, dijo ella.

Otros asistentes al mitin, incluidos varios jóvenes adultos, dijeron que el intento de asesinato los empujó a asistir al mitin de Michigan.

Fue el primer evento de la campaña de Trump para Donald, un chico de 24 años de Grand Rapids que llevaba una camiseta con la imagen viral de Trump bombeando el puño después de ser disparado.

“Este es el primer evento después del intento de asesinato. Creo que probablemente será el mitin más importante”, dijo Donald, quien se negó a compartir su apellido.

Donald dijo que no temía por su propia seguridad, debido a los cientos de agentes de policía, incluidos algunos a caballo.

Pero otros dijeron que seguían preocupados por Trump.

“Debería ser una preocupación para la mayoría de los estadounidenses que todavía no esté seguro”, dijo la Sra. Upcott.

“Necesita ser muy cuidadoso”, dijo la Sra. Schultz.

Otros partidarios expresaron indignación hacia el Servicio Secreto de EE. UU. por el incidente de la semana pasada. La agencia ha enfrentado intensas críticas después de que el pistolero William Crooks pudo apuntar a Trump en Pennsylvania al trepar a un techo de un edificio cerca del escenario del mitin, incluso después de que los asistentes al mitin lo señalaran a la policía.

Los investigadores aún no han revelado un motivo para el pistolero de 20 años, quien fue posteriormente asesinado por agentes del Servicio Secreto.

Desde entonces, el país se ha vuelto más atento a posibles amenazas para ambos candidatos presidenciales. La policía en Jupiter, Florida, arrestó el viernes a un hombre por presuntamente publicar amenazas a Trump en redes sociales, mientras que unos días antes, un hombre diferente de Florida fue arrestado por presuntamente amenazar al presidente Joe Biden.

El espacio del evento cubierto de Michigan será mucho más fácil de asegurar, con detectores de metales y personal militar barrer todo el edificio, dijo el ex agente del Servicio Secreto Jason Russell, quien ha trabajado en eventos de campaña en la arena de Grand Rapids.

Dijo que es probable que Trump no se vea hasta que realmente suba al escenario del centro de eventos, con muchos de sus agentes del Servicio Secreto acompañándolo.

“Tendrás un número bastante significativo de agentes en el sitio”, dijo el Sr. Russell.

Esta es una de varias paradas de campaña que el ex presidente ha realizado en el importante estado clave, ya que las encuestas lo muestran en una carrera ajustada contra el Sr. Biden.

El mitin llega después de la Convención Nacional Republicana en Milwaukee, Wisconsin, donde Trump aceptó oficialmente la nominación presidencial de su partido y pronunció su primer discurso público desde el intento de asesinato.

El mitin también marca la primera vez que Trump aparecerá en la campaña con su elección para vicepresidente, el senador de Ohio JD Vance.

Mientras tanto, el Sr. Biden ha tenido que pausar los eventos de campaña después de dar positivo por COVID-19. Continúa resistiendo los crecientes llamados de miembros de su propio partido a retirarse de la carrera debido a preocupaciones sobre su edad y habilidades cognitivas.

Trump, en su mayoría, ha guardado silencio sobre el drama que sacude al Partido Demócrata, centrándose en los ataques a la administración del Sr. Biden en un discurso que pronunció en la convención republicana.

Durante la hora y media de discurso, habló sobre la deportación masiva de migrantes y preocupaciones sobre la inflación, al tiempo que también recordaba el ataque del 13 de julio que casi lo mató en Butler, Pennsylvania.

“No se supone que debería estar aquí”, le dijo a la multitud, agregando: “Tenía a Dios de mi lado”.

El sábado, el ex médico de la Casa Blanca, el Dr. Ronny Jackson, emitió un comunicado sobre su condición después de examinar a Trump.

La bala creó una herida de 2 cm de ancho en la oreja de Trump que se extendió hasta el cartílago, dijo el Dr. Jackson, que está comenzando a “curar adecuadamente”. No se necesitaron puntos, agregó.

La campaña de Trump también anunció que planea celebrar su próximo mitin en Charlotte, Carolina del Norte, el 24 de julio en el Coliseo Bojangles.